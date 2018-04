Gobierno ratifica 4% de incremento; la COB analizará la oferta

Fotografia: El Periódico Agrandar la foto + Twittear El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa ratificó hoy la propuesta del Gobierno de un incremento del 4 por ciento de incremento salarial al haber básico para esta gestión. "Hay una propuesta del Gobierno de incremento del 4 por ciento que busca garantizar la estabilidad económica y productiva país", declaró hoy la autoridad en una entrevista con Bolivia TV. Hinojosa argumentó que esta propuesta responde a un estudio que se enmarca en la realidad nacional y permite garantizar no solo la estabilidad económica del país sino también las fuentes de empleo. Por su parte el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó ayer que esta proposición fue cuestionada por el sector asalariado y los empresarios privados. En un contacto con radio Fides, Huarachi afirmó que su sector analizará la propuesta del Gobierno si les ofrecen una explicación técnica como justificó el sector en su propuesta a las autoridades. En anteriores oportunidades la entidad obrera dio a conocer que negociará con el Gobierno un incremento de 10 por ciento al haber básico y 15 por ciento al mínimo nacional. Sin embargo, el sector privado indicó que el incremento no debería ser superior a la inflación del 2,71 por ciento. En tanto, la presidenta de la presidenta de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba (Cadepia), Luz Mary Zelaya, afirmó que el incremento no puede superar el 2,5 por ciento. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario