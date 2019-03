Gasoducto sufre fuga y causa leve desabastecimiento en industrias

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El gasoducto Cochabamba-Carrasco sufri贸 el martes pasado una rotura a causa de los聽 deslizamientos y la erosi贸n de la tierra producto de las lluvias. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) asegur贸 que, tras las tareas de emergencia, todo quedar谩 reparado a las 11:00 de hoy. El incidente impidi贸 el normal abastecimiento y algunas industrias (una f谩brica de ladrillos, una procesadora de cal y una imprenta) reportaron a este medio desabastecimiento, aunque, oficialmente, no hay ninguna queja. La poblaci贸n, en tanto, no fue afectada en la provisi贸n de gas domiciliario. El director ejecutivo de la ANH, Gary Medrano, explic贸 que la fuga de gas comenz贸 cerca de las 15:00 del martes en el sector Antahuacana, cerca de Cristal Mayu. "Los trabajadores de YPFB (Yacimientos Petrol铆feros Fiscales Bolivianos (YPFB) Transportes S.A. detectaron olor a gas, evidenci谩ndose una fuga de gas natural", explic贸. "Se activ贸 el plan de emergencia moviliz谩ndose personal de YPFB-Transportes y equipo para atender la situaci贸n y evaluaci贸n para la planificaci贸n de la intervenci贸n", dijo la ANH en un comunicado. El documento detalla que debido a las inclemencias del tiempo se demor贸 en identificar el punto de la fuga, por lo que YPFB intervino el ducto para cambiar el tramo afectado y restablecer el servicio. Medrano explic贸 que 茅ste fue el 煤nico incidente que se present贸 y que no se registr贸 da帽os ambientales ni materiales "y menos personales". El comunicador de la C谩mara de Industria, Leonardo G贸mez, indic贸 que esta entidad no hab铆a recibido hasta anoche ninguna reporte de las industrias sobre problemas de abastecimiento. 聽 EXPLOSI脫N DE 2018 EN INVESTIGACI脫N En octubre de 2018 explosion贸 el gasoducto que transporta gas natural a Argentina de Yacimientos Petrol铆feros Fiscales (YPFB) y caus贸 la muerte de tres personas, pero a cuatro meses de la investigaci贸n no se conoce las causas. Una de las v铆ctimas, Yosel铆n Franco Subia (11), falleci贸 el pasado 6 de febrero en Estados Unidos, donde hab铆a sido trasladada por las graves quemaduras que sufri贸. Su madre y su padre tambi茅n perdieron la vida en ese incidente. YPFB activ贸 las investigaciones y pesquisas de rigor para establecer las causas y el origen del siniestro. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario