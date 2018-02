Cooperativas no tributan ni declaran producción al Estado

Agrandar la foto + Twittear Las cooperativas auríferas reconocieron que no pagan impuestos al fisco y atribuyeron esa situación a la administración fiscal. Sin embargo, las más de 1.000 cooperativas existentes en el departamento de La Paz, tampoco declaran la producción que generan, según pudo establecer, en septiembre pasado, el viceministro de Política Minera, Gualberto Hochkofler, durante el Simposio del Oruro que tuvo lugar en la sede de Gobierno. La autoridad puso en duda la veracidad de la producción declarada por el sector y los convocó a "sincerar" los datos, en razón a que los volúmenes de exportación difieren grandemente de las cifras declaradas por las cooperativas, advirtió en ese entonces Hochkofler. ASAMBLEA La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) durante su XV asamblea general ordinaria desarrollada en La Paz, destacó que sus afiliadas no son sujeto de fiscalización por parte del Servicio Nacional de Impuestos (SIN), sin embargo, el presidente del ente tributario, Mario Cazón, negó este extremo y dijo que el sector minero incluso pidió reuniones sobre esta temática, según informe de ANF. El directorio saliente, presidido por Felipe Ochoa, detalló que las cooperativas mineras están comprendidas en las obligaciones tributarias desde hace más de dos décadas atrás, por medio de la Ley 843, vigente desde 1986, pero aplicables para la minería cooperativizada desde 1994. Dijo que desde ese año las cooperativas están habilitadas a cumplir con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). En el caso del IVA se explicó que existe la Ley 186, promulgada en noviembre de 2011, en la que se establece el Régimen de Tasa Cero en el IVA, en la primera fase de comercialización de minerales y metales por parte de las cooperativas mineras y otros operadores artesanales, norma que, sin embargo, no está reglamentada para su aplicación. Ante este vacío legal, Fecoman presentó el 8 de agosto de 2017 una propuesta de reglamento ante el Ministerio de Economía y Finanzas. UTILIDADES En cuanto al Impuesto a las utilidades, Fecoman estableció que "hasta la fecha no tiene información de ninguna de las cooperativas auríferas afiliadas que hubiera sido motivo de fiscalización, por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, sobre el pago de este impuesto". El presidente del SIN, Mario Cazón, ante tales aseveraciones declaró a EL DIARIO: "No es evidente, no sé por qué estarán señalando (esto), me pregunto, entonces por qué piden audiencia las federaciones y confederaciones del sector minero, si consideran que el SIN no los está controlando deberían estar felices". Cazón acotó que el SIN está realizando controles al sector cooperativista minero, "porque deben pagar impuestos como manda la ley tributaria y la ley minera que es la 535; estamos ejerciendo la fiscalización y ante ello están pidiendo audiencias y reuniones, y gustosos estaremos para escucharles". Los cooperativistas auríferos de La Paz renovaron a su director en el referido cónclave y su actual presidente es, Froilán Apaza, quien propuso la independencia orgánica del sector de la política. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario