El FMI da la razÃ³n a Trump de que el dÃ³lar estÃ¡ sobrevalorado

Destaca que la divisa americana está hasta un 12% sobrevaluada El presidente norteamericano es un obsesionado en cuando al ritmo que imprime la economía de su país y el estado de las naciones más poderosas para no quedar en desventaja. Una de sus primeras obsesiones es la fortaleza del dólar; la segunda el déficit comercial que mantiene su país con determinadas naciones. Ambos casos, según el mandatario son perjudiciales para la economía estadounidense. Como si esto fuera poco nada menos que el FMI ha dado la razón al mandatario asegurando que el dólar está sobrevalorado entre un 6 y un 12% y que el euro está infradevaluado hasta un 18%. Según el organismo esto ocurre por los fundamentos económicos de Alemania. Además, resalta que a pesar de las balanzas por cuenta corriente se han equilibrado, los países con superávit han disparado el excedente de capital hasta máximos históricos. El FMI critica la manera de como Trump pretende corregir el desequilibrio comercial con determinados países como China o Europa por afectar a la inversión y al creEmpresa & Comportamiento Del Mercado cimiento global. Sin embargo, el ente ha dado la razón al mandatario en varias de sus reivindicaciones que están detrás de la guerra comercial que ha emprendido. La primera es sobre la fortaleza del dólar. En su informe anual de Sector Exterior, que analiza la evolución de las monedas y las balanzas por cuenta corriente, destaca que la divisa americana está sobrevaluada entre un 6% y un 12%. Trump lleva criticando meses las políticas de la Unión Europea y China por manipular sus divisas y favorecer la devaluación del euro y el yuan. El FMI asegura que determinados países se benefician de una posición ventajosa por pertenecer al club del euro, como es el caso de Alemania. La heterogeneidad de la zona euro hace que cada país tenga un tipo de cambio efectivo real distinto. En el caso de Alemania, debido a su alto superávit por cuenta corriente supone que para su economía el euro está devaluado entre un 8% y un 18%, una enorme ventaja competitiva para un país volcado en las exportaciones. El organismo internacional también reconoce que en el caso de China la devaluación de su moneda depende de los modelos que aplique, pudiendo oscilar entre una subvaluación del 11,5% hasta una sobre valuación del 8,5%. Pese a ello, el organismo asegura que el yuan está en línea con los fundamentos de la economía china. No solo eso, el Fondo también refrenda los argumentos de Trump sobre los desequilibrios comerciales y la necesidad de corregirse. El informe destaca que los superávits y déficits por cuenta corriente a nivel global han disminuido considerablemente, pasando del 6% en 2007 a alrededor del 3,5% en 2013, pero los excedentes han permanecido centrados en la zona euro y en otras economías avanzadas como Singapur, mientras persiste el déficit en EEUU. El documento señala que las posiciones de los acreedores netos habían aumentado nuevamente y estaban en un pico histórico de alrededor del 20% del PIB, o aproximadamente cuatro veces el nivel visto a principios de los años noventa. El ente afirma que los países con superávit y déficit en lugar de establecer aranceles para corregir los desequilibrios "deberían trabajar para reactivar los esfuerzos de liberalización y fortalecer el sistema de comercio multilateral basado en normas que ha estado vigente durante los últimos 75 años". Todavía las tensiones comerciales no han tenido efecto en las balanzas por cuenta corriente como pretende Trump. El FMI reconoce el impacto en los "flujos comerciales globales, erosionando la confianza e interrumpiendo la inversión". Y advierte que el coste de un enfrentamiento abierto entre EEUU y China costará a la economía mundial cerca a los US$ 455.000 millones.