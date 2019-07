Disfrutando del dinero: 5 opciones de tragos para el invierno

Agrandar la foto + Twittear Aunque no parezca, la temporada m谩s fr铆a del a帽o es una estaci贸n ideal para degustar unos cocktails incre铆bles. El invierno tambi茅n resulta una temporada muy acertada para disfrutar de un buen c贸ctel. En versiones fuertes, que ayudan a combatir el fr铆o, o m谩s suaves, pero acompa帽ados de bebidas blancas, a continuaci贸n 5 propuestas de c贸cteles para disfrutar en familia o con amigos. 聽 Old Fashioned con Wild Turkey 2 oz / 60 ml. de Wild Turkey 101 Bitter de Angostura 1 terr贸n de az煤car 1 cereza Maraschino Piel de naranja Preparaci贸n: Servir todos los ingredientes en un vaso de whisky, agregar el hielo y remover con una cuchara. Agregar el perfume de la piel de naranja y, por 煤ltimo, la cereza Maraschino. 聽 Lynchburg t贸nica o tonic 45 ml. Jack Daniel's Honey 15 ml. jugo de lim贸n 8 hojas de menta y rev贸lver Preparaci贸n: Colocar el whisky junto al jugo de lim贸n y sumarle hielo hasta el borde del vaso. Completar con t贸nica. Para decorar agregamos una ramita de menta. 聽 Expreso 脕frica 45ml. Amarula 30ml. caf茅 expreso 15ml. alm铆bar de Miel 3 gotas de Orange Bitter Preparaci贸n: Batir el amarula con el caf茅, el alm铆bar y el bitter. Para decorar poner unas ramitas de canela y un gajo, o piel de naranja. 聽 Gin Manzanilla 45 ml. de Gin La Rep煤blica Andino 50 ml. de infusi贸n de manzanilla 30 ml. de jarabe simple 5 ml. de zumo de naranja 10 ml. de zumo de lim贸n Flores de manzanilla Hielo Preparaci贸n: En una coctelera con abundante hielo, a帽adimos todos los ingredientes y batimos por 12 segundos. Servimos en una copa Martini, Coupette o vaso old Fashioned. Decorar con unas cuantas hojas de manzanilla.

Bloody Mary (Blong Spirit Vodka) 90 ml de Vodka con 200 ml de zumo de Tomate zumo de lim贸n, salsa picante y sal Mezclar lentamente Servir frio y decorar a gusto Preparaci贸n: En un vaso de trago largo mezclar todos los ingredientes y los mezclamos lentamente. Agregar hielo partido al gusto del paladar y completar con el jugo de lim贸n, la salsa picante (puede ser pimienta) y sal. Montar todo y revolver con una cuchara larga para integrar los ingredientes. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario