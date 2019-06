Expertos dudan sobre factibilidad de construir un ducto a Paraguay

Agrandar la foto + Twittear Empresarios y autoridades estatales de Bolivia y Paraguay, mostraron su entusiasmo por el encuentro hist贸rico de ambos pa铆ses para lograr seis acuerdos empresariales y 16 entendimientos para el beneficio de ambos pa铆ses en el campo empresarial y diplom谩tico. Pero existen dudas en el pa铆s, sobre la realizaci贸n efectiva en el tendido de un gasoducto entre Villamontes (Bolivia) y Asunci贸n (Paraguay). "Se plante贸 formalmente en el acuerdo firmado, la realizaci贸n de un estudio de prefactibilidad, para que en ocho meses, tengamos un resultado y entre ambos pa铆ses, busquemos a los inversores para que ese gasoducto de Bolivia a Paraguay, sea una realidad. Con ese resultado, se podr铆a hacer la licitaci贸n para conseguir a los inversores", dijo el ministro de Obras P煤blicas del pa铆s vecino, Arnoldo Wiens, al t茅rmino de la reuni贸n biministerial. A su vez, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Alberto S谩nchez, se帽al贸 que el memor谩ndum marca el camino para consolidar el tercer mercado de exportaci贸n de gas natural boliviano, cuyo inicio de operaciones se prev茅 que sea el a帽o 2024. El objetivo de los paraguayos, es reconvertir ese gas boliviano en energ铆a el茅ctrica, utilizarlo en su territorio y venderle m谩s a Brasil y Argentina, a trav茅s de sus hidroel茅ctricas. Dejan dudas Pero el detalle es que ninguno de los pa铆ses ha referido el volumen que piensan comercializar, hasta tanto no tener ese estudio de prefactibilidad. Esto fue el objeto de las dudas de los expertos bolivianos. Ra煤l Vel谩squez, experto de la Fundaci贸n Jubileo, pregunt贸 primero por las condiciones de ese convenio en t茅rminos de vol煤menes para tener una idea cabal de lo que se quiere hacer. "Es positivo que se avance en la gesti贸n de nuevos mercados. El gasoducto hacia Paraguay se lo viene anunciando desde 2015. Ojal谩 hasta enero, se tengan los resultados del estudio y se pueda avanzar en el gasoducto. Puede ser interesante, ya que es previsible que el nuevo contrato con Brasil podr铆a tener cambios en vol煤menes", dijo. El analista Hugo del Granado, desvel贸 que la producci贸n de gas en Bolivia ha bajado de manera significativa y coincidi贸 que la posibilidad de abrir nuevos mercados va a depender de cu谩nto se pueda vender y cu谩nto volumen va a requerir Brasil. "En la medida que el mercado brasile帽o demande como lo ha estado haciendo ahora (30 MMm3/d), Bolivia no va a tener la capacidad para atender otros mercados. Esa es una realidad. Si a la Argentina podemos exportar 10 MMm3/d en verano y 16 MMm3/d a 18 MMm3/d en invierno, al Paraguay no podr铆amos exportar ni 2MMm3/d", explic贸. Por su parte, el exministro de Hidrocarburos, 脕lvaro R铆os, aplaudi贸 el entusiasmo de ambos pa铆ses, pero consider贸 que Paraguay es un mercado muy peque帽o para grandes expectativas. "Lo que esperamos es que en estos ocho meses, nos entreguen varios datos que necesitamos saber, antes de emitir una posici贸n. Hay que saber la demanda; si va a contratar el Estado, los empresarios o el sector el茅ctrico; qui茅n va a financiar el gasoducto desde el Chaco boliviano hasta Asunci贸n o Ciudad del Este; cu谩l ser谩 la tarifa de transporte. Hacer un estudio de factibilidad", dijo. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario