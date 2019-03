Gerente de Petrobras: YPFB fue multada por incumplir entrega de gas a Brasil

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Petrobras mult√≥ a Yacimientos Petrol√≠feros Fiscales Bolivianos (YPFB), porque la estatal boliviana incumpli√≥ con la entrega de vol√ļmenes de gas demandados durante el 2018. Petrobras demand√≥ en 2018 una media de 26 millones de metros c√ļbicos por d√≠a (m¬≥/d√≠a), mientras que YPFB entreg√≥ 22,6 millones de m¬≥/d√≠a, seg√ļn la agencia Reuters. Por contrato, la compa√Ī√≠a boliviana deb√≠a suministrar hasta 31,5 millones de m¬≥/d√≠a, dependiendo de los pedidos. "En 2018, durante nueve meses Bolivia entreg√≥ a Brasil menos que lo programado por Petrobras, lo que demuestra un problema estructural que impide honrar el compromiso anteriormente establecido", afirm√≥ Marcelo Cruz,¬†gerente ejecutivo de Gas y Energ√≠a de Petrobras, a Reuters. El funcionario se√Īal√≥ que el incumplimiento tambi√©n se repiti√≥ en¬†febrero y que, debido a esto, Petrobras¬†est√°¬†negociando una posible revisi√≥n del volumen de gas contratado. Si bien Cruz no revel√≥ el valor de las penalidades,¬†confirm√≥ que fueron importes "relevantes", que fueron pagados la semana pasada, y que tienen como objetivo reparar posibles perjuicios para Petrobras. Tambi√©n le dijo a Reuters que¬†YPFB no estar√≠a entregando los vol√ļmenes demandados, debido a una ca√≠da de la producci√≥n provocada por la reducci√≥n de inversiones para exploraci√≥n o la necesidad de aprovisionamiento interno en Bolivia. Comunicado de YPFB ¬† YPFB inform√≥ tras conocerse la noticia que¬†la totalidad de dicha obligaci√≥n, ser√° asumida por el consorcio liderado por Petrobras Bolivia, en su calidad de proveedor para el cumplimiento de este contrato. ¬† El presidente ejecutivo de YPFB, √ďscar Barriga, explic√≥ que cuando se produce un incumplimiento en la entrega de vol√ļmenes de gas a Brasil, las denominadas garant√≠as de suministro establecidas en el contrato, deben ser asumidas por las empresas operadoras responsables de la provisi√≥n del energ√©tico, seg√ļn un comunicado. "Los incumplimientos eventuales en la provisi√≥n del gas generan una penalidad econ√≥mica. En la actualidad el consorcio¬† liderado por Petrobras Bolivia es responsable del 100% de la provisi√≥n del hidrocarburo demandado por Brasil. En ese entendido, Petrobras Brasil impone la multa y su filial en Bolivia debe pagar la misma. Por tanto, no ser√° YPFB, ni el Estado, ni las gobernaciones, alcald√≠as, menos las universidades las que sean afectadas", enfatiz√≥ Barriga. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario