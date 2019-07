Gob. pide que YPFB y ENDE transfieran Bs 700 MM al TGN

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Con el proyecto de ley PL 345-19 ¬†de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE), el Gobierno pide que Yacimientos Petrol√≠feros Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) transfieran juntas 700 millones de bolivianos ¬†al Tesoro General de la Naci√≥n (TGN), para financiar obras. Los expertos dicen que la medida se debe a problemas de liquidez. "En el marco de la pol√≠tica de responsabilidad social corporativa, se autoriza a YPFB y a ENDE transferir de forma extraordinaria 350 millones de bolivianos por empresa al TGN, para financiar proyectos de inversi√≥n y/o programas de inter√©s social", se lee en el art√≠culo 9 del proyecto. La propuesta de norma fue enviada por el Ministerio de Econom√≠a a la Asamblea Legislativa Plurinacional y se prev√© que sea tratada la siguiente semana. Ren√© Mart√≠nez, investigador de la Fundaci√≥n Jubileo, ¬†afirm√≥ que el TGN desde hace varias gestiones se encuentra en d√©ficit y requiere de financiamiento para cubrir esa brecha y continuar la expansi√≥n del gasto por parte del nivel central. "Habr√° que analizar el efecto que esto tendr√° en ENDE y YPFB. En este √ļltimo caso, ¬†la empresa por muchos a√Īos ha captado un excedente importante de los ingresos por hidrocarburos (m√°s all√° del IDH y regal√≠as). No se conoce claramente el destino de esos recursos, pero se podr√≠a inferir que cuenta con un fondo que puede financiar este tipo de operaciones", manifest√≥. El integrante del directorio de la petrolera del Estado, V√≠ctor Hugo √Ā√Īez, anticip√≥ que este tipo de medidas afectar√° al flujo financiero de la compa√Ī√≠a. "Son 350 millones de bolivianos que van a afectar directamente a las arcas del estado financiero y el resultado final de la gesti√≥n de YPFB, que no estaban previstos en el POA (Programa Operativo Anual ) de Yacimientos ni aprobado por el Directorio", sostuvo √Ā√Īez. Acot√≥ que si bien se sabe que la Asamblea Legislativa Plurinacional cuenta con diferentes atribuciones, la redacci√≥n de esa propuesta de norma carece de un justificativo t√©cnico. El experto Hugo del Granado apunt√≥ que el traspaso de recursos que se busca ejecutar tanto de YPFB como de ENDE es una "confiscaci√≥n" porque no est√° respaldada por ninguna otra disposici√≥n reglamentaria o legal. "(La norma) tiene el objeto de disminuir el creciente d√©ficit fiscal. Incidir√° negativamente en los menguados estados financieros de YPFB y de sus subsidiarias, que han sido afectados por la ca√≠da de las exportaciones", advirti√≥ Del Granado. A manera de ejemplo, mencion√≥ que el a√Īo pasado las subsidiarias como YPFB Chaco y Andina reportaron p√©rdidas por ocho y 46 millones de d√≥lares, respectivamente, por lo que no le extra√Īar√≠a que YPFB Corporaci√≥n se encuentre en una situaci√≥n financiera parecida. P√°gina Siete envi√≥ cuestionarios al Ministerio de Hidrocarburos y ENDE para saber su posici√≥n, pero no obtuvo respuesta. Punto de vista

V√≠ctor Hugo √Ā√Īez ¬†Miembro del directorio YPFB

Toman a YPFB como caja chica Hay tres cosas que nos llaman la atención respecto a esta transferencia de 350 millones de bolivianos: primero, que para la empresa estatal, cuando se trata de proyecto social, el mecanismo correcto es destinar recursos para las comunidades aledañas adonde YPFB está desarrollando sus actividades hidrocarburíferas. Segundo: si fueran proyectos de responsabilidad social, debería ejecutarlos YPFB o en convenio con los municipios.   Aquí más parece que a las empresas estatales las están convirtiendo en caja chica para transferir dinero al Tesoro General de la Nación (TGN) y salvarlo. Estamos hablando de un precedente que no es positivo, porque es prácticamente como que están convirtiendo YPFB en la caja chica del Gobierno, porque tampoco hablan de proyectos y eso en el fondo nos puede hacer pensar que también puede ir a proyectos políticos, en vista  que estamos en año electoral. Y el tercer elemento es la gran pregunta que uno se hace: ¿estamos con problemas económicos?, ¿el Gobierno Central está con falta de liquidez? Si no, por qué  echarle mano a las empresas públicas antes de que haya un cierre de los estados financieros de la presente gestión. Sería bueno conocer  la intención del Ministerio de Economía y saber dónde van a ser destinados estos 350 millones de bolivianos en el caso de YPFB. Si se tienen problemas de liquidez es algo alarmante y el Gobierno tendrá que admitir que estamos en crisis económica.