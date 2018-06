Contaminación de la planta de urea ya afecta a 5 comunidades

Fotografia: José Hinojosa / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear A más de un año de haber recibido la primera denuncia por contaminación en el río Muñecas en Entre Ríos, los directivos de la planta de urea y amoniaco de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se reunieron ayer con las cinco comunidades afectadas por las operaciones del complejo petroquímico, informaron concejales, asambleístas y dirigentes de la zona consultados por este medio. El asambleísta departamental Freddy González (Demócratas) señaló que pobladores de las comunidades 23 de Marzo, San Salvador, Segundo Bulo Bulo, Volcán y Bulo Bulo se concentraron ayer en puertas de la planta de urea para solicitar una reunión con los ejecutivos de YPFB, ante las constantes negativas de la firma estatal. Las cinco comunidades, pertenecen a la subcentral 18 de Octubre, denunciaron que detectaron mortandad de peces y ganados desde 2017, además de problemas en la salud relacionados al consumo de agua del río Muñecas, en donde la fábrica emite desechos. Tras la denuncia de Los Tiempos, cinco dirigentes ingresaron al complejo petroquímico acompañados del alcalde de Entre Ríos, Aurelio Rojas, y el subalcalde de Bulo Bulo, Germán Suñagua. Esta situación fue confirmada ayer por asambleístas departamentales opositores que realizaron una inspección en el lugar. Hasta el cierre de esta edición, los dirigentes y comunarios se negaron a brindar detalles sobre los resultados del encuentro. El alcalde Rojas informó que se encontraba en una reunión y que no podía atender nuestra llamada. Asimismo, Suñagua sostuvo que no estaba "autorizado" para brindar información. Este medio intentó contactarse con el secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Gonzalo Muñoz, pero no se tuvo éxito. Los técnicos de esta repartición no tenían autorización para informar a la prensa. El sindicato 23 de Marzo, el más afectado por denuncias de contaminación de las cinco comunidades, solicitó formalmente una reunión con directivos de YPFB el pasado 15 de mayo de 2018, según la nota presentada al complejo petroquímico al que accedió Los Tiempos. La situación se hizo pública el 29 de mayo, cuando el senador Óscar Ortiz denunció que el complejo paralizó sus operaciones por tercera vez a menos de ocho meses de haber sido inaugurada por una falla de fuga en el proceso de producción del fertilizante. El pasado 8 de junio, Los Tiempos advirtió que la fuga de amoniaco podría provocar riesgos al medioambiente. El senador Ortiz confirmó posteriormente que el incidente contaminó el arroyo Muñecas. El martes, YPFB reconoció a través de un comunicado que la fuga comenzó el 7 de mayo y fue provocada por una fuga interna en el "Stripper del Circuito de Síntesis de Urea". De este modo, la firma estatal se pronunció por primera vez, a 14 días de haberse conocido el incidente. Al cierre de esta edición, YPFB no emitió ninguna declaración a pesar de las denuncias de los comunarios y senadores nacionales. DATOS Las pruebas en la planta iniciaron en mayo de 2017. El 13 de mayo del año pasado se inició el proceso de suficiencia para evaluar las fallas. Posteriormente, se paralizó la planta por 30 días para realizar las mejoras. Hasta la fecha no se concluyó la ferrovía. En su lugar se desplegó una dotación de containers. ANÁLISIS Hugo del Granado. Especialista petroquímico "Hacer estudios después de un mes ya es inútil" La mejor manera para determinar si hubo contaminación es pedir a YPFB que haga públicos los análisis de laboratorios, que estén con los datos de los muestreos. Lo segundo es que se haga un estudio químico-biológico de las entrañas de los animales muertos. Si los animales han muerto por amoniaco, se ha debido concentrar una proporción mortal en las entrañas. Las medidas que se adoptan cuando existen fugas grandes son cortinas de agua que forman una pared para que la degradación de gases pueda pasar por esta cortina y se disuelva. Las cortinas de agua son desechadas para ser depuradas y evacuadas. Ésa es la medida de emergencia que se adopta. Además, deben dotar a su equipo de mascarillas por seguridad en la planta. Sin embargo, determinar después de un mes de que se dio la fuga o se haga análisis de agua ya es inútil. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario