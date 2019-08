Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Entre protestas por la deforestaci贸n y quemas que se registran en la Chiquitania y Amazonia del oriente boliviano, el presidente Evo Morales inaugur贸 ayer el primer env铆o de la carne de exportaci贸n al mercado de China. En el evento, un grupo de activistas se infiltr贸 entre los asistentes que se apersonaron a las instalaciones de Fegasacruz, en Santa Cruz, donde varias personas, en su mayor铆a mujeres, ingresaron con pancartas y carteles que dec铆an: "ganader铆a asesina". Justo cuando el presidente de la Confederaci贸n de Ganaderos de Bolivia, 脫scar Ciro Pereyra, tomaba la palabra, la mujeres gritaron: "est谩n vendiendo carne a base de chaqueo, de desmontes, son los culpables de la deforestaci贸n, ganan dinero a costa de la sangre de 聽los animales". Mientras que otras corearon: "El bosque no se toca, mi soya, mi coca, el bosque no se toca". Tras el incidente, la Polic铆a sac贸 a 聽las activistas de las instalaciones de Fegasacruz. El embarque El Frigor铆fico del Oriente SA (Fridosa) y el Matadero Frigor铆fico Santa Cruz SA (Frigor) 聽cargaron los primeros 聽cuatro contenedores, cada uno de 24 toneladas, dos de cada frigor铆fico. Es decir, el primer env铆o al mercado asi谩tico fue 聽en total de 96 toneladas de carne bovina. El representante de los frigor铆ficos habilitados para la exportaci贸n, Bertrand de Lassus, afirm贸 que es un sue帽o hecho realidad y para ello hicieron inversiones desde los 煤ltimos a帽os. "Faenamos dentro de las 聽normas sanitarias. Aparte, evidentemente, hemos invertido en estos 煤ltimos a帽os. Las 24 toneladas de carne 聽se componen de 26 cortes de la carne bovina", explic贸. Entretanto, el presidente de la Confederaci贸n de Ganaderos de Bolivia mencion贸 que hasta 2030 聽esperan crecer a 聽un 5%, lo que generar谩 聽un excedente de 200 mil toneladas de carne a ser exportadas, lo que 聽 implicar谩 un ingreso de divisas para el pa铆s de alrededor de 聽800 millones de d贸lares. "Hago un llamado a todos los ganaderos, ya que esta es una gran oportunidad para trabajar con eficiencia y productividad y con este mercado hay mercado para todos", manifest贸 Pereyra. De acuerdo con cifras de Fegasacruz, las tierras para la ganader铆a suman en total 32 millones de hect谩reas, de las cuales s贸lo 聽13 est谩n ocupadas, 3 millones para 聽pastos cultivados y 10 para 聽pastos naturales. Para este a帽o, la oferta exportable 聽alcanza las 20.000 toneladas m茅tricas de carne deshuesada y congelada.

En el evento, el Embajador de China destac贸 que su pa铆s es la segunda econom铆a mundial y el mayor mercado del mundo, dos factores 聽que deben ser aprovechados por los pa铆ses exportadores como 聽Bolivia. Dijo que en su naci贸n hay 1.480 millones de habitantes, que tienen un consumo per c谩pita de 60 kilos por a帽o de carne bovina y que s贸lo en 2018 las importaciones de este tipo de alimento alcanzaron un volumen 聽de 聽1,4 millones toneladas . El presidente Morales destac贸 que el env铆o es un hecho hist贸rico porque es el primer embarque de exportaci贸n de carne. "Tenemos la obligaci贸n de crecer econ贸micamente (...), mi pedido es que no falte la carne bovina a los bolivianos". La 聽importancia Crecimiento El sector provee con 235 mil toneladas de carne a la poblaci贸n nacional, es la segunda prote铆na animal m谩s consumida. El sector agropecuario aporta el 12% al PIB nacional, seg煤n la Fegasacruz.

Env铆o Es la primera vez que Bolivia exporta un producto pecuario a un mercado tan grande como China. En Santa Cruz hay m谩s de 13.000 familias de productores ganaderos. 聽La producci贸n bovina en la regi贸n tiene una participaci贸n del 43%, mientras que Beni, el 31%.