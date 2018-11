ENDE: 9 subsidiarias nacionalizadas operan como S.A.

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Ocho empresas nacionalizadas y una estatizada (Elfec) a favor del Estado por medio de Ende Corporaci贸n operan actualmente como sociedades an贸nimas, algo que contradice el concepto de nacionalizaci贸n que impulsa el Gobierno de Evo Morales. Seg煤n el economista Alberto Bonadoma, el Gobierno ha informado solamente una parte del proceso de nacionalizaci贸n de las empresas del sector el茅ctrico, obviando que la mayor铆a de las empresas filiales o subsidiarias de ENDE Corporaci贸n contin煤an siendo sociedades an贸nimas, situaci贸n que permite ejercer procesos poco transparentes. Seg煤n la descripci贸n disponible en los sitios web de las filiales de ENDE Corporaci贸n, que fueron nacionalizadas, se puede constatar que ENDE Corani, ENDE Valle Hermoso, ENDE Huaracahi, ENDE Transmisi贸n, Delapaz, Deoruro, Elfec, ENDE Tecnolog铆as y ENDE Servicios y Construcciones operan como sociedades an贸nimas. La Empresa R铆o El茅ctrico, filial de ENDE Corporaci贸n, no forma parte de las nacionalizadas, pero es una sociedad an贸nima, mientras que ENDE Andina y ENDE Delbeni figuran como sociedades an贸nimas mixtas. El Decreto Supremo 1691, del 14 de agosto de 2013, establece que "ENDE Corporaci贸n est谩 constituida por ENDE matriz y sus empresas filiales y subsidiarias sobre las cuales ENDE matriz ejerce control y direcci贸n en forma directa o indirecta, debiendo ENDE matriz garantizar que estas empresas persigan el logro de los objetivos y metas definidos para la corporaci贸n". Bonadona considera que el Gobierno prefiri贸 ocultar informaci贸n a la poblaci贸n boliviana, que tiene la propiedad de dichas empresas, respecto al tipo de empresas que actualmente forman parte de ENDE Corporaci贸n, algo que califica como an贸malo. "Eso en econom铆a se llama selecci贸n adversa, es decir, se selecciona aquello que conviene informar y aquello que no, no se lo dice. Esto para evitar precisamente el rendir cuentas a la poblaci贸n, porque una empresa como una sociedad an贸nima no tiene las mismas obligaciones de una empresa p煤blica", se帽al贸 el especialista. El economista Luis Fernando Garc铆a, por su parte, considera que el Gobierno solamente compr贸 el porcentaje de acciones que le permita quedar como mayoritario y, de ese modo, ejercer el control de cada empresa, aunque aclara que esto no se trata propiamente de una nacionalizaci贸n, un t茅rmino que, seg煤n 茅l, el Gobierno utiliza motivado por un car谩cter pol铆tico. "No es un proceso de nacionalizaci贸n, sino es un proceso de adecuaci贸n en la cantidad patrimonial que tiene mayor铆a el Estado, porque el Estado tiene en patrimonio lo que se llama capital, reservas, resultados y capital accionario", explic贸 Garc铆a. Asimismo, Bonadona hizo notar que se han dado fuertes casos de corrupci贸n en empresas p煤blicas y que existe una mayor probabilidad de hechos il铆citos en empresas constituidas como sociedades an贸nimas que no tienen la misma obligatoriedad de transparentar sus actividades. El analista mencion贸 tambi茅n que estas empresas no fueron incorporadas dentro de la Ley 1178 de Administraci贸n y Control Gubernamentales. "No se las ha incorporado con la excusa de que de esta manera son m谩s 谩giles en su operaci贸n. Entonces esto quiere decir que pueden ser m谩s 谩giles en su operaci贸n para bien o pueden ser m谩s 谩giles en su operaci贸n para beneficiar a alguien", agreg贸 Bonadona. 聽 DATOS Subsidiarias de YPFB operan de forma similar. A la fecha, ocho de las nueve empresas nacionalizadas en favor del Estado, a trav茅s de YPFB Corporaci贸n, contin煤an como sociedades an贸nimas en condici贸n de subsidiarias, seg煤n una revisi贸n realizada por Los Tiempos. Monasterio solicitar谩 informes a YPFB. El diputado opositor Tom谩s Monasterio (Movimiento Dem贸crata Social) anunci贸 ayer la petici贸n de informes a ocho subsidiarias de Yacimientos Petrol铆feros Fiscales Bolivianos (YPFB) para conocer la situaci贸n legal. 聽 BARRIGA DICE QUE EL PROCESO CONTIN脷A El presidente de Yacimientos Petrol铆feros Fiscales Bolivianos (YPFB), 脫scar Barriga, inform贸 ayer en entrevista con Erbol que algunas de las empresas subsidiarias de YPFB, como Transporte, est谩n en fase de transici贸n para convertirse en empresas p煤blicas. Barriga hizo saber que, en el caso de YPFB-Transporte, esta empresa funciona bajo la normativa del C贸digo de Comercio y no como entidad p煤blica. Al igual que otras, se encuentra en la fase de transici贸n. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario