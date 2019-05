Fotografia: El Pa√≠s Agrandar la foto + Twittear En Colombia, la econom√≠a naranja representa el 3,4 por ciento de su producto interno bruto, o sea que es un ingreso que mueve m√°s que el caf√© en este pa√≠s; en M√©xico, la econom√≠a creativa (como se la conoce all√°) representa el 3,2 por ciento, y da empleo al 2,5 por ciento de su masa laboral de su desarrollo, y en toda Latinoam√©rica, se calcula un aproximado de 3,4 por ciento, de acuerdo a par√°metros de propiedad intelectual. ¬ŅY en Bolivia? En Bolivia, por incre√≠ble que parezca, no hay indicadores sobre este concepto, nadie se ocup√≥ de medir su aporte, y muchas instancias del Gobierno ni siquiera oyeron hablar de ella. En Bolivia, existen muchos emprendimientos que se dedican a este rubro, algunos con resultados alentadores, pero sin saber que hacen econom√≠a naranja. √Čsta es una de las primeras conclusiones en las que al menos 15 expertos nacionales e internacionales arribaron, reunidos la semana pasada en el evento Pulso Naranja, el primero de ese tipo, organizado por Unifranz en Cochabamba. Y si el problema es nacional, lo es tambi√©n para Cochabamba. "Nosotros, como cochabambinos hemos tenido dos amargas decepciones: no somos el granero de Bolivia, y no tenemos una veta infinita de petr√≥leo explotable y exportable. ¬ŅEntonces, d√≥nde crece la econom√≠a de Cochabamba?", se cuestiona el vicerrector de Unifranz, Rolando L√≥pez. Y se responde a s√≠ mismo: Cochabamba tiene un alto potencial en econom√≠a naranja, con 200 empresas que desarrollan software (JalaSoft, como √≠cono), con su emblema de capital gastron√≥mica de Bolivia, su potencial tur√≠stico, su cultura y todo el aporte creativo en la moda, la arquitectura y la m√ļsica. Esto sumado al clima, para el turismo de salud y el epicentro educativo, hacen de Cochabamba un crisol ideal para la econom√≠a naranja. Una visitante destac√≥ incluso que la luz solar en Cochabamba es la ideal pa tomar las mejores fotograf√≠as. Por eso, una de las primeras actividades de este encuentro fue la creaci√≥n de un Observatorio de econom√≠a naranja, que pueda reunir los par√°metros de medici√≥n y cuyo primer aporte sea, justamente, establecer el porcentaje de aporte al PIB de Bolivia, y en funci√≥n a ello, proponer l√≠neas de integraci√≥n y de apoyo. "Hemos entendido que hay que impulsar la econom√≠a naranja, primero, generando atracci√≥n, para que todos sepan qu√© es econom√≠a naranja, y despu√©s pintando aquellos agentes econ√≥micos y encadenarlos de color naranja, para que todos vean que son el pilar de la transformaci√≥n econ√≥mica de la sociedad", a√Īade L√≥pez. El experto mexicano en econom√≠a creativa Paulo Mercado explica que en su pa√≠s, este rubro mueve 3,2 por ciento del PIB y que da empleo a 2,5 por ciento de la masa laboral. Curiosamente, no hall√≥ informaci√≥n de Bolivia. "Lo primero y m√°s conveniente es detectar qu√© es lo que tenemos en nuestras regiones, y ver sus necesidades, no s√≥lo econ√≥micas, sino tambi√©n de formaci√≥n y capacitaci√≥n", explica a tiempo de identificar la gastronom√≠a, el turismo, las fiestas regionales, como las grandes potenciales de Cochabamba. Otra propuesta: hacer que tomen conciencia, tanto creadores como consumidores, que la creatividad tiene tambi√©n un valor econ√≥mico. La delegaci√≥n colombiana, en cuyo pa√≠s la econom√≠a naranja mueve 3,4 por ciento de su PIB, present√≥ tambi√©n muchas propuestas para Cochabamba. Juliana Acevedo, de Buenaventura, una ciudad parecida a Cochabamba por su imagen gastron√≥mica, sugiere encadenar el arte culinario regional con el turismo y la cultura, como atractivos. Leydi Higidio, tambi√©n de Colombia, sugiere que las instancias de Gobierno deber√≠an devolver un porcentaje de los costos de producci√≥n a las pel√≠culas que se filmen en Cochabamba, pues esta cinta atraer√° el turismo. ¬† 1,9 MILLONES DE EMPLEOS EN A LATINA La econom√≠a naranja gener√≥ en el mundo 547 mil millones de d√≥lares en 2012 (seg√ļn datos de Unctad), y 29,5 millones de empleos, equivalentes estos √ļltimos a los de Reino Unido. Para Am√©rica Latina y el Caribe, la econom√≠a naranja represent√≥ 1,9 millones de puestos de trabajo en 2015, comparables con todo lo que genera la econom√≠a de Uruguay o Costa Rica en un a√Īo. Todos estos datos develan el alto aporte de la econom√≠a naranja, que, sin embargo, no son visibilizados por los Gobiernos de muchos pa√≠ses, Bolivia entre ellos. ¬† OPINIONES DE LOS EXPERTOS INTERNACIONALES "En M√©xico, la econom√≠a creativa mueve el 3,2 por ciento del PIB y esto representa 2,5 por ciento de la masa laboral. Lo primero y m√°s conveniente es detectar qu√© es lo que tenemos en nuestras regiones, y ver las necesidades no s√≥lo econ√≥micas, sino tambi√©n de formaci√≥n y capacitaci√≥n. Los artistas debemos estar conscientes de que lo que producimos vale, y despu√©s sensibilizar a los otros de que reconozcan nuestro valor". Paulo Mercado. Experto econom√≠a creativa (M√©xico). "En 2001, el BID empieza a medir qu√© hab√≠a movido el PIB de ingreso per c√°pita y generado trabajo en pa√≠ses como Colombia. Y se descubri√≥ que estaba dentro de lo creativo, era algo intangible, de gente joven sub-30, sin saber qu√© paraguas ten√≠a encima. No hab√≠a tasaci√≥n de mercado. A trav√©s de Colombia, conseguimos ese paraguas, y fueron las universidades privadas las que encabezaron. En Argentina el problema es que no tenemos formadores de formadores". Liana Sabbatella. Experta en econom√≠a naranja (Argentina) "Buenaventura es una ciudad del Pac√≠fico que, por su valor gastron√≥mico y saberes afrocolombianos, mereci√≥ la designaci√≥n d e la Unesco como ciudad creativa de la gastronom√≠a. Lo que se busca es que la identidad se preserve y que a partir de all√≠ se genere desarrollo econ√≥mico. Pienso que es uno de los sectores que m√°s tienen potencial en Cochabamba. Hay que encadenar la cultura gastron√≥mica con temas tur√≠sticos y otros". Julia Acevedo. Gestora cultura Buenaventura (Colombia). "En el √°mbito TIC, uno podr√≠a decir que est√° dentro de la econom√≠a de servicios, pero no podemos aislarnos de lo que quiere el futuro y la sociedad. No es s√≥lo tecnolog√≠a alquilada, sino con arte, mezclada con el aprender del usuario, saber qu√© piensa y siente, y necesitamos desarrollar un talento humano, y eso significa orquestar todo lo que estamos tratando de desarrollar. Estamos tras de una ley de exportaciones de servicios". Karem Infantas. Experta en TIC y tecnolog√≠as (Bolivia). "Vengo trabajando desde hace tres a√Īos en la apropiaci√≥n de √≠conos culturales y comunic√°ndolos, en la moda. Se hace un trabajo de investigaci√≥n previa. He trabajado con Gladys Moreno, Juana Azurduy, cultura afroboliviana o de Beni. Ahora, la moda visibiliza todo esto: todo lo que hay en el pa√≠s que no lo explotamos de la mejor manera. La punta de lanza se ha ido generando en Cochabamba. A la moda se le est√° dando un espacio, al arte". Luis Daniel √Āgreda. Dise√Īador de modas (Bolivia). "Lo que compartimos es c√≥mo la faena de valor se puede formalizar y hacer tangibles los conocimientos creativos. Hemos cruzado la cadena de valor con tendencias, como son el dise√Īo orientado al mercado, el ritel, la sostenibilidad y la personalizaci√≥n, ejercicios de ideaci√≥n, un modelo de negocio donde es fundamental la presencia de un emprendedor t√©cnico, que tenga conocimientos en la parte creativa y en la administrativa". Juan Fernando Loayza. Investigador Inexmoda (Colombia). ¬† NACE UN OBSERVATORIO PARA MEDIR LA PRODUCCI√ďN REDACCI√ďN CENTRAL Una de los primeros fruto del encuentro Pulso Naranja fue la creaci√≥n de un Observatorio, que identifique a los actores de esta econom√≠a y mida su aporte, para que una vez que se tengan los datos, se puedan elaborar las pol√≠ticas y demandas, seg√ļn explica Roberto Aran√≠bar, coordinador nacional de Mercosur, embajador cultural de Unfranz, y responsable de este Observatorio, El Observatorio hab√≠a comenzado con un convenio entre Unifranz y la Federaci√≥n de Entidades Empresarios Privadas de Cochabamba (FEPC), y para dirigirlo, se establecieron convenios con la C√°mara Argentina de Empresarios Culturales y la Red Cultural Mercosur. Seg√ļn explica Aran√≠bar, son varias industrias culturales creativas, donde entran las artes, el cine, la m√ļsica, dise√Īo, moda, software, videojuegos, gastronom√≠a, turismo... pero que no est√°n reconocidas como profesiones ni siquiera para la c√©dula de identidad. Por ello, la econom√≠a naranja est√° invisibilizada y ninguna instancia de Gobierno tiene medidores para identificar su aporte econ√≥mico, con patrones comunes en toda Latinoam√©rica. Estos resultados ser√°n publicados de forma trimestral para sentar presencia. "Si no te ven, no existes. Por eso hay que visibilizar. Porque ni para la banca ni para el Gobierno existe la econom√≠a naranja", remata Rolando L√≥pez. ¬ŅY por qu√© surge en la Universidad? Por lo mismo, porque ni para el Estado ni para el privado tiene importancia el desarrollo de la investigaci√≥n de desarrollo de la innovaci√≥n, a√Īade L√≥pez. 