Yacimientos Petrol√≠feros Fiscales Bolivianos (YPFB) transfiere regal√≠as del megacampo Margarita a los departamentos de Tarija que participa con 75,1 % y Chuquisaca con 24,9 %, al margen de la Ley de Hidrocarburos y contradiciendo al Reglamento de campos compartidos, debido a que no existe una demarcaci√≥n de los l√≠mites departamentales. El criterio fue expresado por el gobernador de Tarija, Adri√°n Oliva, quien denunci√≥ ayer esa irregularidad, al decir que se vulner√≥ la normativa legal para distribuir los ingresos del Bloque Caipipendi, donde se encuentra Margarita. La autoridad anunci√≥ el inicio de acciones legales por este caso que le hizo perder millones de d√≥lares a Tarija desde que se comparte regal√≠as con Chuquisaca en funci√≥n al estudio de distribuci√≥n de la consultora Gaffney and Cline. El secretario de Coordinaci√≥n de la Gobernaci√≥n, Waldemar Peralta, indic√≥ que uno de los requisitos obligatorios es contar con l√≠mites geogr√°ficos departamentales, tal como establece el art√≠culo 7 del Reglamento de campos compartidos. Adem√°s, contradice al art√≠culo 45 de la Ley de Hidrocarburos que establece: "En el caso en que un reservorio sea compartido por dos o m√°s departamentos, las regal√≠as ser√°n canceladas proporcionalmente a sus reservas, proyectando verticalmente el l√≠mite o l√≠mites departamentales al techo de cada reservorio productor". La denuncia de la Gobernaci√≥n tarije√Īa surge despu√©s de recibir un informe del Instituto Geogr√°fico Militar (IGM), cuya certificaci√≥n devel√≥ que en sus archivos se pudo evidenciar que no se realiz√≥ trabajo alguno de demarcaci√≥n de l√≠mites interdepartamentales. En el caso del conflicto de Incahuasi, entre Santa Cruz y Chuquisaca, se abord√≥ con prioridad los l√≠mites departamentales sustentados en la Ley 1898, pero eso no se tom√≥ en cuenta para la demarcaci√≥n del campo Margarita. (Tarija Econom√≠a)