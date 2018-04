Deuda Externa Pública sube en más de $us 100 millones

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear De acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la deuda externa pública se incrementó entre diciembre de 2017 a marzo de 2018, en más de 100 millones de dólares. El saldo de la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó a $us 9.557 millones al mes de marzo de 2018, este monto, en porcentaje del Producto Interno Bruto-PIB representó el 23,1%, muy por debajo de los límites fijados por organismos internacionales, como de la Comunidad Andina -CAN de 50%, es decir, se encuentra en un apropiado nivel de sostenibilidad, a diferencia del año 2005 cuando el endeudamiento llegaba al 51,6%, señala el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Según datos del Ministerio de Economía, la deuda a diciembre de 2017 alcanzó los $us 9.428 millones, y en el primer trimestre la misma se incrementó en más de $us 100 millones; pero la presente gestión se proyecta un incremento de $us 2.000 millones. DESTINO Asimismo, se informa que los nuevos desembolsos recibidos al primer trimestre de 2018 se destinan a diferentes proyectos, como la construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta, el programa de infraestructura vial, el programa de rehabilitación de la Autopista La Paz-El Alto, el programa de infraestructura aeroportuaria-Etapa I, el programa de mejoramiento del acceso a servicios hospitalarios, el programa Mi Riego, el programa de agua, saneamiento y drenaje; y el proyecto de acceso a energía eléctrica y energía renovable, entre los más representativos. DISTRIBUCIÓN Por su parte, la distribución de la deuda externa según acreedor muestra que en 2005 el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional-FMI juntos sumaban una representación del 38,7% del total, seguido del Banco Interamericano de Desarrollo-BID con 32,8%, y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF con el 17,6%, entre los más representativos. Señala que antes la deuda externa estaba concentrada principalmente con acreedores multilaterales que alcanzaban al 91,5% del saldo adeudado; pero desde 2006 las fuentes de financiamiento se diversificaron. A marzo de 2018, la estructura se compone de la siguiente forma: En primer lugar se encuentra el BID con el 27,4%, en segundo lugar la CAF con el 24,5% (Organismo que impulsa el desarrollo sostenible de los países de la región), en tercer lugar los inversionistas de Bonos Soberanos1/ con el 20,9% (recursos destinados a diferentes proyectos como infraestructura vial, proyectos de salud y otra infraestructura), en cuarto lugar el Banco Mundial con el 8,8%, en quinto lugar la República Popular China con una participación del 8,0%, y otros acreedores con el 10,3% del total. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario