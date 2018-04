Después de 17 días, la planta de urea en Bulo Bulo sigue paralizada

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, reconoció que la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo sigue paralizada desde el 1 de marzo y anunció que la próxima semana arrancará nuevamente aunque no dio fecha exacta. Anteriormente dejó de funcionar entre el 20 de noviembre y el 27 de diciembre. El Ministro dijo todo esto ante el pleno de la Cámara de Senadores, tras una solicitud del asambleísta de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, de explicar las razones por las que una petroquímica de mil millones de dólares no termina de arrancar. Según detalló Sánchez, la paralización obedece a una recomendación de los fabricantes por "mantenimiento preventivo" y lograr un funcionamiento óptimo de la rotativa. Además, se debe hacer un ajuste tras haber procesado 100 mil toneladas de urea. "No significa que cada 100 mil (se vaya a parar). Están trabajando Baker Hughes, General Electric, Samsung para poner en punto. Me han indicado que la próxima semana entraría en producción, pero la segunda semana de mayo podemos ir para ver in situ", dijo el Ministro. Durante la sesión, Sánchez reconoció que la planta inaugurada el 14 de septiembre no empezó de forma inmediata la producción de fertilizantes, ya que debían hacerse pruebas de desempeño, como el "precomisionado", que es la organización de subsistemas, y el "comisionado", la finalización mecánica. En las pruebas, se advirtieron vibraciones en el funcionamiento, por lo que se tuvo que suspender operaciones. "El 20 de noviembre, durante la operación de la planta, se produjo un paro predictivo programado debido a las alteraciones en la turbina de gas 101 (...), cuando se arrancó, se identificaron vibraciones superiores a los valores normales. Hemos prevenido que haya daños mayores", dijo. Por ello, luego de siete meses de su inauguración, el 28 de diciembre comenzó la efectiva producción, aunque el ministro Sánchez sostuvo que en las pruebas se logró generar urea. ORTIZ LAMENTA "FUTUROS PAROS" El senador Óscar Ortiz (UD) lamentó que el Ministro exprese que "no se descartan futuros paros de la planta". Cuestionó que Sánchez diga que "no se puede pedir resultados" a una industria que no hace mucho inició actividades, más aun si un japonés, en un video, exponga que los negocios "empiezan a dar frutos después de 20 años". Calificó de "show" la inauguración de la planta realizada por el presidente Evo Morales el pasado 16 de septiembre de 2017. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario