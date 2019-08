Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Despu√©s de estar en el ojo de la tormenta por diversos incidentes en sus aeronaves y por el incumplimiento de sus horarios, la estatal Boliviana de Aviaci√≥n (BoA), recibir√° del Gobierno un financiamiento de $us 17,5 millones para cambiar su flota de aviones, un salvataje que incluye el incremento variable en el pago de sus pilotos en un 25% y la transformaci√≥n de su r√©gimen legal para hacerla m√°s competitiva y con sistemas inform√°ticos modernos. La aerol√≠nea inici√≥ operaciones hace una d√©cada con $us 15 millones. Diversas voces han cuestionado que el Estado tenga que extender su mano para ayudar nuevamente a una empresa p√ļblica, que lidera el sector aeron√°utico y se esperaba que fuera eficiente. Ayer, el presidente Evo Morales dijo que se decidi√≥ aprobar un paquete de tres decretos para mejorar el servicio de BoA. Es as√≠ que el mandatario afirm√≥ que la nueva forma de pago incrementar√° tambi√©n la productividad de la empresa, aumentando sus vuelos nacionales en un 15%. En cuanto a la renovaci√≥n de su flota, precis√≥ que la estatal tendr√° dos naves de menos de cinco a√Īos de uso para cubrir las rutas internacionales, como Madrid y Miami. Adem√°s, que se tendr√° cinco aeronaves para el servicio nacional y as√≠ reemplazar las actuales. Sobre la medida para la transformaci√≥n del r√©gimen legal con el objetivo de hacerla m√°s competitiva, se√Īal√≥ que BoA ser√° la primera empresa p√ļblica en adoptar la Ley de Empresas P√ļblicas vigente para darle mayor autonom√≠a de gesti√≥n. En tanto, √ďscar Coca, ministro de Obras P√ļblicas, inform√≥ que la adquisici√≥n de las nuevas aeronaves se realizar√° a trav√©s de un leasing financiero (alquiler con opci√≥n a compra), haciendo un total de siete nuevos aviones: cinco Boeing 737-800 de nueva generaci√≥n y dos Airbus con capacidad para 278 pasajeros. Tambi√©n agreg√≥ que BoA cuenta con 16 aviones, de los cuales 12 est√°n en leasing y cuatro son propios. Destac√≥ que la aerol√≠nea naci√≥ en 2009 con un patrimonio de $us 15 millones y actualmente, esa cifra se increment√≥ a $us 100 millones. Decretos no son eficiencia Jorge Valle, presidente de la Asociaci√≥n de L√≠neas A√©reas (ALA), indic√≥ que las empresas no se hacen competitivas y eficientes por decretos, sino con una buena gerencia, trabajo planificado y con gente que conoce la aviaci√≥n. Tambi√©n afirm√≥ que, aunque es positivo el incremento en el pago de los pilotos en un 25%, todav√≠a en Bolivia se manejan montos muy por debajo del contexto internacional, donde incluso se gana cuatro veces m√°s. "Esta aerol√≠nea ya deber√≠a poder solventarse por s√≠ sola, por el tiempo que est√° operando. No obstante, ojal√° sea de beneficio para el pa√≠s y la aviaci√≥n en general", manifest√≥ Valle. En tanto, el investigador econ√≥mico Julio Linares, explic√≥ que en los √ļltimos tres a√Īos la aerol√≠nea estatal ha tenido ingresos que oscilan entre los $us 258,6 millones a $us 287,3 millones, pero sus utilidades apenas alcanzan entre los $us 2,87 a $us 5,74 millones, por lo que tiene que acudir al Estado para poder reinvertir en su flota y en otros aspectos. Considera que esta situaci√≥n demuestra el fracaso del modelo productivo del Gobierno. Llama la atenci√≥n que de acuerdo a una nota del Ministerio de Obras P√ļblicas, las utilidades de BoA eran $us 5 millones, por lo que no hubo variaci√≥n a la fecha. "Su margen de utilidad es del 1% al 3%, esto hace que no sea una empresa totalmente rentable, porque tiene muchos activos, pero pocas utilidades, marginales utilidades, por eso no puede hacer grandes inversiones", dijo. El analista aerona√ļtico, Daniel Navajas, se√Īal√≥ que traer aeronaves nuevas, requiere que los servicios de los aeropuertos tambi√©n sean modernizados. Se consult√≥ a BoA sobre los cuestionamientos, pero desde la empresa indicaron que se pronunciar√°n cuando los decretos est√©n en la Gaceta Oficial. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario