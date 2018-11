DÃ©ficit comercial disminuye $us 565 millones en nueve meses de 2018

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El desempe帽o del comercio exterior boliviano a septiembre de este a帽o fue mucho mejor que el de igual periodo de 2017, ya que el d茅ficit comercial baj贸 de $us 713 millones a $us 148 millones, seg煤n datos del Instituto Nacional de Estad铆stica (INE) de Bolivia. Al tercer trimestre de 2018, las exportaciones nacionales sumaron los $us 6.918 millones, registrando un crecimiento del 13% comparado con similar periodo del a帽o pasado. Por su parte, las importaciones totalizaron $us 7.066 millones, un 3% m谩s de lo alcanzado en el tercer trimestre de la gesti贸n pasada. Los principales pa铆ses de destino para las exportaciones bolivianas, entre enero y septiembre de 2018, fueron Brasil (19%), Argentina (17%) y la India (7%), mientras que los principales proveedores fueron China, con el 21% de participaci贸n sobre el total importado, seguido de Brasil (16%) y Argentina (11%). Bolivia registr贸 sus mayores super谩vits comerciales con Corea del Sur ($us 419 millones), Argentina ($us 408 millones), y la India ($us 397 millones); a su vez registr贸 d茅ficits comerciales con China ($us 1.123 millones) y Chile ($us 239 millones). Alrededor del 55% del valor de las compras externas de Bolivia estuvieron representadas por las categor铆as de suministros industriales y bienes de capital. Buenos precios internacionales El hecho de que a septiembre de 2018 las exportaciones hayan subido un 13% en valor y un 0,5% en volumen, comparadas en igual lapso del a帽o pasado, da cuenta de lo que se conoce como 'efecto precio' positivo, lo que quiere decir que las ventas del pa铆s se recuperan no precisamente por una expansi贸n del quantum, sino por una mejora de los precios internacionales, seg煤n Gary Rodr铆guez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). A decir del experto, esta situaci贸n tiene relaci贸n principalmente con el arrastre que tienen el gas natural y los minerales, cuyo valor conjunto subi贸 un 14%, pese a que su volumen baj贸 un 1%. En ese comportamiento, mucho ha tenido que ver la subida del precio del petr贸leo, que favoreci贸 la venta de gas a Brasil y Argentina, a un mejor precio. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, existe una recuperaci贸n del 12% en valor y un 10% en volumen. "Lo que es bueno por su mayor repercusi贸n socioecon贸mica", dijo el experto. Con respecto a las importaciones hasta septiembre, su valor subi贸 un 3% pese a una baja del 5% del volumen con relaci贸n a igual periodo de 2017, reflejando tambi茅n una subida de precios del di茅sel por el petr贸leo en alza. "Que cerca del 70% de las importaciones tengan que ver con insumos industriales, bienes de capital y equipos de transporte, dice bien de la actividad econ贸mica", sostuvo Rodr铆guez. Las RIN se tonifican El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, indic贸 que gracias a los dos pagos realizados por Argentina y Brasil, las Reservas Internacionales (RIN) de Bolivia se tonificaron con $us 257 millones. "Quiero informar que en el transcurso de este viernes la Rep煤blica Argentina pag贸 las facturas que adeudaba por concepto de la compra de gas boliviano, por un monto de $us 156 millones, mientras que Brasil ha pagado la suma de $us 101 millones", dijo el economista en declaraciones a los medios de prensa. En ese marco, Ramos remarc贸 que las reservas del pa铆s se tonificaron con esos montos importantes, lo cual implica que existen los d贸lares suficientes para atender todas las necesidades, a trav茅s de las ventanillas de los bancos y casas de cambio en todo el sistema de intermediaci贸n financiera. Cabe recordar que la entidad tom贸 la decisi贸n, el 2 de noviembre, de suspender la venta de d贸lares a trav茅s de sus ventanillas ubicadas en la ciudad de La Paz. Desde la semana pasada, la venta de d贸lares se realiza a trav茅s de las entidades de intermediaci贸n financiera, de tal modo que el BCB contin煤a con la venta de d贸lares a las mismas y estas, a su vez, proveer谩n de la moneda extranjera al p煤blico en general. En ese contexto, Ramos dijo que el BCB estuvo atendiendo todos estos d铆as las demandas y solicitudes de los bancos, como siempre, pero tambi茅n lament贸 "que sean solo dos o tres casas de cambio las que est茅n buscando especular". L铆der en percepci贸n de progreso Bolivia lidera la percepci贸n de progreso en Am茅rica Latina, seg煤n un estudio realizado por la Organizaci贸n No Gubernamental (ONG) Corporaci贸n Latinobar贸metro sobre la democracia y la situaci贸n econ贸mica de los habitantes de 18 pa铆ses. De acuerdo con el trabajo, publicado la semana pasada, el 44% de los bolivianos percibe progreso y el 18% una buena situaci贸n econ贸mica, en medio de un momento de retroceso en la regi贸n. En los 23 a帽os que el Latinobar贸metro ha medido la regi贸n nunca hab铆a habido esta percepci贸n de retroceso tan grande. El progreso es limitado, con la excepci贸n de los bolivianos, un 44% de los cuales percibe progreso, seguido de Chile y Rep煤blica Dominicana, con el 33%; en todos los otros pa铆ses la percepci贸n de progreso es menos de un tercio de la poblaci贸n, se帽ala el informe. En relaci贸n a la percepci贸n de la poblaci贸n sobre la situaci贸n econ贸mica en sus pa铆ses seg煤n el estudio, Chile es el pa铆s que encabeza la lista de las naciones que m谩s declaran 'buena' situaci贸n econ贸mica, con un 26%; le siguen Uruguay, con el 21%; Bolivia, con el 18% y Ecuador, con el 17%. Para realizar el Latinobar贸metro se llevaron a cabo 20.204 entrevistas en 18 pa铆ses. 