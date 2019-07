Gob. destinó bonos soberanos a más de 80 proyectos no rentables

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear En los a帽os 2012, 2013 y 2017, el Gobierno coloc贸 bonos soberanos en los mercados de capital internacional y con 茅stos ejecut贸 m谩s de 80 proyectos de infraestructura vial y hospitales. Sin embargo, analistas afirman que los 2 mil millones de d贸lares adquiridos a trav茅s de esos bonos, con tasas de inter茅s elevado, fueron destinados a proyectos que no generan rentabilidad. En 2017, Bolivia pag贸 un 4,5 por ciento de inter茅s por este financiamiento, una tasa menor a las de 2012 y 2013, que fueron de 4,875 por ciento y 5,95 por ciento, respectivamente. Los inversionistas son de Estados Unidos, Europa y Latinoam茅rica. Seg煤n datos del Ministerio de Econom铆a, m谩s de 70 proyectos de infraestructura vial, como dobles v铆as, carreteras y puentes, fueron financiados con los bonos soberanos de las gestiones 2012 y 2013, por un monto total de mil millones de d贸lares (se emitieron bonos por 500 millones de d贸lares en cada a帽o). Los bonos soberanos de 2017, por un monto de mil millones de d贸lares, permiten financiar la construcci贸n de 11 hospitales: cuatro de cuarto nivel y siete de tercer nivel. Los proyectos est谩n distribuidos en los nueve departamentos. Sin embargo, el economista Luis Fernando Garc铆a considera que, por un lado, los bonos significan un mayor endeudamiento externo para el pa铆s y, por otro, est谩n destinados a la ejecuci贸n de proyectos improductivos que no tienen retorno econ贸mico. Garc铆a se帽al贸 que en la actualidad ser铆a importante recurrir a financiamiento externo porque esto permitir铆a atenuar la ca铆da de las reservas internacionales, aunque aclar贸 que tampoco solucionar铆a el problema porque se trata de una deuda que debe ser pagada a largo plazo. Afirm贸 que si los bonos fueran destinados a la ejecuci贸n de proyectos productivos, el panorama ser铆a diferente, ya que 茅stos generan un retorno econ贸mico. No obstante, aclar贸 que la construcci贸n de proyectos de infraestructura tiene un matiz pol铆tico y, en algunos casos, est谩n manchados por hechos de corrupci贸n. Por su parte, el economista Gabriel Espinosa asegura que "la infraestructura siempre ha sido un d茅ficit del Estado" y que por ello este tipo de proyectos son positivos. Sin embargo, afirma que el financiamiento para estas obras debe ser relativamente barato, ya no tienen retorno econ贸mico. Espinosa detall贸 que, en t茅rminos te贸ricos, ser铆a 贸ptimo utilizar bonos soberanos para financiar proyectos productivos con rentabilidad econ贸mica, pero record贸 que los resultados de las empresas p煤blicas, como Cartonbol, Papelbol y Lactesbol "muestran que el Gobierno ha sido muy poco efectivo y muy poco eficiente en el manejo de sus emprendimientos productivos". "Lo l贸gico ser铆a dejar de endeudarse para este tipo de proyectos y centrarse en la producci贸n de infraestructura, ya no s贸lo de primer nivel, como son las carreteras, sino de segundo y tercer nivel con infraestructura que permita al sector privado ser m谩s productivo", dijo Espinosa. Sin embargo, el economista Germ谩n Molina opina que la ejecuci贸n de proyectos de infraestructura a trav茅s de bonos soberanos es importante para el pa铆s, ya que por su condici贸n de mediterraneidad necesita estar comunicado entre todas sus regiones y contar con salidas a los oc茅anos Pac铆fico y Atl谩ntico en pro de las exportaciones. Molina dijo que los frutos de estas inversiones todav铆a no son visibles, pero lo ser谩n m谩s adelante, siempre y cuando se concreten. Seg煤n un bolet铆n del Ministerio de Econom铆a, los bonos soberanos emitidos posicionaron al pa铆s como una econom铆a solvente y lograron resultados importantes al contexto econ贸mico de crisis internacional. 聽 DESTINO DE LOS RECURSOS DE BONOS SOBERANOS 2012-2013 Las emisiones de Bonos Soberanos de 2012-2013 fueron por 500 millones de d贸lares cada gesti贸n. Est谩n financiando 铆ntegramente a la construcci贸n de diferentes proyectos viales a lo largo del pa铆s. 聽 DESTINO DE LOS RECURSOS DE BONOS SOBERANOS 2017 Construcci贸n de hospitales de tercer y cuarto nivel en el marco del Plan de Desarrollo Econ贸mico y Social en 2016-2020. Los 11 hospitales (con un costo aproximado de 999,4 millones de d贸lares) ser谩n financiados con recursos provenientes de la colocaci贸n de Bonos Soberanos. 聽 AUMENTA INTER脡S POR CALIFICACI脫N NEGATIVA El economista Germ谩n Molina considera que la calificaci贸n de BB- estable a negativa, que hizo la calificadora de riesgo a la inversi贸n extranjera Fitch Ratings a la econom铆a boliviana, repercute en un aumento del inter茅s cobrado por los inversionistas internacionales, de modo que si Bolivia decide emitir bonos soberanos en la presente gesti贸n no alcanzar谩 un inter茅s del 4,5 por ciento como en 2017. El ministro de Econom铆a, Luis Arce, se帽al贸 en abril al medio a LatinFinance que Bolivia eval煤a emitir bonos soberanos a 15 y 20 a帽os plazo a partir del segundo semestre de 2019. 聽 LA INVERSI脫N PRIVADA Y P脷BLICA Seg煤n el economista Luis Fernando Garc铆a, organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial consideran que las inversiones estatales generan un crecimiento inferior en relaci贸n a las inversiones privadas. Precis贸 que cada boliviano que invierte una empresa privada se reproduce en 2,4 bolivianos, mientras que cada boliviano invertido por el Estado se reproduce solamente en 1,1, y que, incluso, en pa铆ses m谩s pobres que Bolivia llega s贸lo a 0,8. Agreg贸 que la inversi贸n p煤blica se convierte no s贸lo en una deuda, sino en un costo y un beneficio pol铆tico. 聽 AN脕LISIS Gabriel Espinosa. Economista "El Gobierno tiene poca claridad sobre los proyectos" En estos momentos, el Gobierno tiene muy poca claridad respecto a los tipos de proyectos que se necesitan. De hecho, en las 煤ltimas dos semanas, el discurso ha virado m谩s hacia problemas urbanos y de otra calidad de servicios, de otra clase de infraestructura y servicios. Estamos hablando de tratamientos de aguas residuales, tratamiento de basura, movilidad urbana; es decir, no son los proyectos de infraestructura cl谩sicos a los que uno se refer铆a cuando pensaba en el Estado, y esto ha tardado mucho en ser entendido por las actuales autoridades. Reci茅n ahora se est谩 pensando en asociaciones p煤blico-privadas para proveer bienes y servicios p煤blicos que se llaman de tercera o cuarta generaci贸n.