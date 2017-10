Control interno insuficiente en casos de Unión y Prodem

Agrandar la foto + Twittear Ya lo venía sospechando. Pero este fin de semana, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) se convenció de que hubo insuficiente control para detectar a tiempo el fraude que se perpetró en el Banco Unión, con la sustracción irregular de al menos Bs 37,6 millones. La Fiscalía coincide que esa misma falla en la gestión financiera trastocó el control del banco Prodem. "El fraude interno en la agencia de Batallas del Banco Unión, donde el jefe de Operaciones (Juan Pari), principal responsable de la entidad financiera en dicha agencia, sustrajo un monto considerable de dinero y vulneró todos los mecanismos de control interno implementados por la entidad financiera. Esto pone en evidencia que los controles internos no fueron suficientes para detectar el hecho fraudulento en su inicio o de manera oportuna", aseguró la directora de la ASFI, Lenny Valdivia. Ayer, los principales gerentes de la entidad, con mayoría accionaria del Estado, se reunieron con autoridades de la ASFI para definir medidas a tomar, con el fin de mejorar estos mecanismos de control. Entre tanto, la Fiscalía de La Paz continuará en las próximas horas, con la investigación. La gerente del Unión, Marcia Villarroel, presentó una lista de 13 ahora exfuncionarios que pudieran estar relacionados con el fraude. El fiscal Erlan Almanza dijo que aún se evalúa la pertinencia de convocar a las personas de la lista. Inclusive, aún no se ha definido convocar a la propia gerenta y se analizará ese extremo, "una vez que concluya la investigación patrimonial de los cuatro involucrados hasta el momento y terminen los allanamientos en varias regiones". Control en Prodem El fiscal Marco Vargas, que investiga el desfalco en el banco Prodem, por la suma de Bs 230.000 y $us 9.000, dijo que "no hubo ningún control interno de Miguel Ángel Blanco (principal sospechoso y detenido preventivamente), quien logró ingresar y sacar dinero de bóvedas de la entidad, camuflado en sus vestimentas". Investiga la posibilidad de que hubiera más sospechosos y espera una declaración ampliatoria de Blanco. Credibilidad en debate Por otro lado, el consultor financiero Jaime Dunn afirmó a la agencia noticiosa ANF que el desfalco a la entidad financiera, "perforó la credibilidad y confianza en el sistema financiero" y recomendó evaluar los mecanismos que se practicaron en la entidad para evitar esta situación.

Por el contrario, el analista económico Alberto Bonadona, descartó que se haya roto la confianza en el sistema financiero. "No hay razón para pensar que se ha perdido la confianza en el Banco Unión. No hubo un problema de falta de liquidez del banco. Tiene la plata de la gente y el respaldo de sus reservas en el Banco Central de Bolivia", dijo. En lo que está de acuerdo, es en que sí hubo "un tipo de control interno que ha fallado", especialmente en que no se establecieron jerarquías en el manejo de recursos dentro de la entidad. Añadió que en una época donde hay varios mecanismos informáticos, "también existe una responsabilidad de la ASFI", que puede llegar a tener el control diario de lo que hacen las entidades bancarias, pero que, en esta situación, no lo hizo. El diputado Wilson Santamaría (UD) ha pedido un informe oral al ministro de Economía, Mario Guillén , a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y a la ASFI para que aclaren los casos de fraudes bancarios.