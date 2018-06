Gobierno descarta devaluar el boliviano por crisis argentina

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El ministro de Economía, Mario Guillén, descartó la posibilidad de que en Bolivia se aplique una devaluación del boliviano con relación al dólar, como medida de protección de la economía nacional ante la crisis que vive Argentina por la devaluación de su moneda y una elevada inflación. Guillén argumentó que Bolivia sigue de cerca lo que ocurre en el país vecino y que por el momento no se ve la necesidad de asumir ninguna medida interna. "Hay que ser muy responsable en este tema y en la medida en que no vislumbremos una situación que nos obligue a tomar una medida de ese tipo, no lo haremos, seguiremos manteniendo el estado de nuestra moneda", sostuvo el ministro.



La autoridad insistió en que Bolivia realiza un monitoreo constante de lo que ocurre a nivel económico en Argentina y aseguró que en ese marco, por el momento, no se tomará ninguna medida. "Seguimos analizando la crisis en Argentina y en su momento veremos qué medidas tomar; pero, por el momento, vemos que la crisis no afectó como algunas personas decían. Nosotros estamos frecuentemente en las fronteras analizando cómo viene el tema", afirmó. "No olvidemos que la devaluación en Argentina tiene una inflación muy alta que compensa el costo de sus productos y que aún no afecta a Bolivia, de manera que nos obligue a tomar algún tipo de medida", añadió. Sin embargo, la semana pasada, la autoridad no descartó la posibilidad de aplicar incluso medidas monetarias para proteger la economía nacional, afectada por el ingreso masivo de productos argentinos de contrabando debido a la devaluación de la moneda de ese país. "Hay que ir analizando, hay que ver qué alternativas, pueden ser medidas parancelarias o medidas monetarias. Nosotros estamos analizando", declaró. En esa línea, su colega, el ministro de Desarrollo Económico, Eugenio Rojas, anunció el fin de semana que el Gobierno analiza incrementar hasta en un 40% los aranceles de importación de algunos productos argentinos, con el objetivo de frenar la invasión de la mercadería proveniente del vecino país. Rojas precisó que la medida sería discutida con el Ministerio de Economía. Devaluación Bolivia no devalúa su moneda respecto al dólar desde el inicio del gobierno del presidente Evo Morales; por el contrario, ésta ha ido apreciándose de manera paulatina. El 2 de noviembre de 2011, el Banco Central realizó la última apreciación del boliviano, bajando el dólar de 6,97 a 6,96 bolivianos, para la venta, y de 6,87 a 6,86 bolivianos, para la compra. Devaluación e inflación en Argentina Depreciación Desde el 25 de abril, la economía argentina atraviesa por una crisis cambiaria, con una depreciación de su moneda de alrededor de 15%.

Desde el 25 de abril, la economía argentina atraviesa por una crisis cambiaria, con una depreciación de su moneda de alrededor de 15%. Antecedente La crisis estalló cuando los inversionistas de corto plazo comenzaron a liquidar sus Letras del Banco Central y se refugiaron en el dólar, ante una crisis de confianza desatada cuando el Gobierno suspendió sus emisiones de deuda a escala internacional.

La crisis estalló cuando los inversionistas de corto plazo comenzaron a liquidar sus Letras del Banco Central y se refugiaron en el dólar, ante una crisis de confianza desatada cuando el Gobierno suspendió sus emisiones de deuda a escala internacional. Ayuda La situación de crisis llevó al presidente de Argentina, Mauricio Macri, a pedir ayuda del Fondo Monetario Internacional. La determinación del mandatario desató protestas callejeras de sectores de la población que se oponen a la intervención de este organismo internacional. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario