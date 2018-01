Empresarios privados piden abrogar el Código Penal

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, informó hoy que este sector, tras haber hecho un profundo análisis, observó varios artículos del nuevo Código Penal por lo que se pide la abrogación de toda la norma. "Hay un alto riesgo para la actividad económica que necesita de normas claras y que tengan contenido de redacción taxativo para una correcta administración de justicia (...) Una norma de estas carteristas, con un contenido ambiguo y una redacción que no nos permite una administración de justicia adecuada, nos genera un escenario de incertidumbre", enfatizó Bellot. Los empresarios privados observan sobre todo los artículos 66 y 174 del nuevo Código Penal. El primero establece infracciones penales atribuibles a las personas jurídicas por trata y tráfico de personas, daño ambiental, estafa agravada, manejo en diferentes formas de sustancias controladas, tráfico de especies y otros delitos. El artículo 174 se refiere a la defraudación tributaria y contempla entre cuatro a ocho años de cárcel para las personas que oculten, alteren o no lleve registros contables de las mercancías que transportan. También sanciona la doble contabilidad y el registro de una o varias operaciones sin respaldo documental. "Nosotros recomendamos, solicitamos y demandamos que la redacción de un nuevo Código Penal sea en un marco consensuado con todos los sectores del país (...). No se puede por delito de uno sancionar a una empresa o a una persona jurídica", explicó el presidente de la FEPC. El presidente, Evo Morales, pidió ayer que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), derogue los polémicos artículos 205 y 137 del nuevo Código Penal y revise los artículos 293 y 294. El artículo 205 sanciona la mala práctica profesional, cuestionado por los galenos del país que hoy cumplen 43 días de paro. El artículo 137 castiga el homicidio culposo con un medio de transporte, norma que también fue observada por el empresariado privado. Bellot dijo que el anuncio del Presidente es señal de que se requieren cambios en la norma; pero la derogación del 205 y el 137 es insuficiente. "Pedimos al Gobierno una reunión de alto nivel para que podamos mostrarles que este Código Penal no logra la precisión que se requiere con una norma de estas características", concluyó. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario