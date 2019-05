El bloqueo a Huawei levanta un muro digital

Fotografia: Kevin Frayer/Getty Images Agrandar la foto + Twittear El presidente estadounidense, Donald Trump, por fin ha conseguido su muro: no el que sigue exigiendo en la frontera al sur del pa√≠s, sino una barrera mucho m√°s compleja que tiene como objetivo bloquear a la campeona de las telecomunicaciones nacionales de China, Huawei, para que no pueda operar en Estados Unidos, y privarla de la tecnolog√≠a estadounidense mientras construye sus redes por todo el mundo. Despu√©s de una oleada de nuevos decretos gubernamentales, Huawei, el segundo fabricante m√°s grande de tel√©fonos celulares en el mundo tras superar a Apple en 2018, pronto no tendr√° ning√ļn acceso a la tecnolog√≠a hecha en Estados Unidos. Para finales del verano, los nuevos tel√©fonos Huawei no contar√°n con las aplicaciones de Google. Adem√°s, las empresas estadounidenses de chips para computadora est√°n eliminando el suministro del que depende Huawei para crear¬†las redes inal√°mbricas de quinta generaci√≥n o 5G. Sin embargo, el enfrentamiento va mucho m√°s all√° de un mero perjuicio en contra de un gigante de las telecomunicaciones de China.¬†Trump y sus asesores quieren obligar a otras naciones a que tomen una dur√≠sima decisi√≥n: ¬Ņen qu√© lado del nuevo muro de Berl√≠n quieren vivir? Washington trata esta situaci√≥n en t√©rminos de la Guerra Fr√≠a pues el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, arguye que los l√≠deres del mundo tendr√°n que elegir entre un internet que proyecte los "valores de Occidente", entre ellos el ciberespacio gratuito pero ca√≥tico y propenso a abusos que tienen los estadounidenses, y uno "basado en los principios de un r√©gimen autoritario y comunista". Sin embargo, no es tan sencillo. La abrupta divisi√≥n que se cre√≥ en Berl√≠n durante el verano de 1961 fue casi impermeable; detuvo casi todo el comercio y el contacto humano entre las partes orientales y occidentales de la ciudad... y se convirti√≥ en un s√≠mbolo de dos campos adversarios que buscaban aislarse mutuamente. Pero, aunque Trump logre aislar a Huawei, miles de millones de bits de informaci√≥n correr√°n por¬†cableado submarino de fibra √≥ptica -mucho del cual est√° instalando su filial Huawei Marine- y por sat√©lites que conectan los dos ambientes de internet en competencia. En comunicados p√ļblicos y privados, funcionarios de inteligencia, ejecutivos y expertos en telecomunicaciones han comenzado a admitir que Estados Unidos operar√° en un mundo en el que tal vez Huawei y otras empresas chinas de telecomunicaciones controlen entre el 40 y el 60 por ciento de las redes en las que hacen negocios empresarios, diplom√°ticos, esp√≠as y ciudadanos. Hasta ahora, a pesar de que Estados Unidos amenaz√≥ a sus aliados de que quedar√≠an privados de la inteligencia estadounidense si estuvieran del lado de Huawei y China, muchos est√°n desesperados por eludir el muro. Entre los aliados m√°s cercanos a Estados Unidos,¬†solo Australia ha prohibido que Huawei construya sus nuevas redes; Jap√≥n pr√°cticamente hizo lo mismo. El Reino Unido y Alemania, dos de los miembros m√°s poderosos de la OTAN, est√°n dando evasivas. Sus pol√≠ticos temen la p√©rdida de empleos que podr√≠a ocasionar, as√≠ como las represalias chinas, y creen que hay elementos de la red que Huawei podr√≠a construir sin poner en riesgo la seguridad nacional. Conforme al plan, Nokia, Ericsson u otras firmas de telecomunicaciones de Occidente podr√≠an construir el "n√ļcleo" de la red, los sistemas de conmutaci√≥n cargados de software que gobernar√°n la comunicaci√≥n entre las m√°quinas y los humanos. Huawei quedar√≠a relegada a las partes m√°s perif√©ricas de la red, como los sistemas de las torres celulares que se comunican con los tel√©fonos y otros dispositivos. Alemania ha resistido a las exigencias del gobierno de Trump. Funcionarios alemanes, que hablaron con la condici√≥n de mantener el anonimato, dijeron que se preguntan qu√© suceder√° si se ponen del lado de Estados Unidos, pa√≠s que ayud√≥ a reconstruir su naci√≥n despu√©s de la Segunda Guerra Mundial y lo protege bajo el paraguas nuclear estadounidense. ¬ŅAcaso Pek√≠n amenazar√° las empresas conjuntas que producen casi un mill√≥n de autom√≥viles BMW y Mercedes-Benz en China? Adem√°s, en privado, los funcionarios aseguraron que, en Singapur, donde los barcos estadounidenses arriban para cargar combustible y recibir mantenimiento de camino a las zonas disputadas del mar del sur de China, de ninguna manera prohibir√°n a Huawei. Esto podr√≠a explicar por qu√© Pompeo, quien ha encabezado el ataque, ha hablado con un tono m√°s estridente los √ļltimos d√≠as, pues ha descrito las decisiones que tomaron los pa√≠ses que construir√°n sus redes entre los pr√≥ximos doce y dieciocho meses no solo como una cuesti√≥n de seguridad nacional, sino de lucha ideol√≥gica. "La empresa no solo mantiene lazos profundos con China, sino con el Partido Comunista de China, y esa conectividad, la existencia de esas relaciones, pone en riesgo la informaci√≥n estadounidense que cruce por esas redes", afirm√≥ Pompeo la semana pasada en¬†una entrevista con CNBC. "Necesitamos un espacio √ļnico donde se pueda intercambiar informaci√≥n, pero debe ser un sistema que tenga integrados los valores de Occidente, con el Estado de derecho, las protecciones a los derechos de propiedad, la transparencia, la apertura. No puede ser un sistema que est√© basado en los principios de un r√©gimen autoritario y comunista", le respondi√≥ a uno de los entrevistadores. Sin embargo, los funcionarios de inteligencia ofrecen una explicaci√≥n un tanto distinta de sus inquietudes. Est√°n mucho m√°s preocupados por la posibilidad de que, en tiempos de conflicto, las autoridades chinas den la orden a Huawei y otras firmas chinas de telecomunicaciones de apagar las redes que del robo que podr√≠an hacer los chinos de los datos que se mueven por las redes estadounidenses. Huawei dice que todo esto es sembrar el miedo. En una¬†serie de entrevistas muy bien manejadas con reporteros chinos y algunos medios informativos estadounidenses, el fundador de la empresa, Ren Zhengfei, ha insistido en que se opondr√≠a a cualquier tipo de esfuerzo del gobierno chino por fisgonear en las comunicaciones estadounidenses o por cerrar las redes. Los funcionarios estadounidenses le respondieron asegurando que, conforme a la ley china, Ren no tendr√≠a m√°s opci√≥n que acatar. No obstante, las entrevistas de Ren apuntan a un peligro mayor a causa de las medidas que Trump nunca ha reconocido: detener el flujo de tecnolog√≠a estadounidense a China, o tan solo amenazar con hacerlo, sin duda acelerar√° la independencia tecnol√≥gica de China. El pa√≠s ya lleva cuatro a√Īos impulsando el movimiento Hecho en China 2025, una pol√≠tica gubernamental para que los fabricantes nacionales dominen campos cr√≠ticos de la tecnolog√≠a de punta como la fabricaci√≥n de semiconductores, la tecnolog√≠a 5G, la inteligencia artificial y los veh√≠culos aut√≥nomos (China consume el 60 por ciento del suministro mundial de semiconductores, pero solo fabrica el 13 por ciento, seg√ļn un informe reciente del Consejo de Relaciones Exteriores). Hecho en China 2025 se fundó, en parte, por el temor a que llegaría este día: Estados Unidos, al sentirse vulnerable, amenazaría con limitar a su competencia china. En una entrevista con reporteros chinos que se llevó a cabo esta semana, Ren dejó claro que había comenzado a almacenar componentes clave y había acelerado el proceso después de que en diciembre pasado arrestaran a su hija en Canadá por cargos que le imputó Estados Unidos, según los cuales Huawei había violado las sanciones en contra de Irán.