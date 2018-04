Crece la tensión por Incahuasi y YPFB guarda silencio

Fotografia: PGE Agrandar la foto + Twittear Con los pies llenos de ampollas, y la piel quemada por el sol, David Paz es uno de los 200 marchistas que el domingo salieron desde Cabezas con el propósito de defender los recursos que Santa Cruz obtiene por Incahuasi. Frank Cacho Banegas, integrante del comité de defensa de las 28 comunidades del municipio de Cabezas, sostuvo que ante el congelamiento de las regalías decidieron organizarse y marchar hacia la vicepresidencia de YPFB para exigir que se respete el estudio realizado por la estatal petrolera y así se restituya los recursos confiscados. Banegas indicó que de la marcha participan guaraníes y campesinos que harán una vigilia fuera de Yacimientos hasta que su presidente, Óscar Barriga, no se comprometa, con un documento, a que no se volverá a realizar otro estudio y que se restituirá las regalías congeladas. "Vamos a esperar, no nos moveremos de este lugar y si es necesario iniciaremos una huelga de hambre", sostuvo Banegas. Mientras tanto un equipo jurídico de la Gobernación de Santa Cruz estuvo en Sucre y presentó un descargo ante Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde se hace notar que son el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos los encargados de destrabar el congelamiento y reponer el dinero retenido por la estatal petrolera. Cabe señalar que la Gobernación cruceña reclama Bs 133 millones por los periodos de diciembre del año pasado, enero, febrero y marzo de esta gestión. Ante este escenario, desde Yacimientos optaron por el silencio y no contestaron a nuestra solicitud, a pesar de que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo que es labor de YPFB el encontrar una fórmula ante el TCP para descongelar las regalías que le corresponden a Santa Cruz. Antonio Rocha, analista energético, sostuvo que este tema se debe solucionar cuanto antes y para ello la estatal petrolera es la primera que se debe definir y no seguir dilatando el tema que de ser técnico ya se ha politizado. "Urge que YPFB informe qué va a hacer. Si homologa su estudio u opta por realizar otro. Pero debe dar alguna señal y no estar en silencio, eso no es bueno para ninguna de las partes", sostuvo Rocha. Aprestos en Chuquisaca



El presidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca), Rodrigo Echalar, informó que ese sector convocó a un encuentro de unidad institucional para delinear acciones en defensa del campo gasífero Incahuasi. "La unidad es la condición primaria para tener éxito en defensa de nuestros intereses, en este caso la defensa del campo gasífero Incahuasi y otro campo que está corriendo el mismo riesgo que es Azero", señaló Echalar.



El cívico dijo que para ese propósito se extendió invitaciones a las principales autoridades de ese departamento y del municipio de Sucre. Distintas posiciones



El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Rodolfo Vallejos, denunció que hay varias alcaldías del departamento que desde hace cuatro años no reciben los recursos que les pertenecen por las regalías del campo gasífero Incahuasi, que son administrados por la Gobernación.



Vallejos sostuvo que el tema del congelamiento se va a resolver, pero seguirán movilizados para que haya una adecuada distribución de los recursos provenientes por la producción de gas natural.



A su vez, el asambleísta departamental por la provincia Vallegrande, Alcides Vargas, cuestionó al MAS por intentar confundir a la población en lo que respecta a las regalías del Incahuasi, dado que mientras el ministro Carlos Romero pide un nuevo estudio, parlamentarios masistas exigen a la Gobernación cruceña a sumarse al pedido del descongelamiento de estos recursos.



"En vez de crear confusión el partido de gobierno debe pedir perdón a Santa Cruz por todo el daño que le hicieron a la región", dijo Vargas. Apoyo gubernamental



El ministro de Economía, Mario Guillén, sostuvo que el Gobierno verá la forma de dinamizar la economía de Santa Cruz si esta es afectada por el congelamiento de las regalías del campo Incahuasi. "Si se compara el monto congelado respecto al presupuesto que tiene la Gobernación en Santa Cruz, esto no debería afectar; de todas maneras, si hace falta se ayudará", dijo Guillén. En detalle Dolores y medicamentos

Las personas que llegaron desde Cabezas sintieron el rigor del clima, muchos estaban deshidratados, por lo que fueron medicados. Otros ya no podían caminar por las ampollas.



Posición

La Gobernación cruceña criticó la nueva postura que tomaron los asambleístas que ahora se muestran a favor de las regalías que el departamento percibe



Proyección

Se espera que en unos tres o cinco años Incahuasi sea el principal productor de gas natural Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario