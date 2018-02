Frontera agrícola crece a un ritmo inferior al proyectado por el Gobierno

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear En los últimos dos años se incorporaron 500 mil hectáreas a la frontera agrícola, un crecimiento muy por debajo de lo proyectado durante la Cumbre Agropecuaria "Sembrando Bolivia" en abril de 2015. La meta planteada era de un millón de hectáreas año para alcanzar los 10 millones hasta el año 2025 y así, con una mayor producción agropecuaria, garantizar la soberanía alimentaria de los bolivianos. Esta idea de iniciar un proceso agresivo de ampliación de la frontera agrícola ganó mucho terreno en la agenda de la agroempresa y del Gobierno; no obstante, a tres meses de lanzar la propuesta, el propio presidente Evo Morales, tras la realización en abril de 2015, moderó las proyecciones y anunció que se buscará ampliar la frontera agrícola de 3,5 a 4,7 millones de hectáreas a través del plan de Desarrollo Económico y Social 2016 -2020. Consultados sobre el tema, los presidentes de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, y de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, coincidieron en que se trata de metas difíciles de alcanzar si no se dan las condiciones financieras y productivas a los empresarios. Si resuelve la inseguridad jurídica, mejora el acceso a los créditos productivos e incentiva el volumen de producción a través de la consolidación de decretos que liberen las exportaciones, Bolivia estará en condiciones de triplicar la superficie agrícola hasta el año 2025, enfatizaron los dirigentes cruceños. Este medio solicitó al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras datos sobre el crecimiento de la frontera agropecuaria entre 2015 y 2017, sin embargo, no obtuvo respuesta hasta el cierre de la presente edición. Vaca destacó el crecimiento de la frontera agrícola durante los últimos dos años y vinculó la expansión a la deforestación con fines agropecuarios ante la ausencia de otros indicadores. "Vemos que ha avanzado, durante casi 10 años no había expansión, pero durante los últimos dos años y medio, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), son cerca de 500 mil hectáreas que han sido desmontadas", sostuvo. No obstante, el empresario consideró que será difícil lograr las proyecciones de Morales, incorporar 10 millones de hectáreas hasta 2025, ya que en dos años sólo se agregaron 500 mil. Por su lado, Pantoja recordó que durante la cumbre del agro, se planteó incorporar 1 millón de hectáreas anuales, pero por el crecimiento registrado estimó que máximo se podrá duplicar la superficie actual hasta 2025. "Si nosotros tuviésemos hoy las condiciones para poder producir e invertir, la situación sería diferente. Hay muchas cosas por trabajar. Si tuviésemos el 100 por ciento de las condiciones de suelo, tranquilamente podríamos duplicar", sostuvo. Pantoja y Vaca coincidieron en que la rigidez en la aplicación de la Función Económica y Social (FES) de las tierras es otro factor que frena al agro. La FES, incluida en la Ley INRA de 1996, establece que las tierras deben ser utilizadas en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y su propietario. La revisión se realiza cada dos años. "Nosotros pedimos que mínimo la evaluación de la FES sea cada 10 años, eso permitiría que el sistema financiero pueda otorgar créditos al sector ganadero", indicó Vaca. Pantoja afirmó que la consolidación de la liberación de las exportaciones de soya y otros productos incentivaría a los empresarios a generar recursos para incrementar su producción ante la apertura de nuevos mercados. DATOS Bolivia pierde 350 mil hectáreas al año. Un estudio de la fundación Friedrich Ebert Stiftung calculó en 2010 que Bolivia deforesta un promedio de 350 mil hectáreas de bosques al año, lo que representa 20 veces más que el promedio mundial. Existen 9 millones de cabezas de ganado. El hato nacional alcanza las 9 millones de cabeza de ganado. Santa Cruz posee 4 millones de animales vacunos, según datos la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz). OPINIONES "Tranquilamente Bolivia podría crecer tres veces: triplicar el área productiva, el potencial está en función a la superficie. En cuanto a inversión, los productores están en condiciones y la banca ya está en condiciones de poder financiar este crecimiento". Marcelo Pantoja. Presidente de Anapo "Ahora se ha dado un gran paso, la libre exportación irrestricta de carne, sin cupos, sin nada, de aquí para adelante va a haber un despegue mucho más fuerte. Qué pasa si de aquí a seis meses el Gobierno deroga el decreto, no podés pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo". José Luis Vaca. Presidente Fegasacruz GANADEROS OCUPAN HASTA EL 60% DE TIERRAS REDACCIÓN CENTRAL El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, estima que los productores de ganado vacuno ocupan entre el 50 y el 60 por ciento de la superficie de los terrenos agrícolas de Bolivia. Al respecto, destacó que el país posee un hato de 9 millones de cabezas de ganado vacuno. Añadió que el departamento de Santa Cruz es el mayor productor ya que cuenta con cerca de 4 millones de vacunos, según proyecciones realizadas hasta el año 2017. "Los índices de productividad han subido muchísimo, antes los animales se faenaban entre los tres y cuatro años, ahora ya se faenan entre 15 a 24 meses", precisó. Anotó que la mayor exportación de carne acelera los procesos de producción, además de mejorar la calidad porque se ofrecen animales más tiernos al mercado. Según el ganadero cruceño, el sector tiene un crecimiento anual del 5 por ciento. BOLIVIA, ENTRE LOS PAÍSES CON MAYOR DEFORESTACIÓN ANF y BRÚJULA DIGITAL Bolivia es uno de los países con mayor deforestación per cápita del mundo, lo que causa alarma entre los ambientalistas. Las quemas para habilitar tierras para la ganadería y agricultura son las que aceleran la pérdida de bosques. "De los países que tienen bosque, Bolivia es uno de los que más deforesta. En deforestación per cápita estamos entre los 10 primeros países del mundo. Y la principal causa identificada es la ganadería", precisó el especialista en medioambiente Pablo Solón a Brújula Digital . Un estudio de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES) calculó en el año 2010 que el país pierde anualmente 350.000 hectáreas de bosques debido a actividades tanto legales como clandestinas. Esa cantidad de hectáreas implica unos 320 metros cuadrados por persona de pérdida de bosque al año, una de las más altas del mundo, y representa, según la FES, unas 20 veces más que el promedio mundial, que es de 16 metros cuadrados por persona.