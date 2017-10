Exfuncionario de Prodem destinó dinero a viajes

Fotografia: Marka Registrada Agrandar la foto + Twittear El exfuncionario del banco Prodem aprehendido el pasado jueves por un supuesto desfalco a la entidad bancaria, habría utilizado los recursos sustraídos para realizar numerosos viajes, sobre todo a México y Estados Unidos, reveló ayer el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

"Este ciudadano usaba este dinero para viajes. Se han detectado viajes a México, Estados Unidos y por ahora no se tiene identificado que el dinero sustraído al Banco Prodem haya sido utilizado para adquirir bienes o comprar vehículos, todavía está en proceso de investigación. Pero este ciudadano realizaba viajes con su familia", señaló.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el acusado sustrajo 230 mil bolivianos y 9.000 dólares; sin embargo, la Fiscalía no descarta que el monto total aumente.

"Es una posibilidad que haya más dinero faltante. Esperaremos que continúen las investigaciones para ver si esto es así, ya que este sujeto trabajó por un año en el banco", explicó el fiscal del caso, Marco Antonio Vargas.

Modus operandi

De acuerdo con el fiscal departamental, el acusado era responsable de las bóvedas de la Agencia de Prodem en Miraflores y para sustraer el dinero primero reportaba en sistema depósitos a cajeros y minutos después decía que se han revertido los recursos, pero no había tal reversión, sino que conservaba el dinero.

Aprovechando su cargo desviaba las cámaras de vigilancia y usaba la caja fuerte del banco para usos personales, indicó.

El representante del Ministerio Público mencionó que la entidad bancaria detectó dos movimientos extraños. El primero el 11 de septiembre y el segundo el día 29 del mismo mes.

Ayer, la Fiscalía realizó una inspección de las oficinas centrales de la entidad bancaria.

En un comunicado, Prodem aseguró que este desfalco es un hecho aislado que no compromete en absoluto su seguridad, solvencia y solidez.

Por otra parte, la nota de prensa indica que el banco seguirá de cerca el proceso de investigación, colaborando en la medida de sus posibilidades.

"Banco PRODEM SA proseguirá con la sustanciación de la denuncia, así como la comunicación a las instancias correspondientes de acuerdo a procedimientos y normativas vigentes en cumplimiento a los requerimientos legales para el correspondiente reclamo ante la compañía aseguradora".

Hasta hoy declararon cinco testigos y dieron varios elementos que implican al acusado. El sindicado fue imputado por legitimación de ganancias ilícitas, apropiación de fondos financieros y manipulación informática. En su audiencia cautelar, la Fiscalía pedirá su encarcelamiento.