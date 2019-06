Ejecutivo apura norma para exportar soya ante crisis por precio

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Tras varios d铆as de conflicto en Santa Cruz que moviliz贸 a los productores de soya en exigencia a un mejor precio interno del grano, el Gobierno anunci贸 ayer la exportaci贸n de 2 millones de toneladas de soya que ser谩 materializada mediante la reglamentaci贸n del Decreto Supremo 3920. "La ministra (N茅lida) Cifuentes (de Desarrollo Productivo) desde el d铆a mi茅rcoles est谩 en su despacho con esta resoluci贸n que nosotros ya hemos firmado, y seguramente el d铆a hoy (ayer) lo van a despachar. Queremos decir que estamos liberando el 60 por ciento que son alrededor de 2 millones de toneladas de soya que se puede exportar", afirm贸 el ministro de Desarrollo Rural, C茅sar Cocarico. El presidente de la Asociaci贸n Nacional de Oleaginosas (Anapo), Marcelo Pantoja, prev茅 que esta cifra alivie las p茅rdidas econ贸micas por la falta de mercados al excedente de soya y el bajo precio que pagan las industrias. "Son como 1,8 a 2 millones de toneladas que se van a exportar. Esa cifra corresponde al 60 por ciento de la producci贸n nacional", dijo Pantoja. En 2018, la producci贸n fue de 2,4 millones de toneladas de soya; para la campa帽a de verano 2019, se estima que la cifra suba a 2,7 millones. El 40 por ciento de la producci贸n va destinado al mercado interno y el 60 por ciento era excedente. De acuerdo a Pantoja, los principales mercados externos son Per煤, Paraguay y Brasil. Desde hoy, el Gerente de Anapo viajar谩 a Brasil "en busca de nuevos mercados" para el grano dorado. Respecto a la demanda de los medianos y peque帽os productores de soya, que exig铆an a las industrias nivelar el precio de acuerdo a la cotizaci贸n internacional, Pantoja asegur贸 que no se lleg贸 a ning煤n acuerdo. Los agricultores decidieron retirar la soya que se encuentra almacenada en las industrias e iniciar los tr谩mites para la exportaci贸n a un precio base de 280 d贸lares, 39 m谩s que el ofertado por las empresas nacionales. "Mientras no paguen, (las industrias) tienen que devolver el grano", enfatiz贸. Explic贸 que "cualquier silo" del pa铆s cobra 10 d贸lares al mes por el almacenaje del grano, que luego de ese tiempo se a帽ade 3 d贸lares m谩s. Calcula que cada productor no pague m谩s de 16 a 18 d贸lares. El ministro Cocarico y Pantoja coincidieron en que el 煤nico tema pendiente con los productores es el uso de biotecnolog铆a en los cultivos del grano para mejorar el rendimiento. "Respecto al tema de la biotecnolog铆a, se ha trabajado hasta el pasado martes. Han concluido con la redacci贸n para que en la campa帽a de verano podamos hacer uso de las semillas transg茅nicas", dijo Cocarico. 聽 PRODUCCI脫N DE ARROZ EN BENI Seg煤n informaci贸n de la C谩mara Agropecuaria del Oriente (CAO), Santa Cruz y Beni producen el 96 por ciento de arroz del pa铆s. La producci贸n de este grano tambi茅n est谩 en riesgo debido a la competencia desleal por el contrabando. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario