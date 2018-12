Ejecutivos que ganen menos de Bs 15.000 tendrÃ¡n el beneficio

Agrandar la foto + Twittear El tope de 15.000 bolivianos fijado para el pago del segundo aguinaldo de este a√Īo se aplicar√° aun si el trabajador ocupa un cargo jer√°rquico como gerente, director o jefe de √°rea, a diferencia de otros a√Īos cuando ellos estaban excluidos de este beneficio. El ministro de Trabajo, H√©ctor Hinojosa, en un entrevista con radio Panamericana, inform√≥ que el tope de 15.000 bolivianos es tanto para el sector p√ļblico como para el privado, independientemente del cargo que ocupan en su empresa. Por ejemplo, ¬†un gerente u otro ejecutivo con un ingreso de 10.000 bolivianos o 14.000 u otro monto inferior a los 15.000 bolivianos, debe recibir de la empresa el beneficio. En anteriores gestiones, los reglamentos ¬†del pago del segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" contemplaban esta excepci√≥n. Ahora no. Sin embargo, Hinojosa explic√≥ que si una empresa considera que puede dar este beneficio a trabajadores que ganan m√°s de 15.000 bolivianos, puede hacerlo. No est√° prohibido. Seg√ļn el ¬†viceministro de Presupuesto, Jaime Dur√°n, se opt√≥ por el tope de 15.000 bolivianos porque ¬† ocurr√≠a que muchas empresas nombraban cargos jer√°rquicos a un encargado de planta, como gerente de producci√≥n y ganaba 3.500 bolivianos. "No lo designaban ¬†por su nivel de producci√≥n, sino para eludir el pago del segundo aguinaldo. Cuando ya hay un tope, todos los trabajadores ¬†que ganen menos de 15.000 bolivianos van a tener su segundo aguinaldo", precis√≥. La autoridad asegur√≥ que las recaudaciones del IVA, IUE y otros indicadores relativos a la demanda interna, permiten demostrar que hubo un desempe√Īo positivo de la econom√≠a y esperar ¬†un crecimiento de 4,7%. "Est√°n los indicadores relativos de la demanda interna que ¬†nos muestran este desempe√Īo y nosotros consideramos que las empresas formales est√°n en condiciones de pagar el segundo aguinaldo" de este a√Īo, subray√≥ la autoridad. El mi√©rcoles de esta semana el gabinete de ministros aprob√≥ tambi√©n ¬†que un 15% del beneficio se ¬†entregue ¬†en productos nacionales, como alimentos, zapatos, ropa y otros, a trav√©s de una cuenta m√≥vil. Decreto segundo aguinaldo El Decreto Supremo 3747 que establece los criterios complementarios para el pago del beneficio, ¬†se√Īala que el ¬†segundo aguinaldo debe ser pagado a trabajadores del sector p√ļblico, privado, personal eventual y consultores individuales de l√≠nea cuyo total ganado no supere los 15.000 bolivianos. Sin embargo, la norma aclara que en las empresas privadas el pago por encima de este monto ¬†tiene car√°cter opcional. El crecimiento anual de la econom√≠a hasta junio alcanz√≥ una tasa de 4,6% y activ√≥ de manera inmediata la cancelaci√≥n de la bonificaci√≥n que se da cuando el Producto Interno Bruto (PIB) ¬†supera el 4,5%. En estatales el ¬†beneficio ¬†no incluye los bonos, ¬†primas ni ¬†extras El segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" en las empresas p√ļblicas y estrat√©gicas del Estado ¬†no tomar√° en cuenta, bonos, extras y otros ingresos, seg√ļn establece el Decreto Supremo 3747. La norma que establece los criterios complementarios del beneficio se√Īala que el pago ¬†ser√° autorizado mediante Resoluci√≥n Ministerial emitida por el ¬†Ministerio cabeza del sector o por Resoluci√≥n Expresa de la M√°xima ¬†Instancia Resolutiva de la entidad, cuando corresponda el caso. El decreto recalca que el financiamiento para este efecto deber√° tomar en cuenta ¬†√ļnicamente el haber b√°sico. Es decir "excluyendo todo bono, prima, contratos, factor variable de escala salarial u otros similares". La norma puntualiza que se except√ļa tambi√©n del pago del beneficio al personal especializado en √°reas estrat√©gicas y a todo el personal que tenga una remuneraci√≥n b√°sica superior a 15.000 bolivianos. El ministro de Trabajo, Hector Hinojosa, en una entrevista con radio Panamericana, explic√≥ que el segundo aguinaldo en empresas estatales como Huanuni s√≥lo toma en cuenta el salario b√°sico de los trabajadores. Eso significa que el c√°lculo no se efect√ļa sobre el promedio de salario percibido durante los √ļltimos tres meses. Seg√ļn la autoridad ese criterio rige s√≥lo para el caso del primer aguinaldo. Por ejemplo en Huanuni, adem√°s del sueldo b√°sico que en promedio llega a un valor equivalente a 500 d√≥lares, los mineros pueden percibir ingresos adicionales por un trabajo extra. Adem√°s, se benefician de un bono de lactancia, de te, transporte, entre otros. De esa manera su ingreso mensual puede llegar a superar los 2.000 d√≥lares. Con la aclaraci√≥n que hace el Decreto 3747, ¬†los mineros de Huanuni por ejemplo ¬†s√≥lo recibir√°n el doble aguinaldo equivalente a los 500 d√≥lares que ganan como haber b√°sico. El ministro de Miner√≠a, C√©sar Navarro, inform√≥ que en las mineras del Estado se ha logrado alcanzar este a√Īo una mayor producci√≥n y se cuenta con los recursos econ√≥micos para cumplir con el pago del beneficio. En octubre, el gerente de la Empresa Minera Huanuni, Mario Fel√≠pez adelant√≥ que este a√Īo se pagar√° el doble aguinaldo a los 3246 trabajadores, a pesar del d√©ficit de dos millones de d√≥lares. El ¬†70% de los trabajadores de San Crist√≥bal, sin el beneficio Al menos el 70% de los trabajadores de la Empresa Minera San Crist√≥bal no recibir√° el segundo aguinaldo porque ganan por encima de los 15.000 bolivianos, salario tope establecido por el Gobierno para que se cancele el beneficio, inform√≥ el ministro de Miner√≠a, C√©sar Navarro, ayer. Seg√ļn la ¬†informaci√≥n proporcionada por ¬†la autoridad ¬†s√≥lo el 30% de los funcionarios de esa empresa tiene un sueldo menor a los 15.000 bolivianos. "La norma (sobre el pago del segundo aguinaldo) establece que los mayores beneficiados ser√°n los que menos ingresos tienen y evidentemente, al interior de la empresa privada, existen tambi√©n trabajadores que reciben mayor (a los) 15.000 bolivianos, por ejemplo en el caso de San Crist√≥bal, (donde s√≥lo) el 30% recibe menos de 15.000 bolivianos", puntualiz√≥ ¬†la autoridad, seg√ļn ANF. El ministro de Econom√≠a, Mario Guill√©n, inform√≥ ¬†el mi√©rcoles que el Gobierno determin√≥ ampliar el plazo para el pago del segundo aguinaldo hasta el 31 de marzo de 2019, destinar el 15% de ese beneficio para la compra de productos nacionales y que la cancelaci√≥n s√≥lo ser√° obligatoria para los trabajadores que tienen salarios menores a los 15.000 bolivianos. En esa línea, Navarro aseguró que las empresas mineras cumplirán con este pago a sus trabajadores, debido a  que se trata de una obligación establecida por norma, siempre y cuando la economía registre un crecimiento anual encima de 4,5% hasta junio de cada año. "Se han mejorado los ingresos de las empresas, por lo tanto, hay recursos económicos para cumplir con esta obligación", remarcó la autoridad en una rueda de prensa ayer.