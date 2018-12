Exportaciones crecen en 13%, pero saldo negativo es mayor

Agrandar la foto + Twittear Aunque las exportaciones bolivianas en los primeros 10 meses de 2018 registran un crecimiento del 13 por ciento en relaci贸n al mismo periodo del a帽o pasado, el pa铆s registra un saldo comercial negativo por cuarto a帽o. El sector privado propone "un golpe de tim贸n en la pol铆tica comercial" en 2019 para dejar la dependencia de la exportaci贸n de hidrocarburos y minerales y fomentar las exportaciones agr铆colas, forestales y manufactureras. Seg煤n datos del Instituto Bolivia de Comercio Exterior (IBCE), Bolivia export贸, entre enero y octubre de 2018, un valor de 7.653 millones de d贸lares, mientras que las exportaciones en el mismo periodo de 2017 alcanzaron solamente a 6.781 millones. Sin embargo, Bolivia cierra una gesti贸n m谩s con un saldo comercial negativo, puesto que las importaciones superan con 365 millones de d贸lares a las exportaciones. No obstante, existe una importante mejora en relaci贸n al 2017, cuando la balanza comercial tuvo una diferencia de 970 millones de d贸lares en favor de las importaciones. El presidente del IBCE, Reinaldo D铆az, hizo notar que el incremento en las exportaciones -en relaci贸n a 2017- se da por los mejores precios establecidos en la presente gesti贸n, puesto que en cuestiones de volumen existe una reducci贸n de 0,5 por ciento (en 2017 se export贸 21 MM de toneladas y en 2018, 20,9 MM). A decir de D铆az, esto "demuestra nuestra condici贸n de pa铆s tomador de precios, principalmente en hidrocarburos y minerales, frente a lo cual no queda otra opci贸n que dar un golpe de tim贸n a la pol铆tica comercial y potenciar las exportaciones no tradicionales". Agreg贸 que esta medida permitir谩 impulsar importantes inversiones en los sectores agr铆cola, forestal y manufacturero, los cuales permiten generar fuentes de empleo y un mayor movimiento econ贸mico. "El hecho de que tengamos una balanza comercial deficitaria significa que jalamos el crecimiento del PIB hacia abajo", agreg贸 el gerente del IBCE, Gary Rodr铆guez, a tiempo de manifestar su preocupaci贸n por la ca铆da de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en m谩s de 3.000 millones de d贸lares en los 煤ltimos tres a帽os. A帽adi贸 que para incrementar las RIN se debe exportar m谩s e importar menos, por lo que propone la promoci贸n selectiva de exportaciones no tradicionales. 聽 EXPORTACI脫N DE GAS GENERA DUDAS El presidente del IBCE, Reinaldo D铆az, considera que Bolivia vive un ambiente de incertidumbre por el futuro de las exportaciones de gas a Brasil y Argentina, dado que ambos pa铆ses pretenden renegociar sus respectivos contratos con Bolivia. D铆az considera indispensable potenciar las exportaciones del sector agroproductivo, sobre todo por la apertura de mercados como Rusia y Vietnam. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario