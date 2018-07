Director del INE no cree que doble aguinaldo afecte a empresas

Fotografia: INE Agrandar la foto + Twittear El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Santiago Farjat, manifestó ayer que el doble aguinaldo, que se estima pagar este año, no afectará a las empresas y tampoco generará desempleo en el país, desvirtuando así la preocupación expresada por los empresarios privados y algunos sectores de trabajadores sobre el impacto negativo de este beneficio sobre las unidades productivas y la ya desacelerada economía. "Yo no creo que el doble aguinaldo, en ningún momento, afecte a las empresas, creo que está muy bien diseñado en el sentido de que si nosotros crecemos más del 4,5 por ciento las empresas tienen la capacidad de pagar", dijo Farjat en entrevista con el programa El Pueblo es Noticia, transmitido por los medios estatales. Aunque el Gobierno ya lo ha dado por hecho que este año el país crecerá por encima del 4,5 por ciento y por tanto se deberá pagar el doble aguinaldo, ha dejado al INE el dato final. La entidad técnica estadística entregará en octubre próximo las cifras oficiales sobre el incremento del PIB de este año, a partir de las cuales se confirmará o no el pago del beneficio, así lo ratificó ayer Farjat en la entrevista. El ejecutivo, además argumentó que el doble aguinaldo es una política que en el fondo inherentemente tiene una lógica de redistribución que es parte del modelo económico comunitario-social productivo del país. "De acuerdo a las estadísticas del INE, cuando se pagó el doble aguinaldo no se registró grandes cambios o fluctuaciones en el desempleo", agregó. Contrariamente, anotó que si se observan las estadísticas económicas, se ve un fuerte reflejo de la política del doble aguinaldo en la economía de sectores y actividades económicas del país. "Considera que este beneficio está muy ligado al dinamismo que tienen las empresas. Yo no considero que el doble aguinaldo sea un factor que incida en el empleo", insistió. En días pasados, la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca en contraposición a la Central Obrera Boliviana, se opuso al pago del segundo aguinaldo, por considerar que el beneficio desfavorece a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, y por tanto a los trabajadores. En coincidencia con los empresarios consideran que esta política debe ser estudiada. El presidente de los empresarios privados de Bolivia, Ronald Nostas, además lamentó el manejo irresponsabilidad del tema por parte del Gobierno, que anticipó y aseguró sin tener las cifras finales el pago del beneficio, generando mucha incertidumbre y preocupación. 41% de la población trabajadora del país es asalariada. Un 48,9% no es asalariada y un 10% no es remunerada, afirmó Farjat. GASTRONOMÍA Y COMERCIO Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), proporcionados ayer por su director, Santiago Farjat, la venta de comida (gastronomía) y el comercio son las actividades generadoras de más empleos en el país, seguidas de la industria manufacturera y alojamiento. Farjat considera que esto demuestra la dinámica y pluralidad de nuestra economía y "el aumento de la calidad de vida que se ha tenido en el país". De acuerdo al director del INE, los alojamientos y comida han aumentado en un 16 a 17 por ciento, hecho que se ve en las "plazas de comida abarrotadas" y a través de estas se genera alrededor de medio millón de empleos, aunque reconoció que en el comercio es "muy fluctuante". Aseguró que el país registra la menor tasa de desempleo de la región latinoamericana en el área urbana. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario