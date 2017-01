Firman contratos para explorar áreas Aguaragüe Centro e Itacaray

Fotografia: Página Siete Agrandar la foto + Twittear El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, y el gerente general de YPFB Chaco S.A., Oscar Claros, suscribieron hoy dos contratos de servicios petroleros para la exploración y explotación en las áreas Aguaragüe Centro e Itacaray, ubicadas en la zona tradicional de Bolivia. El contrato de servicios petroleros para el área Aguaragüe Centro tiene un plazo de 40 años computables a partir de su protocolización. Esta área se encuentra ubicada en el departamento de Tarija, en zona tradicional. Cuenta con una superficie de 49.125,00 hectáreas, donde se estiman recursos de aproximadamente 0,59 trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés). De efectuarse el descubrimiento comercial esperado, se tiene proyectado realizar inversiones en actividades de exploración y explotación por un monto de $us 175 millones y se espera una renta petrolera estatal en toda la vida del proyecto de $us 2.715 millones. Itacaray se encuentra ubicada en el departamento de Chuquisaca, en zona tradicional. El contrato de servicios petroleros para Itacaray tiene un plazo de 40 años computables a partir de su protocolización. Cuenta con una superficie de 56.250,00 hectáreas, donde se estiman recursos de aproximadamente 0,88 trillones de pies cúbicos; de efectuarse el descubrimiento comercial esperado, se tiene proyectado realizar inversiones en actividades de exploración y explotación por un monto de $us 309 millones y se espera una renta petrolera estatal en toda la vida del proyecto de $us 3.664 millones. Fijan para el miércoles interpelación a ministros de Minería y Agua Los tiempos El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, convocó hoy a la 19 sesión ordinaria, que se realizará el miércoles, en la que comparecerán los ministros de Minería y de Medio Ambiente y Agua, Cesar Navarro, y Alexandra Moreira, respectivamente, para responder a una interpelación. Según la convocatoria, la sesión se iniciará a las 16:00 en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados. "Por instrucciones del ciudadano presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, se convoca a las senadoras, senadores, disputadas y diputados a la instalación de la Décimo Novena Sesión Ordinaria, a realizarse el miércoles 18 de enero", establece la convocatoria. La agenda contiene cuatro puntos: correspondencia, acto de interpelación al ministro de Minería y Metalurgia, sobre las empresas mineras que operan en Bolivia. Por su parte, la ministra de Agua informará sobre el racionamiento de agua potable a 94 barrios de la ciudad de La Paz. Luego, el pleno de la Asamblea clausurará la Legislatura 2016-2017. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario