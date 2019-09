El contrabando de fÃ¡rmacos, pone en alerta a Bolivia

Fotografia: Abya Yala Agrandar la foto + Twittear El contrabando de f√°rmacos se ha convertido en un problema creciente a nivel mundial. Seg√ļn la Organizaci√≥n Mundial de la Salud (OMS), Bolivia est√° entre las naciones en desarrollo donde el mercado negro y la falsificaci√≥n de medicamentos super√≥ el 20% del total de las ventas de la industria. Es decir que al menos dos de cada 10 productos farmac√©uticos que se venden en territorio nacional son de procedencia ilegal o incumplen con las autorizaciones y garant√≠as para ser comercializados. Los medicamentos m√°s consumidos en Bolivia son antigripales, antidiarreicos, analg√©sicos, antibi√≥ticos, antiinflamatorios, antihistam√≠nicos y antidepresivos. Estos f√°rmacos son a la vez, "lo m√°s propensos a ser falsificados o ilegales", seg√ļn la Organizaci√≥n Panamericana de Salud (OPS). El libro denominado "El negocio de la muerte. Comercio informal de medicamentos en Bolivia", publicado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), afirma que el contrabando y falsificaci√≥n de f√°rmacos son temas "altamente sensibles" que las autoridades gubernamentales, aduaneras y empresas privadas "no han logrado hacerle frente". De acuerdo a datos oficiales, esta actividad il√≠cita provoca una p√©rdida de crecimiento aproximado del PIB de 2% anual en Bolivia y el da√Īo a 1.100 fuentes de trabajo, con una evasi√≥n impositiva cercana a los US$ 15 millones anuales (Bs 104.400.000). Si bien no existen datos oficiales sobre la periodicidad de incautaciones de f√°rmacos realizadas en determinado tiempo, existen registros de prensa que confirman estos hechos, aunque poco se conoce sobre el t√©rmino de los procesos judiciales que enfrentan los responsables de este flagelo. La desinformaci√≥n de los consumidores La desinformaci√≥n en los consumidores dificulta el trabajo de las autoridades y da pie al ingreso de m√°s insumos de contrabando. De acuerdo a una encuesta realizada por el IBCE, siete de cada 10 personas desconocen el origen del medicamento que adquieren. En un universo de m√°s de mil personas encuestadas en ciudades del eje central, al menos el 21% (m√°s de 200 personas) desconocen que existen f√°rmacos de contrabando e ignoran que podr√≠an comprar un producto ilegal; un 44% de los consultados (m√°s de 400 personas) indic√≥ que no sabr√≠a identificar si un f√°rmaco es de contrabando. Los riesgos y el futuro incierto La OMS advierte que el riesgo para la salud es considerable, pues el ingerir un remedio que incumpli√≥ las inspecciones, podr√≠a prolongar las enfermedades e incluso producir la muerte. Otras consecuencias secundarias son la vulneraci√≥n de la confianza de la poblaci√≥n en los sistemas de salud y sus profesionales, las susceptibilidades que se generan sobre la efectividad de las vacunas y medicamentos, y la merma en la econom√≠a de las familias y centros m√©dicos. El tr√°fico de remedios es de 10 a 25 veces "m√°s rentable que el de narc√≥ticos" y las sanciones a los criminales son relativamente menos severas, seg√ļn el escrito presentado por el IBCE. La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnolog√≠as en Salud (AGEMED), es la entidad del Estado que ejerce acciones reguladoras para garantizar el acceso equitativo, la disponibilidad oportuna y el uso racional de medicamentos. Peri√≥dicamente, la instituci√≥n realiza rendiciones p√ļblicas de cuentas, no obstante, se desconoce sobre los procesos judiciales o incidentes registrados respecto a la falsificaci√≥n de medicamentos. Ante esta problem√°tica que va en ascenso, los actores de la industria, laboratorios e importadores, coinciden en que se deben mejorar las regulaciones, certificaciones e inspecciones a la comercializaci√≥n al por menor. Entre sus propuestas est√°n el perfeccionamiento del mecanismo de trazabilidad y el uso de hologramas, el fortalecimiento de la supervisi√≥n a trav√©s de la agencia estatal correspondiente y la educaci√≥n del consumidor. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario