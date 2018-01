Gobierno promete que en 2025 todos tendrán energía

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El ministro de Energías, Rafael Alarcón, aseguró que antes de 2025 la totalidad de la población boliviana tendrá acceso a energía eléctrica, tomando en cuenta que sólo resta la incorporación al servicio de un 10%. "Como meta en la Agenda Patriótica antes de 2025 el 100% tendrá acceso a energía eléctrica", dijo en una entrevista con medios estatales. El Ministro explicó que en 2005 la cobertura de energía eléctrica en Bolivia llegaba a un 70%, porcentaje que a la fecha creció hasta superar el 90%. Manifestó que cuando más se cierra la brecha entre quienes tienen el servicio y aquellos que no se encuentran en zonas alejadas del centro de las ciudades que son de difícil acceso, por tanto, se complica la llegada del servicio de energía. No obstante, afirmó que la meta está establecida y se trabaja para cumplirla, en ese marco se desarrolla proyectos de energías alternativas como la eólica y solar para garantizar suministro. Alarcón indicó que el Gobierno también está enfocado en aumentar la generación de electricidad, luego que en los primeros años de la gestión del presidente Evo Morales se tuvo que afrontar un "frágil equilibrio" que existía entre la generación y la demanda con la política de eficiencia energética que permitió reducir la demanda en 100 megavatios (MW) "Hoy la demanda es cerca de 1.500 megavatios (...) y la oferta en generación más de 2.100 megavatios", mencionó. El Ministro ratificó que Bolivia apunta a ser exportador de energía para lo que aumenta la capacidad con miras a generar un excedente que permita diversificar las fuentes de ingreso económico en el país. Anticipó que en 2019 debería contarse con 3.000 MW de oferta y la demanda se encontraría entre 1.700 o 1.800 MW. En su informe del 22 de enero el presidente del Estado, Evo Morales, informó que el país está preparado para generar 6.000 MW a través de centrales hidroeléctricas y 356 MW a través de energías alternativas. Además se pretende extender 7.400 kilómetros de líneas de transmisión. SETAR Alarcón por otra parte no descartó una posible intervención de la empresa de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), si es que no mejora la calidad del servicio a la población. "Hemos tomado medidas regulatorias contra SETAR por inconvenientes a la población que son recurrentes. Las siguientes medidas pasan necesariamente por una intervención", advirtió. La autoridad dijo que se espera que esta empresa, manejada por la Gobernación, mejore su desempeño, porque no se puede dejar a la población sin luz. El Gobierno ya efectuó intervenciones a algunas empresas para garantizar el servicio.

