El movimiento de carga en puertos cae en 10% en relación con el 2018

En el primer cuatrimestre del año, de enero a abril, el movimiento de carga marítima en los puertos al océano Pacífico cayó en 10 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2018, informó el gerente de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), David Sánchez. Sin embargo, no precisó cuál es la razón del descenso. La autoridad explicó que en los cuatro primeros meses de 2018 el promedio de movimiento de carga diaria, nacional e internacional, fue de 11.000 toneladas y que ese mismo ritmo se mantuvo todo el año. Sin embargo, en los cuatro primeros meses de este año bajó a 10.000 toneladas, lo que representa una caída de 9,09 por ciento. Pero, en lo que va de mayo se registró un "repunte" superando las 14.000 toneladas diarias. "Se puede ver una disminución del flujo comercial del 2018 a 2019. Habrá que analizar si es estacional, pero esa es la situación general", informó Sánchez a los periodistas en La Paz. Para el analista y economista José Gabriel Espinoza, esta caída en el movimiento de carga se debe a la baja importación de algunos productos como vehículos, línea blanca, muebles y otros productos. "Esto se explica por una disminución en la dinámica interna. Las familias que años pasados habían comprado un auto y se habían endeudado, ahora este año ya no lo van hacer", dijo Espinoza. Respecto al factor externo, según el experto, la economía boliviana depende de la exportación de los hidrocarburos como del gas, la soya y los minerales; pero los tres sectores también han registrado una caída en la demanda del mercado internacional. "Esto es un efecto natural que de seguro se va a profundizar en los próximos meses si los precios de la soya se mantienen y si no mejora la situación económica en Argentina y Brasil", precisó Espinoza. Los puertos marítimos hacia el Pacífico con los que Bolivia se relaciona comercialmente son Antofagasta y Arica de Chile; Ilo y Matarani de Perú, según la página de la ASP-B 10 mil toneladas diarias es el movimiento de carga marítima al día, por puertos al Pacífico, que se registró de enero a abril de 2019. ANÁLISIS Javier Bellot. Analista Económico Hay tres causas que influyen en la caída de la carga Se puede identificar tres causas. La primera es el hecho de que se han generado puertos alternativos como Ilo y Puerto Busch. Este factor puede haber determinado una disminución de la carga respecto a los volúmenes que se manejaba en Arica. Otro factor es que hay un enfriamiento de la economía internacional. Hay una dinámica menor en las importaciones hasta marzo como de las materias primas y otros elementos. Hay que tener en cuenta que antes Bolivia compraba del exterior con bastante intensidad. Por último, hay una sensación de baja en el movimiento económico interno. Podría ser en las exportaciones, pero eso aún está en estudio y lo vamos a tener en los próximos días.