Evo predice 4,5% de crecimiento y asegura el segundo aguinaldo

Agrandar la foto + Twittear Pese al desacuerdo que mostraron los empresarios privados, el presidente Evo Morales aprobó ayer el decreto del incremento salarial, promulgó la Ley de Creación de Empresas Sociales y predijo un crecimiento económico del 4,5% que asegura el pago del segundo aguinaldo. "Queda ya promulgado nuestras (ley de) empresas sociales. Quiero decirles a los compañeros fabriles misión cumplida. Igualmente, cuidando nuestras empresas hemos acordado un incremento al salario básico de 5,5% para los trabajadores y un incremento al salario mínimo nacional que se decidió que sea 3%", afirmó en el acto por el Día de Trabajador en Oruro. En el caso del mínimo nacional, éste subirá de 2.000 bolivianos a 2.060 bolivianos. Dijo que en estos días escuchó a algunos empresarios decir que el aumento salarial es elevado, pero -según dijo- ellos deberían reconocer que gracias a los obreros hay industrias privadas. No obstante, admitió que algunas empresas pequeñas tienen dificultades para cumplir con las medidas aprobadas por el Gobierno y que es un tema que se debatió junto a la Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, aseguró que las empresas grandes y medianas no atraviesan por la misma situación, por lo que deben reconocer el esfuerzo de sus trabajadores. "En estos días escuché algunos sectores privados, dicen que es mucho el incremento salarial (...) Entiendo perfectamente que hay algunas empresas que tienen dificultades, pero hay empresas medianas y grandes que están ganando bien y mejor que con sus gobiernos de la derecha y eso deben agradecer a los trabajadores de Bolivia", enfatizó el mandatario. Argumentó que los incrementos salariales mueven la economía nacional y que el mercado interno es seguro y una tarea de permanente de planificación. La pasada semana, empresarios, industriales y microempresarios se declararon en emergencia por el incremento salarial y el pago del doble aguinaldo acordado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana. El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, informó ayer que los empleadores deben pagar el retroactivo del incremento salarial hasta el 30 de mayo. "De acuerdo con el decreto supremo del incremento salarial, es a partir del 1 de enero y el pago de los retroactivos debe ser hasta el último día de mayo, el 30 de mayo, tanto en el sector estatal como en el sector privado", anunció. En el caso de las entidades territoriales autónomas, como las gobernaciones y alcaldías, y las universidades, explicó que el aumento de este año se hará efectivo según la disponibilidad de cada una de éstas. Sobre el anuncio del doble aguinaldo, Morales dijo que se espera seguir creciendo y que revisando los datos económicos, observó que el  año pasado en este misma fecha el Producto Interno Bruto (PIB) rondaba el 3%, pero ahora los datos reflejan que la tasa está cerca del 4,5%. "Nos hemos sorprendido, los datos que tenemos es que estamos cerca del 4,5% de crecimiento económico que haciendo un esfuerzo a junio, el crecimiento será sobre 4,5% que garantizará el doble aguinaldo para los distintos sectores sociales", anticipó. Durante este año, los organismos internacionales FMI, Banco Mundial y la CEPAL prevén que el crecimiento económico del país no superará el 4% este año, pese a que el Gobierno asegura una tasa del 4,7% y así garantizar el pago del segundo aguinaldo. El Decreto Supremo 1802 del 20 de noviembre de 2013 condiciona el pago del segundo aguinaldo a que en cada gestión fiscal el crecimiento anual del PIB debe superar el 4,5%. El beneficio se pagó en 2013, 2014 y 2015, pero en 2016 y 2017 ya no se alcanzó la meta. Sobre el tema, el ministro Hinojosa estimó que hasta junio el PIB alcanzará el 5% y que las normas se hicieron para cumplirlas. "Hay un decreto supremo que está vigente, no hay ningún cambio en el contenido de la norma y hay que cumplirla. Debemos señalar que la economía de manera en general marcha adelante y se ha incrementado al igual que las utilidades de las empresas privadas", manifestó.



Las otras mesas con la COB

Hinojosa también informó que el Gobierno y los representantes de la COB retomarán el trabajo conjunto en comisiones desde el 8 de mayo para consensuar acuerdos dirigidos a fortalecer el aparato productivo y mejorar las normas laborales. "Las comisiones y subcomisiones como minería, hidrocarburos, agrícola y productiva continuarán con su trabajo de acuerdo a un cronograma. Por ejemplo la comisión de normas laborales inicia su trabajo el 8 de mayo para continuar con la elaboración de la Ley General del Trabajo", informó según ABI. El seguro universal de salud, la reestructuración del seguro social y la generación de nuevas fuentes de trabajo vinculados al proceso de industrialización del país son otros temas que están en carpeta.