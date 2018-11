Falta de diálogo genera dudas sobre reglamento del doble aguinaldo

Agrandar la foto + Twittear A una semana de la declaratoria del cuarto intermedio en el dialog贸 para llegar a un acuerdo sobre el pago de doble aguinaldo entre la Confederaci贸n de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno, contin煤a pendiente la reglamentaci贸n para concretar el pago de este beneficio y crece la incertidumbre. La reuni贸n entre CEPB y el Gobierno deb铆a retomarse el lunes, pero no se llev贸 a cabo. El viceministro de Empleo, Emilio Rodas, explic贸 que este encuentro "depende de la agenda del Presidente" y asegur贸 que est谩n dentro del plazo para la emisi贸n del documento. El Viceministro se帽al贸 que para reglamentar el pago del segundo aguinaldo previamente deben llegar a un acuerdo sobre el plazo y pago en productos nacionales. "El tema de los plazos de pago del segundo aguinaldo debe estar fijado en el reglamento y el otro es el pago en especie. Hay que cerrar esos dos temas para ver c贸mo queda, para que se refleje en el reglamento. Eso se va a reflejar en el marco de las negociaciones con los sectores", afirm贸. El funcionario explic贸 que el Ministerio de Econom铆a y el Ministro de Trabajo estaban analizando la propuesta presentada por la CEPB el 22 de noviembre. "Todav铆a no tenemos una posici贸n", dijo. El presidente de la C谩mara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, revel贸 que la propuesta de los empresarios al Gobierno es que el doble aguinaldo se pague hasta junio, en dos cuotas, y que el monto tope sea dos salarios m铆nimos nacionales. En tanto el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, indic贸 que no conocen oficialmente ninguna propuesta de la CEPB y que no aceptaran la misma. "Cualquier modificaci贸n a la normativa se debe realizar con los trabajadores y toda decisi贸n debe ser para mejorar. Seguramente en otras gestiones se podr谩 analizar, sin embargo, para esta gesti贸n ya est谩 definido", explic贸 Huarachi, sin brindar m谩s detalles. El dirigente de la COB estima que, la pr贸xima semana, el Gobierno los llam茅 para reglamentar el pago del doble aguinaldo. "Para nosotros, la figura est谩 clara: se debe sacar la reglamentaci贸n de acuerdo a lo que se ha tenido los a帽os anteriores tambi茅n. Es hasta el 31 de diciembre el pago del segundo aguinaldo. Nosotros vamos a sostener nuestra posici贸n que se ha aprobado en los ampliados", manifest贸. El delegado de la comisi贸n econ贸mica de la CEPB, Guillermo Pou Mont, indic贸 desconocer las razones por las cuales el Gobierno no los convoc贸 al di谩logo. "Desconocemos cu谩ndo se realizar谩 la reuni贸n, pero nosotros estamos a la espera. Si ahora nos llaman, nosotros asistiremos", se帽al贸. El empresario evit贸 referirse a la propuesta de la CEPB respecto al pago del doble aguinaldo. El presidente de la Federaci贸n de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, tampoco quiso referirse al tema. En anteriores oportunidades, Bellot ratific贸 su rechazo al pago del segundo aguinaldo y dijo que respetar谩n la postura de la CEPB sobre el tema. 聽 MOMENTOS CLAVE 1- En abril confirman pago del beneficio. El 25 de abril, tras cinco horas de negociaci贸n, el presidente Evo Morales y la Central Obrera Boliviana (COB) garantizaron el doble aguinaldo para esta gesti贸n. 2- En noviembre se confirm贸 el pago. El 10 de noviembre, el Gobierno confirm贸 el pago del doble aguinaldo por el crecimiento econ贸mico del pa铆s ser铆a superior al 4,5 por ciento. Hubo observaciones a los datos del INE. 3-聽 Reuni贸n entre CEPB y Gobierno. La primera reuni贸n entre la CEPB y el Gobierno para tratar el doble aguinaldo se realiz贸 el 14 de noviembre en Cochabamba. En esa ocasi贸n, el Presidente propuso flexibilizar el pago. Se declar贸 cuarto intermedio. 4- COB proclama candidatos. En medio del debate del segundo aguinaldo, la COB termin贸 proclamando a 脕lvaro Garc铆a Linera como candidato a la vicepresidencia en un ampliado donde s贸lo se tratar铆a el pago del beneficio. 5- Segunda reuni贸n 22 de noviembre. El Gobierno y la CEPB reanudaron el di谩logo el 22 de noviembre. En esa ocasi贸n, los empresarios llevaron su propuesta, no se lleg贸 a acuerdo y acordaron reunirse esta semana, pero tampoco se efectiviz贸. 聽 OPINIONES "Seguramente entre ma帽ana y el lunes ya se conocer谩 el reglamento. Seguramente en otras gestiones se podr谩 analizar otras modalidades de pago, sin embargo, para esta gesti贸n ya est谩 definido". Juan Carlos Huarachi. COB "(El reglamento) est谩 en funci贸n de la agenda del Presidente. El tema de los plazos de pago del segundo aguinaldo deber铆a estar fijado en el reglamento y el otro es el pago en especie. Hay que cerrar esos dos temas". Emilio Rodas Panique. Viceministro de Empleo "Inicialmente, con el Gobierno hemos rechazado las tres propuestas de los empresarios: pago en especie, los plazos y topes. Nosotros no conocemos esa propuesta y no estamos de acuerdo". Hermo P茅rez. COD 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario