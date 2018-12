Gobierno plantea reglamentar el uso del doble aguinaldo

Agrandar la foto + Twittear Una de las propuestas del Gobierno es que una parte del segundo aguinaldo que reciban los trabajadores se destine a la compra de productos nacionales para incentivar la econom铆a del pa铆s. Esta propuesta var铆a de la sugerencia inicial, que era que una parte del segundo aguinaldo sea pagada en especie. A eso, los empresarios demandaron que adem谩s se pague en dos cuotas y que se ponga un tope a los beneficiarios, es decir que s贸lo los trabajadores que ganen hasta dos salarios m铆nimos (4.120) reciban el pago. "Lo que nosotros estamos planteando es que una parte del segundo aguinaldo est茅 acreditado para que se pueda comprar 煤nicamente productos nacionales, cualquier persona destine una parte del aguinaldo a comprar az煤car nacional, arroz nacional, a comprar zapatos nacionales, esa es la idea", dijo ayer el ministro de Econom铆a, Mario Guill茅n. La autoridad indic贸 que, para hacer efectiva esta propuesta, se est谩n trabajando varios mecanismos.聽 "Lo m谩s factible es acreditar este pago en medios electr贸nicos y (que) uno pueda acercarse a cualquier productor nacional y hacer la compra". Un d铆a antes, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, se帽al贸 que el sector determin贸 rechazar el pago del segundo aguinaldo en especies, en cuotas y m谩s a煤n poner un tope a este beneficio. Huarachi se帽al贸 que est谩 a la espera de una reuni贸n con el presidente Evo Morales, que, seg煤n el Ministro de Econom铆a, depende de la agenda del dignatario. Pero hasta el momento el Gobierno mantiene invariable el planteamiento de flexibilizar el pago del segundo aguinaldo, asegur贸 el ministro de Econom铆a, Mario Guill茅n. "(La reuni贸n) est谩 en funci贸n de la disponibilidad y tiempo que tenga el presidente (Morales) para que nosotros podamos aprobar (la forma de cumplimiento). De todas maneras, nosotros hemos sido claros a la propuesta que le hicimos a la Central Obrera Boliviana y nos mantenemos en las posiciones de los tres puntos que hemos ido discutiendo", insisti贸. El ministro de Trabajo, H茅ctor Hinojosa, urgi贸 debatir y aprobar la reglamentaci贸n debido a los plazos ajustados que quedan. De acuerdo al Decreto Supremo 1802, el pago del segundo aguinaldo debe realzarse hasta el 31 de diciembre, mientras que el primer pago debe efectuarse hasta el 20 del mismo mes. Justamente, las empresas deben remitir hasta el Ministerio de Trabajo, las planillas de pagos a sus trabajadores. 聽 600 millones de bolivianos es el monto que se debe al sector de la construcci贸n a nivel nacional, seg煤n datos de la CEPB, citados por la FEPC. 聽 LA PAZ RECORTAR脕 OBRAS EN LA CIUDAD El alcalde de La Paz, Luis Revilla, inform贸 que el Gobierno municipal tendr谩 que recortar la ejecuci贸n obras para tener los recursos suficientes para pagar el segundo aguinaldo a sus trabajadores. "Ustedes saben que las obras de asfalto se hacen en menos de una semana, varias de ellas van a tener que efectivamente ser recortadas, por esta decisi贸n del pago del segundo aguinaldo en el caso el municipio de La Paz", indic贸. Revilla indic贸 que la Alcald铆a tiene unos 5 mil funcionarios y que se necesita de unos 30 millones de bolivianos para cumplir con el pago del segundo aguinaldo. Se帽al贸 que por, reglamento se autoriz贸, el uso de recursos de inversi贸n para el beneficio. 聽 TRES RUBROS SON LOS M脕S AFECTADOS POR FALTA DE PAGO Todos los rubros productivos del sector privado sufren los efectos de la falta de pago de las gobernaciones y municipios, pero desde hace 90 d铆as la situaci贸n es m谩s cr铆tica en la construcci贸n, la industria y el comercio, inform贸 ayer el presidente de la Federaci贸n de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot. Aunque no existen montos exactos de cifras adeudadas con los tres rubros, Bellot afirm贸 que s贸lo el municipio de Cercado debe 100 millones de bolivianos al sector de la construcci贸n. "Ahorita no hay un cumplimiento de pagos, se ha roto la cadena de pagos y eso es altamente preocupante porque afecta a la liquidez de las empresas", indic贸. Bellot precis贸 que varias empresas proveen al Estado con diferentes insumos. "Hay empresas industriales que hacen provisi贸n de insumos que van desde la compra de uniformes, algunos insumos que produce la industria nacional", se帽al贸. Respecto al rubro de la construcci贸n en Cochabamba, a帽adi贸 que a煤n se desconoce cu谩nto le deben las empresas extranjeras a las empresas subcontratadas. "No se olvide que son empresas bolivianas las que est谩n haciendo ejecuci贸n de subcontrato", dijo. El sector privado espera una respuesta clara sobre este tema y que el Gobierno priorice el pago de montos adeudados. El reclamo surge porque el Gobierno determin贸 que gobernaciones y municipios paguen el segundo aguinaldo con dinero presupuestado para la ejecuci贸n de obras.