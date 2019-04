En enero y marzo, se envió gas a Brasil por debajo del mínimo

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear En enero y marzo de este a帽o, Bolivia entreg贸 menores vol煤menes de gas natural al mercado de Brasil, con lo cual se 聽arriesga 聽a ser sancionada otra vez como 聽en 2018 cuando fue 聽penalizada 聽por incumplir el contrato de compra-venta del energ茅tico. De acuerdo con el reporte elaborado por la Gobernaci贸n de Santa Cruz, en el primer mes de este a帽o Bolivia export贸 聽 un promedio de 16,96 millones de metros c煤bicos d铆a (MMmcd). En febrero se envi贸 聽24,5 MMmcd y el mes anterior nuevamente hubo un descenso a 聽12,96 MMmcd. El contrato 聽Gas Supply Agreement (GSA) suscrito con Brasil en 1996 y 聽que vence este a帽o, establece un volumen m铆nimo de compra de 24 MMmcd de gas y un m谩ximo de entrega de 30,08 MMmcd. 聽Si se incluye el gas combustible de 1,5 MMmcd, se debe enviar 31,5 MMmcd. La pasada semana se conoci贸 que Petrobras impuso una multa 聽a Bolivia debido a que durante algunos meses del anterior a帽o YPFB s贸lo 聽 envi贸 22,6 MMmcd, cuando la demanda fue de 26 MMmcd. La estatal petrolera ratific贸 聽la sanci贸n econ贸mica, aunque no precis贸 el monto, y dijo que 聽ser谩 cancelada por la operadora Petrobras Bolivia, que es proveedora 聽del combustible, la cual 聽 suscribi贸 en 2006 un acuerdo de cumplimiento 聽de entrega. Victor Hugo 脕帽ez, representante de la Gobernaci贸n de Santa Cruz en el directorio de YPFB, afirm贸 que tras solicitar un informe de por qu茅 los vol煤menes entregados eran bajos, en la estatal le respondieron que se deb铆a por temas de nominaci贸n y no por capacidad de producci贸n. "Tengo entendido que no es por falta de capacidad de parte de YPFB, sino un descenso de las nominaciones de parte de los mercados. 聽Decir en este momento que posiblemente vamos a tener una multa, es una probabilidad, ya que si Brasil y Argentina vuelven a requerir al m谩ximo, seguramente s铆 se podr铆a dar, porque Bolivia no tiene la capacidad de cumplir los m谩ximos requerimientos", explic贸. Seg煤n 脕帽ez, en 聽YPFB no le aclararon 聽por qu茅 los requerimientos de gas disminuyeron desde Brasil. A帽adi贸 que preocupa 聽la entrega de menores vol煤menes a los mercados, debido a que eso afecta a las 聽gobernaciones, alcald铆as y universidades, porque implica menores recursos para 聽 poder atender 聽proyectos programados.

El experto Francesco Zaratti 聽opin贸 que las entregas realizadas durante los primeros meses dan cuenta 聽que Bolivia sigue "mal" 聽en la 聽producci贸n de gas. "En cuanto a la multa, entiendo que se liquida sobre los promedios anuales, no mensuales. Hay que ver qu茅 pasa en los siguientes meses, pero sin duda vamos mal, con las obvias repercusiones negativas 聽sobre los ingresos que se perciben por regal铆as, IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) y combustibles l铆quidos", sostuvo Zaratti. En criterio del analista Jos茅 Padilla, Bolivia no tiene el suficiente gas para cumplir con los vol煤menes de entrega, establecidos en un contrato, 聽y eso ocasiona que le fijen 聽multas. Para no tener el mismo problema con Argentina, record贸 que, en febrero pasado ambos pa铆ses firmaron una cuarta adenda, en la que se establece que se 聽baja el volumen de exportaci贸n y se aumenta en un 聽15% el precio de venta en la 茅poca de invierno. Advirti贸 que 聽la producci贸n de hidrocarburos cay贸 en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, donde los campos tuvieron una sobreproducci贸n para poder cubrir los cupos de los mercados. Los 聽ajustes Cambios La pasada semana el presidente de YPFB, 脫scar Barriga, record贸 que el contrato de provisi贸n de gas natural al Brasil fue suscrito en 1996, en el cual Petrobras Brasil tiene una flexibilidad de hasta 11 millones de metros c煤bicos diarios (MMmcd); es decir, 聽puede pedir entre 19 MMmcd y 31 MMmcd.

Cumplimiento Sin embargo, observó que,  cuando Brasil incumple los volúmenes de nominación mínima, no existe una penalidad significativa. "Prueba de ello es que actualmente Brasil está nominando 12 MMmcd, un volumen que está por debajo de su obligación contractual sin sanciones contra ellos", afirmó la semana pasada en un comunicado.