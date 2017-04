Exportaciones suman $us 1.069 millones en primer bimestre

Agrandar la foto + Twittear Las exportaciones de Bolivia sumaron $us 1.069 millones de dólares en el primer bimestre del año, cifra de la que el 60% proviene de la venta de minerales e hidrocarburos, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las ventas subieron un 1% respecto al valor del mismo período del año pasado, cuando la cifra llegó a 1.060 millones de dólares. Las ventas se hicieron sobre todo a Argentina (17,5%), Brasil (13,4%), Japón (9,4%), China (7,5%), Colombia (6,9%) y Estados Unidos (6,8%), entre las cifras más significativas. Brasil y Argentina siguen siendo los principales mercados de Bolivia debido a sus importaciones de gas natural, aunque su valor se mantiene bajo al estar indexado a los precios del petróleo. Según el reporte del INE, las exportaciones de manufacturas sumaron $us 359 millones; minerales, 326 millones; gas natural, 311 millones y las del sector de agricultura y de la ganadería se situaron en $us 46 millones. La venta de zinc, plata y plomo empujó el crecimiento de las exportaciones globales del sector minero si se compara con la cifra del primer bimestre del 2016, de 240 millones de dólares. Al contrario, la venta de gas cayó en relación con el valor de los primeros meses del año pasado, de $us 392,8 millones. En el caso de las manufacturas y de los productos de agricultura y ganadería hubo variaciones poco significativas.EFE Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario