Evo se abre a revisar doble aguinaldo y COB pide subir tope de Bs 15.000

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear Al filo de cumplirse el ultim谩tum decretado por el Comit茅 Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) en el que emplaza al Gobierno a anular el decreto reglamentario de pago del segundo aguinaldo, el ejecutivo de la central sindical de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi, indic贸 que recibieron una nota del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, en la que los convoca a una reuni贸n con el presidente Evo Morales, este 24, v铆spera de Navidad, para revisar las objeciones sectoriales expuestas. El jueves de la semana pasada, el ampliado de emergencia de la COB resolvi贸 dar 72 horas al Gobierno para revocar la ampliaci贸n del pago del segundo aguinaldo hasta el 31 de marzo de 2019 para el sector privado, el l铆mite tope de Bs 15.000 para abonar el beneficio y anular el 15% del bono salarial para la compra de productos nacionales. Desde esferas sindicales se conoci贸 que la presi贸n ejercida por los sectores afiliados a la COB, aliada pol铆tica del partido oficialista, motiv贸 la convocatoria de Morales. A decir de Huarachi, el tope de Bs15.000 que fij贸 el Gobierno para recibir el segundo aguinaldo gener贸 un descontento general sectorial. Por ejemplo, indic贸 que en el sector minero hay la modalidad de trabajo por cuadrillas donde el encargado del contrato gana m谩s de Bs 15.000 y sus ayudantes no. "El responsable, el que est谩 a cargo del contrato, no va a percibir el doble aguinaldo, pero los ayudantes s铆 se van a beneficiar, cuando ha habido un esfuerzo conjunto para aportar a la producci贸n y la econom铆a. Esas falencias, esas diferencias en diferentes sectores laborales, han generado descontento", acot贸. No obstante, el l铆der cobista aclar贸 que con el tope de Bs 15.000, el 90% de los trabajadores se beneficiar谩 con el doble aguinaldo. Precis贸 que un salario est谩ndar est谩 entre Bs 5.000 y 7.000, pero hay sectores -miner铆a e hidrocarburos- en los que se supera ese monto. Frente a esta situaci贸n, Huarachi dijo que en la reuni贸n se har谩 conocer al presidente la realidad de los trabajadores y se justificar谩n los pedidos de la COB. Desde el Ministerio de Miner铆a, el titular de esa cartera, C茅sar Navarro, anunci贸 el pago del 2.潞 aguinaldo a los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni. La estatal cuenta con 3.250 mineros. Salarios altos Seg煤n una nota del portal digital Urgentebo, el exdirigente de la COB 脫scar Tapia y un 10% de los mineros de la Corporaci贸n Minera de Bolivia, entre ellos Juan Carlos Huarachi y el dirigente de la Federaci贸n Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), no percibir谩n el bono por su contrato adicional de producci贸n. Empresariado privado Desde la Confederaci贸n de Empresarios Privados de Bolivia, su presidente, Ronald Nostas, dijo que hay muchas empresas, medianas y peque帽as, que pese a la obligatoriedad no van a poder cumplir ni siquiera con las medidas paliativas. "Un grupo menor de firmas de algunos sectores no tendr谩 problemas en el pago. El resto, cerca del 98%, tendr谩 que dejar de invertir en la siguiente gesti贸n, evitar o disminuir las contrataciones de personal, renunciar a las utilidades, dejar de renovar activos, archivar los planes de expansi贸n, entrar en mora, inactivarse, reducirse o pasar a la informalidad", puntualiz贸 y coment贸 que la ampliaci贸n del plazo no es una soluci贸n, ya que justo en marzo se debe cubrir el IUE, lo que de nuevo pondr谩 en dificultades a las empresas. Condici贸n para pr贸rroga El director departamental del Trabajo de Santa Cruz, Wilfredo Tarqui, indic贸 que las empresas deben presentar sus estados de cuenta y demostrar que no tuvieron las utilidades suficientes para acogerse a la pr贸rroga del pago del segundo aguinaldo que vence el 31 de marzo de 2019. Hasta el cierre de la presente edici贸n (21:56), la Confederaci贸n Nacional de Micro y Peque帽as Empresas y el Ministerio de Econom铆a debat铆an los alcances del 15% en la compra de productos nacionales. DATOS NORMATIVA

El Gobierno oficializ贸 el pago del doble aguinaldo en octubre, luego de que el Instituto Nacional de Estad铆stica (INE) diera a conocer la informaci贸n de que el crecimiento del Producto Interno Bruto alcanz贸 al 4,61%. REGLAMENTACI脫N

Establece un tope de Bs 15.000 para aplicar la medida, beneficiando a m谩s del 90% de los trabajadores. Los privados tendr谩n plazo hasta marzo de 2019 para abonar el beneficio. GOBIERNO

Asegura que el doble aguinaldo inyectará más de Bs 1.000 millones a la industria nacional.