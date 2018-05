Deciden suspender inversión en hidrocarburos en Tariquía

Fotografia: Ministerio de Hidrocarburos Agrandar la foto + Twittear El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó este viernes que se ha decidido suspender la inversión en exploración y explotación en la región de la reserva natural Tariquía, debido a las protestas medioambientalistas contra el proyecto. "Hemos tomado la decisión de que no vamos a hacer Tariquía y vamos a Madre de Dios, a otros lugar donde la gente verdaderamente aprecie le trabajo del Estado y necesite los recursos", dijo Sánchez en conferencia de prensa en Tarija. Según el Ministro, se planeaba invertir 683 millones de dólares en los trabajos en los campos San Telmo Norte y Astillero, que tienen potencial generar una renta petrolera de 9 mil millones de dólares para el país y 1.800 millones sólo para Tarija. Sin embargo, el proyecto quedó trunco. Sánchez atribuyó al decisión de suspender a la inversión a las protestas, bloqueos, objeciones y tergiversaciones de parte de comunidades, organizaciones no gubernamentales, el comité cívico, la gobernación y otros políticos. "Los malos tarijeño no quieren que haya inversiones", lamentó la autoridad, a tiempo de recalcar que las inversiones se irán a otro lado donde se las aprecie. Los proyectos estaban a cargo de Petrobras y YPFB Chaco. El Ministro sostuvo que las empresas observaron el problema mediático sobre temas ambientales y decidieron llevarse la inversión. "No podemos remar contra la corriente", afirmó. Subrayó que la afectación de estos campos a Tariquía era mínima, puesto que se ocuparía 114 hectáreas de 247 mil en San Telmo Norte y 52 de 245 mil en Astillero. Señaló que "doble discurso" ambientalista de los detractores del proyecto, porque sin actividad hidrocarburífera, la reserva ya sufrió el daño de 14 mil hectáreas por deforestación y, además, cerca a la gobernación existe contaminación de Río Guadalquivir, que llega a Tariquía. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario