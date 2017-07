Foro de YPFB aborda tema de mercados sin contar con reservas de gas

Agrandar la foto + Twittear El Foro de Gas y Petróleo de YPFB fue diferente a pasadas gestiones, uno por el lugar donde se llevó a efecto, que no reunía las condiciones necesarias, dos por los temas que se abordaron, en la que no se incluyeron las proyecciones en exploración y explotación de gas, y más bien se habló de mercados sin tener aseguradas las reservas, según el analista del sector Boris Gómez Úzqueda. El evento de carácter internacional se efectuó esta semana en Santa Cruz, presentó una cara diferente del sector hidrocarburífero, el cual a pesar de las inversiones realizadas en exploración no rinden aún frutos, a excepción de la privada, que continúa operando en áreas tradicionales. En el foro se suscribió memorándums de intenciones, así como contratos de venta de Gas Licuado de Petróleo a mercados vecinos. Sin embargo, quedó como una gran expectativa la realización de estudios para nuevos descubrimientos. Certificados El exsecretario de hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz José Padilla y Gómez Úzqueda coincidieron, por separado, en insistir que se cumpla la certificación de reservas, que según el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, bordearía los 10 TCFs, a la fecha. Pero también se anunció que una empresa certificará las reservas que posee el país. La Fundación Milenio señaló que a 2015 la misma estaba por los 9,5TCF, según la información que había hasta esa gestión. Tanto Gómez como Padilla insisten que debe haber un Consejo Nacional de Energía e Hidrocarburos, para administrar los temas del sector, debido a que a la fecha nuevos descubrimientos, en áreas no tradicionales, todavía no hay. Además, las denuncias de corrupción en la estatal petrolera muestran un manejo poco transparente, por lo que analistas del sector indicaron que la falta de un manejo abierto al público provoca hechos irregulares. Además, ambos indicaron que debe haber institucionalización total de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), así como de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el sector público de oil & gas. Vuelven a repetir que debe ingresar más inversión privada, vía renovación de la regulación sectorial, similar a lo que hizo México, que abrió el sector a las inversiones privadas para aumentar sus reservas y la oferta en el mercado interno. ACELERAR INVERSIONES En el primer día, en el marco del VII Congreso Internacional de Gas y Petróleo de YPFB, en Santa Cruz, el experto Bob Fryklund recomendó acelerar las inversiones para lograr nuevos descubrimientos de reservas, a fin de consolidar la política hidrocarburífera en la región. El experto del sector a nivel mundial expuso que la producción del gas natural ahora debe competir con otras fuentes de energías renovables, como la eólica y la solar, debido a los costos y porque el consumo de éstas aumentó ya en el 11%. Sin embargo, bajo este panorama, considera que Argentina y Brasil seguirán dependiendo del gas boliviano, pese a que ambos países están apostando por las energías renovables. Por otra parte, Fryklund dejó entrever que a futuro el precio del gas fluctuará en los $us 4 y que esta franja se mantendrá por largo período, debido a la mayor oferta que existe en el mercado internacional. Inversión Padilla sugirió que la inversión por lo menos debe llegar a $us 8.500 millones en los próximos cinco años y reiteró que la inversión privada, más apertura del mercado y un mejor escenario regulatorio serán vitales para el incremento de las reservas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario