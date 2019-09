Disfrutando del dinero: Los mejores puros cubanos

Agrandar la foto + Twittear  Muchos cuando viajan a Cuba se preguntan cuál escoger a la hora de comprar los mejores habanos, ya sea para comprarse alguno para el recuerdo o por un encargo de algún amigo o conocido. Para poder exportarlos debes saber que el límite en las aduanas es de dos cajas de puros por persona (50 puros) sin comprobante de compra para muchos países. Pero si los has comprado en tienda oficial, puedes llevar más cajas mostrando el certificado de compra. En Cuba, puedes comprar puros cubanos en tiendas oficiales o por la calle. De hecho, nuestra recomendación es que lo compres en la tienda pues es garantía de que todos son de calidad y son igualmente más baratos que en otros países. Para tener una noción a la hora de escoger los mejores puros cubanos, a continuación, te detallamos cuáles son los mejores puros del mundo según Caribbean News, aunque puede que encuentres todos. Este ranking de los mejores puros del mundo, aunque está claro que es difícil de definir, por las diferentes variables a consideración, como son la cosecha de hojas del año, la maestría y las recetas o ligadas. Aquí va el ranking de los 10 mejores habanos del mundo: 1. Montecristo Nº4 Considerado el mejor habano del mundo. De sabor café tostado, cacao y vainilla 2. Churchill de Romeo y Julieta. Habano fuerte de sabor para fumador experimentado. Robusto, que a su vez es suave y cremoso 3. Lancero de Cohíba. Empezó a ser leyenda cuando se usaba como regalo por el presidente Fidel Castro a los jefes de Estado, monarcas y altas personalidades que visitaban Cuba. Para su elaboración, 3 de los 4 tipos de hojas son de tipo seco, ligero y medio tiempo y que a su vez experimentan una fermentación adicional en barriles. Cohíba se debe al nombre que le daban los aborígenes cubanos a la aromática hoja con la que se envuelven los puros cuando llegaron los españoles a Cuba. 4. Espléndido de Cohíba y Montecristo 2. Empate de estos dos espectaculares habanos. El puro Espléndido es suave de gusto especial, mientras que el Montecristo número 2 es de gusto suave también, pero algo más dulce. 5. Partagás 8-9-8. Selección de puros de sabor fuerte en diferentes tamaños. En 2014 esta vitola fue escogida puro cubano del año por la revista especializada L'Amateur de Cigare. 6. Robusto de Cohíba. Habano que mezcla su potencia con su sabor. Ligeramente amargo y leñoso por el medio, su sabor compensa en el tramo final por un toque más dulce. 7. Serie D Nº4 de Partagás. Su éxito se debe a la combinación de su perfecto formato y de su fuerte sabor donde se mezcla aromas de madera y especias. 8. Siglo VI de Cohíba y Montecristo A. El Cohíba s. VI es una referencia en el mundo del habano. Muy fresco con toques de hierba hacia el principio y suave y cremoso hacia el tercio final. El Montecristo A es una de los mejores que tiene la marca, que nació en 1970. 9. Sir Winston De H-Upmann. Uno de los más antiguos del mundo tabacalero y mezcla un aroma de almizcle, madera y café tostado. 10. Exhibición No. 4 de Romeo y Julieta y Doble Corona de Hoyo de Monterrey. Exhibición 4 de Romeo y Julieta es de sabor fuerte y picante mezclado con un poquito de dulce y amargo. El puro de Doble Corona de Hoyo de Monterrey es un puro muy elegante, delicado y aromático. Un truco para conservar mejor los puros es poner la caja dentro de una bolsa de plástico dentro del cajón de frutas de la nevera. Y cada mes o mes y medio ir cambiando la bolsa para que no cree moho. Si no, siempre puedes comprarte un humidor con higrómetro legible desde fuera de la caja y que en el interior sea hecha de madera de cedro. Para una correcta conservación, la humedad relativa debe oscilar entre 65% y 75%. La temperatura debe oscilar entre 16º y 18ºC.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario