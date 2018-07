Gobierno: no hay razón para incrementar precio de la soya

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Luego de que ayer se registrará una singular protesta de los avicultores en diferentes regiones del país por el incremento del precio de la tonelada de soya, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, afirmó hoy que no existe razón alguna para que se haya dado esta alza y aseguró inclusive que la producción de soya fue regular. "Los precios de la soya son fundamentalmente guiados por precios internacionales, los precios internacionales tanto de Chicago como también de Argentina, de Rosario, han bajado los precios de soya, por tanto no hay razón para que haya subido de precio. Hay que conversar con la parte empresarial industrial para ver qué es lo que está pasando y de esta forma regular los precios", manifestó. Ayer los avicultores de Cochabamba y Santa Cruz regalaron cerca a un millar de pollos luego de conocer que el precio de la tonelada de harina de soya subió en 50 dólares, ahora el costo es de 320 dólares. Siendo este el principal insumo para la producción de alimentos de granja los avicultores indicaron que ya no se puede cubrir los costos de producción de las aves de corral. El presidente de los avicultores cruceños, Wilson Ortiz, señaló que el incremento fue una imposición y sin aviso previo, por lo que solicitó al Gobierno que convoque a una reunión conjunta con los empresarios aceiteros, caso contrario se instalaran mitines, bloqueos y otras medidas de presión. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario