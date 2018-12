Â¿CÃ³mo es que Microsoft ahora vale lo mismo que Apple?

Fotografia: Ted S. Warren/Associated Press Agrandar la foto + Twittear Hace unos a帽os, Microsoft era considerada una empresa algo torpe que viv铆a de sus 茅xitos del pasado en el sector tecnol贸gico. Era enorme y bastante rentable, pero la compa帽铆a hab铆a perdido su brillo al quedarse rezagada o fallar en mercados del futuro como la telefon铆a m贸vil, las b煤squedas, la publicidad en l铆nea y la computaci贸n en la nube. Su cotizaci贸n en la bolsa languidec铆a; creci贸 tan solo un tres por ciento en la d茅cada que acab贸 en 2012. Sin embargo, su historia actual es muy distinta. Microsoft compite con Apple por el t铆tulo de la empresa mejor cotizada del mundo, ambas con un valor superior a los 850.000 millones de d贸lares, gracias a una valuaci贸n en la bolsa que ha aumentado un 30 por ciento en los 煤ltimos doce meses. 驴C贸mo lo logr贸? La empresa se enfoc贸 en sus fortalezas Hay una explicaci贸n a corto plazo para el ascenso de Microsoft en el mercado, y tambi茅n hay otra a largo plazo. La respuesta a corto plazo, relacionada con el comercio burs谩til, es que Microsoft se ha mantenido mejor que otras聽empresas durante la venta reciente de las acciones tecnol贸gicas. A los inversionistas de Apple les preocupa una ca铆da en las ventas del iPhone. Facebook y Google enfrentan ataques persistentes respecto de su papel en la divulgaci贸n de noticias falsas y teor铆as conspirativas; adem谩s hay preocupaci贸n por parte de los inversionistas de que sus pol铆ticas de privacidad puedan ahuyentar a los usuarios y a los anunciantes. No obstante, la respuesta m谩s importante y perdurable es que Microsoft se ha convertido en un caso de estudio sobre c贸mo una compa帽铆a alguna vez dominante puede apoyarse en sus fortalezas y evitar ser prisionera de su pasado. Ha adoptado por completo la computaci贸n en la nube, abandon贸 una temeraria incursi贸n en el mercado de los tel茅fonos inteligentes y ha regresado a sus ra铆ces, principalmente como proveedor de tecnolog铆a para clientes empresariales. Esa estrategia fue potenciada por Satya Nadella poco despu茅s de que se convirti贸 en director ejecutivo de la compa帽铆a en 2014. Desde entonces, la cotizaci贸n burs谩til de Microsoft聽casi se ha triplicado. Le apost贸 en grande a la nube y gan贸... El camino de Microsoft a la computaci贸n en la nube (el procesamiento, el almacenamiento y el uso de software como servicio por internet desde un centro de datos remotos) fue largo y a veces se vio interrumpido. Sus precedentes de computaci贸n en la nube datan de la d茅cada de 1990, con el servicio en l铆nea MSN de Microsoft y m谩s tarde su motor de b煤squedas Bing. En 2010, cuatro a帽os despu茅s de que Amazon entr贸 al mercado de la nube, la empresa introdujo su servicio. Sin embargo, seg煤n los analistas, no tuvo una oferta comparable con la de Amazon sino hasta 2013. Incluso entonces, el servicio en la nube de Microsoft era un negocio secundario. El centro de gravedad corporativo era Windows, el eje de la riqueza y poder de la compa帽铆a durante la era de la computadora personal. Eso cambi贸 despu茅s de que Nadella remplaz贸 en 2014 a Steven A. Ballmer, quien fue el director ejecutivo durante catorce a帽os. Nadella hizo del servicio en la nube una prioridad, y la compa帽铆a ahora es la segunda mayor proveedora, despu茅s de Amazon. Microsoft casi ha duplicado su participaci贸n en ese mercado a un trece por ciento desde finales de 2015, seg煤n Synergy Research Group. La participaci贸n de Amazon se ha mantenido en un 33 por ciento. Microsoft tambi茅n ha redise帽ado sus populares aplicaciones de Office, como Word, Excel y PowerPoint, en una versi贸n en la nube, Office 365. Esa oferta atiende a la gente que prefiere usar software como un servicio en internet y le da a Microsoft una ventaja competitiva en contra de otros proveedores de aplicaciones en l铆nea como Google. Los resultados financieros del cambio llegaron poco a poco en un principio, pero ahora se han acelerado. De junio de 2017 a junio de este a帽o, los ingresos de Microsoft aumentaron un quince por ciento, hasta llegar a los 110.000 millones de d贸lares, y las ganancias operativas aumentaron a 35.000 millones de d贸lares, un incremento del trece por ciento. "La esencia de lo que hizo Satya Nadella fue el cambio dr谩stico a la nube", dijo David B. Yoffie, un profesor de la Facultad de Negocios de Harvard. "Logr贸 que Microsoft volviera a ser un negocio de alto crecimiento". La percepci贸n de que Microsoft est谩 en una racha de alto crecimiento es lo que ha alimentado su mayor cotizaci贸n burs谩til. ...mientras se aleja de las apuestas poco exitosas Cuando Microsoft adquiri贸 Nokia en 2013, Ballmer elogi贸 la decisi贸n como "un paso audaz hacia el futuro". Dos a帽os despu茅s, Nadella se alej贸 de ese futuro; que signific贸 saldar con 7600 millones de d贸lares, casi todo el valor de la compra, y despedir a 7800 trabajadores. Microsoft, con Natella al mando, no intenta competir con los l铆deres de los tel茅fonos inteligentes como Apple, Google y Samsung. Se enfoc贸 en desarrollar aplicaciones y otros tipos de software para clientes empresariales. La empresa s铆 tiene una franquicia exitosa de consumo gracias a su negocio de videojuegos y consolas Xbox. Sin embargo, esa es una unidad aparte: genera ingresos por 10.000 millones d贸lares, pero eso representa menos del diez por ciento de las ventas totales de la compa帽铆a. Ha abierto su tecnolog铆a y su cultura En la gesti贸n de Nadella, Windows no ha sido el ancla de la empresa. Ahora las aplicaciones de Microsoft tambi茅n funcionan con otros sistemas operativos, incluido el de Apple. El software gratuito y de c贸digo abierto, que alguna vez fue el gran adversario de Microsoft, fue adoptado como una herramienta vital en el desarrollo de los programas. Nadella predic贸 una mentalidad que mira hacia afuera. "Debemos ser insaciables en nuestro deseo de aprender del exterior y traer ese aprendizaje a Microsoft", escribi贸 en su libro Hit Refresh, publicado en 2017. El desempe帽o financiero de la empresa, y su cotizaci贸n en la bolsa, sugiere que la f贸rmula de Nadella funciona. "El viejo panorama con Windows como ancla frenaba la innovaci贸n", dijo Michael A. Cusumano, profesor en la Facultad Sloan de Administraci贸n del Instituto de Tecnolog铆a de Massachusetts (MIT). "La empresa ha cambiado culturalmente. 