Gobierno y CEPB evalÃºan doble aguinaldo con un tope salarial

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El Gobierno y empresarios privados negocian un tope para el pago del  doble aguinaldo, sin embargo, el sector privado mantiene  la postura de que las empresas no están en condiciones de cumplir con ese pago  y evaluará la propuesta del Ministerio de Economía. Trascendió que el beneficio puede alcanzar hasta sueldos que estén por debajo de los 7.000 bolivianos o máximo cuatro salarios mínimos nacionales (8.240 bolivianos), pero un acuerdo al respecto se definirá la próxima semana, cuando ambos sectores se vuelvan a reunir. El Gobierno también planteó el miércoles  la opción de que el segundo aguinaldo se pague hasta marzo y que una parte se destine a la compra de productos de empresas nacionales. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dijo ayer que en su generalidad  el sector no está en condiciones de pagar el segundo aguinaldo, pero mencionó que, por responsabilidad con sus afiliados y con el país, se ha abierto  la posibilidad de analizar las alternativas y propuestas paliativas   elaboradas por el Gobierno.

Nostas explic√≥ que en la reuni√≥n del mi√©rcoles las representaciones de los empresarios de todo el pa√≠s explicaron a las autoridades la gravedad de la situaci√≥n regional y sectorial que empeora con este pago. "El Presidente ha comprendido que se trata de un tema muy delicado para el sector y que nuestro reclamo no tiene que ver con la buena o mala voluntad, sino con las posibilidades materiales de los empresarios para enfrentar una mayor presi√≥n salarial", afirm√≥. Seg√ļn Nostas, a partir de esto, se abre la posibilidad de plantear qu√© se har√° en el futuro con esta medida que se decidi√≥ cuando el pa√≠s crec√≠a a 6,8% ¬†y la construcci√≥n al 10,6% y la industria manufacturera al 6,1% y el Impuesto a la Utilidad de las Empresas superaba los 11.200 millones de bolivianos y el salario m√≠nimo era de 1.200 bolivianos. "El √ļltimo a√Īo, crecimos al 4,22%, el IUE baj√≥ a 9.600 millones de bolivianos, la construcci√≥n ¬†crece a menos del 5% y la industria manufacturera apenas llega al 3,29% y el sueldo m√≠nimo subi√≥ a 2.060 bolivianos", dijo. Para Nostas, hoy las ¬†condiciones son diferentes y adversas y obligan a pensar seriamente el ajuste o la eliminaci√≥n de esta medida. "Cada una de las propuestas ser√°n analizadas en estos d√≠as por nuestros sectores, tanto en su alcance como en sus consecuencias, y eventualmente pueden surgir contrapropuestas, por lo tanto, no puedo adelantar criterios mientras no tengamos la respuesta de nuestras c√°maras, asociaciones y federaciones, que a su vez tambi√©n deber√°n escuchar a sus bases", explic√≥. El presidente de la C√°mara Departamental de Industrias, Ibo Blazicevic, advirti√≥ que una negociaci√≥n del doble aguinaldo en funci√≥n a ingresos puede generar problemas en algunas empresas grandes.

"El tema de que sea negociable por ingresos me parece que est√° bien, pero en ¬†las empresas grandes va a generar muchos problemas. Los que ganaban menos con ¬†todos lo beneficios que han recibido, ¬†han igualado a los t√©cnicos y profesionales y ahora en algunos casos los pueden sobrepasar", advirti√≥. En su criterio se debe ¬†evaluar con cuidado el tema para que no pase y afecte a las estructuras salariales y genere problemas internos dentro de las empresas. Entre julio 2017 y junio de este a√Īo, la econom√≠a boliviana creci√≥ en 4,61%, tasa que garantiza el pago del segundo aguinaldo, inform√≥ en octubre ¬†el presidente del Estado, Evo Morales. El presidente de la C√°mara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, en su cuenta de Twitter inform√≥ que la entidad no asisti√≥ a la reuni√≥n del mi√©rcoles con el Gobierno. En ese sentido, ratific√≥ su pedido de que se anule el Decreto Supremo que establece ese beneficio ¬†porque no refleja la situaci√≥n econ√≥mica de varias empresas y regiones en el pa√≠s. La C√°mara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) manifest√≥ que en la actual situaci√≥n econ√≥mica es imposible atender la disposici√≥n. "Con esta medida se atenta ¬†contra el empleo sostenible, el desarrollo productivo ¬†y la estabilidad de las cuentas y econom√≠a nacional. Las propuestas del Gobierno no solucionan el problema de fondo", se√Īal√≥. ¬† Utilidades de compa√Ī√≠as bajaron tras el auge Las utilidades de las empresas disminuyeron de 49.207 millones de bolivianos en 2015 a 38.600 millones ¬†en 2017, seg√ļn un an√°lisis de la Confederaci√≥n de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Esto significa un nivel de ganancia inferior con relaci√≥n a los a√Īos de auge ¬†entre 2013 y 2015, cuando hubo mayor crecimiento econ√≥mico. El an√°lisis tambi√©n se√Īala que las utilidades de las empresas est√°n concentradas en pocas. Los Grandes Contribuyentes (GRACO) y los Principales Contribuyentes (PRICO) representan el 1,1% del padr√≥n de contribuyentes; sin embargo, son los ¬†que aportan con el 80% de la recaudaci√≥n que obtiene Impuestos Nacionales. Para una empresa promedio con 10 trabajadores en el r√©gimen general (sin GRACO ni R√©gimen Simplificado), el pago del segundo aguinaldo representa 118% de su utilidad; es decir, no le alcanza para pagar, subraya el an√°lisis de la CEPB. M√°s de dos tercios de lo recaudado por las IUE son generados por siete ¬†sectores de 32 en la econom√≠a. Los principales son el comercio, con una participaci√≥n de 18,8% en los ingresos de Impuestos Nacionales; servicios financieros, con 16,3%; miner√≠a, 7,7%; servicios a las empresas, 6,8%; bebidas, 6,7%; comunicaciones, 6,6%M; y petr√≥leo crudo y gas natural, 6%. Adem√°s, la ganancia promedio, sin GRACO, baj√≥ en un 30% este a√Īo con relaci√≥n al pico de ganancias obtenido en 2015. ¬† Empresas regionales sin posibilidades de cancelar Empresarios de varios ¬†departamentos del pa√≠s advirtieron que no cuentan con los recursos para pagar el doble aguinaldo, aunque se defina un mayor plazo, topes o se pague en especia como sugiere Gobierno. El presidente de la Federaci√≥n de Empresarios Privados de Tarija, V√≠ctor Fern√°ndez, se√Īal√≥ que el departamento registr√≥ un decrecimiento de 3,66% y no es posible pagar el beneficio. "La crisis de Argentina nos est√° bombardeando. No es que no queramos pagar, pero no tenemos ¬†los billetes ni los bolsillos para pagar. ¬†Ni con las flexibilizaciones, porque s√≥lo beneficiar√° a los productos de contrabando. Tarija tiene tres fronteras que no est√°n controladas", remarc√≥ Fern√°ndez. Teresa Dalenz, titular de los empresarios de Chuquisaca, se√Īal√≥ que en la regi√≥n el √ļnico sector que crece es la banca, el resto cay√≥ y no puede pagar. A√Īadi√≥ que un mayor plazo s√≥lo es arrastrar deuda, y si se entrega en especie, ¬Ņc√≥mo podr√≠a ayudar eso en el caso de las empresas constructoras? Javier Bellot, presidente de empresarios de Cochabamba, se√Īal√≥ que no se podr√° cumplir, porque ser√°n cinco sueldos que se deber√°n desembolsar entre noviembre y ¬†enero. Germ√°n Rioja, presidente de los empresarios de Oruro, tambi√©n manifest√≥ que las empresas no est√°n en condiciones de entregar a su trabajadores un segundo aguinaldo. Ni siquiera postergando el plazo a marzo, porque igual es ¬†una deuda. A√Īadi√≥ que Tarija, Oruro, Potos√≠, Beni, Cochabamba son las regiones m√°s deprimidas. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario