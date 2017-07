Comibol: El Estado controla sólo el 7% de la minería

Agrandar la foto + Twittear El Estado sólo controla el 7% de la actividad minera en el país. Pese a los esfuerzos que se hicieron con leyes y decretos que restituyeron funciones productivas a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), hay pocos resultados positivos, señala la estatal en un análisis.

"(..) existen pocos resultados positivos, al extremo que el Estado tiene control de sólo el 7% de la actividad minero metalúrgica y el restante 93% aún es controlado por el sector privado, del cual un 80% corresponde a empresas transnacionales o empresas privadas nativas ligadas a ellas", señala el documento titulado Fundamentos ideológico-políticos de la refundación de la Comibol como empresa corporativa, redactada por la Comibol. Argumentan que los recursos minerales son de valor estratégico para el desarrollo del país, sin los cuales es imposible que Bolivia se erija como Estado libre, soberano y que se constituya en el "cimiento del vivir bien".

Asimismo, señala que pese a los esfuerzos realizados para que la Comibol, desde la visión administrativa, establezca una política minero-metalúrgica institucional y adopte una estructura adecuada y que esté acorde con la política del Estado Plurinacional, "los resultados palpables muestran que la empresa estatal no logró los objetivos planificados".

Según el documento, la Comibol mantiene una estructura de empresa holding, encargada de administrar recursos provenientes de los contratos de arrendamiento y contratos de riesgo compartido, establecidos por la Ley 1777 o Código de Minería, ya abrogado.

Incluso observa que su directorio mantiene y realiza las mismas labores que fueron "impuestas" por el neoliberalismo, sus gerencias y unidades operativas siguen sus actividades en esa misma dirección.

Este hecho impidió que la compañía no supere su condición de simple exportadora de algunas materias primas, sin que haya hecho esfuerzo alguno para vincular la producción de minerales con la industria nacional o con otros proyectos de industrialización.

Otras de las tareas que no se concretaron son la migración de los contratos de riesgo compartido y el arrendamiento a los de asociación, como establece la Ley 535 de Minería y Metalurgia, aprobada en mayo de 2014.

"Refundar la Comibol como empresa corporativa significa la ruptura con el neoliberalismo y su herencia que aún está viva en la minería estatal, pero no para retornar al pasado exportador de materia prima, sino para proyectar hacia la industrialización", concluye el documento oficial.

El 9 de junio, el ministro de Minería, César Navarro, anunció la aprobación de un decreto supremo de refundación de la Comibol para que tenga la potestad de controlar y participar en la cadena de producción y comercialización de minerales. La asamblea Reunión El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, dijo que se convocó a un ampliado nacional para el jueves, en Potosí, con el fin de analizar el proyecto de decreto supremo sobre la reestructuración de la Comibol.

Gutiérrez adelantó que el sector minero asalariado rechaza la propuesta, porque incluye artículos que vulneran los derechos laborales de los mineros y retira la independencia a las empresas estatales mineras. Composición Según el ministro de Minería, César Navarro, actualmente la Comibol vive del alquiler y el 70% de su personal es del área administrativa, eso hace que no pueda dirigir la cadena productiva.