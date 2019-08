Guerra comercial China-EEUU afecta a la soya y minerales bolivianos

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La guerra comercial China-Estados Unidos ya pasa factura a los productos bolivianos: cuatro minerales importantes para la econom铆a nacional (esta帽o, zinc, plomo y antimonio) bajaron de precio, en algunos casos, hasta en 20 por ciento; entre los alimentos, la soya聽 se depreci贸 en algo m谩s de 17 por ciento en el mercado internacional, mientras que los expertos temen que los efectos alcancen a otros productos bolivianos. Los economistas Henry Oporto, Gabriel Espinoza y Gary Rodr铆guez coinciden en que los efectos en la econom铆a boliviana comenzaron mucho antes, con la decisi贸n china de desacelerar su econom铆a, aunque la guerra comercial entre las dos potencias econ贸micas mundiales acelera los efectos en Bolivia. Uno de los 煤ltimos gritos de alerta surgi贸 hace poco menos de dos semanas del lado de los minerales. La Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en ingl茅s) reportaba el pasado 8 de abril 21.475 d贸lares el precio de la tonelada m茅trica (9,58 d贸lares la libra fina), pero lleg贸 al pasado 2 de agosto a 14.770 d贸lares la tonelada m茅trica (6,69 d贸lares la libra fina). Ayer, el LME registraba un alza a 16.800. Similares bajones ocurrieron con el zinc (de 3.018 el 1 de abril a 2.263 el 19 de agosto), plomo (de 2.22 a 2.048) y cobre (de 6.491 a 5.708). El viceministro de Pol铆tica Minera, Regulaci贸n y Fiscalizaci贸n, Gody Gualberto Hochkofler S谩nchez, reconoci贸 la gravedad de las cifras y anunci贸 medidas de contenci贸n sin especificar cu谩les. Oporto explic贸 que el baj贸n se debe, adem谩s de la desaceleraci贸n china, a que este pa铆s, con la guerra comercial, est谩 vendiendo menos productos industrializados a Estados Unidos, por tanto produce menos y demanda tambi茅n menos materia prima (minerales) de Bolivia y otros pa铆ses. El mineral m谩s exportado de Bolivia es el zinc, aunque los cooperativistas se hallan m谩s preocupados por el esta帽o (por producir m谩s este mineral), lo mismo que Comibol, con sus dos principales minas: Huanuni y Colquiri. 驴La consecuencia? Al reducirse los precios de los minerales, ingresar谩n menos recursos por exportaciones mineras y habr谩 menos regal铆as. Soya El precio de la soya, en tanto, que China compra mayoritariamente de Estados Unidos, ha experimentado un continuo baj贸n de 439 d贸lares la tonelada m茅trica en abril de 2018 (su pico m谩s alto de la 煤ltima 茅poca) a 365 d贸lares en julio (煤ltimo reporte), aunque en mayo pasado cay贸 incluso a 337. El presidente de Anapo, Fidel Flores, dijo en ese entonces que el precio de la soya boliviana era de 225 d贸lares por tonelada, monto que s贸lo cubr铆a el costo de producci贸n y que estaba lejos de la expectativa de 280 y 300 d贸lares. Esta聽 situaci贸n es atribuida tambi茅n al duelo China-Estados Unidos. "El principal producto que Estados Unidos exporta a China es la soya, y en la medida que le subi贸 aranceles a productos chinos manufacturados, China ha dejado de comprar este grano. Esto ha provocado que haya bastante soya en el mercado internacional, abaratando este producto", explica el economista Espinoza. "El hecho de que Estados Unidos no pueda vender soya con normalidad a China, por los altos aranceles aplicados, hace que busque otros mercados, como los andinos (Colombia y Per煤, principalmente), que son mercados naturales para nosotros, haciendo, adem谩s, que baje el precio", explica el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodr铆guez. "De otra parte, la peste porcina en China ha disminuido su demanda, lo que presiona tambi茅n los precios a la baja; finalmente, los inventarios en soya son altos, una raz贸n m谩s para menores precios, frente a lo cual no queda otra opci贸n que trabajar la productividad y competitividad sist茅mica de la cadena agroproductiva de la soya, si es que no queremos que 茅sta languidezca", remata Rodr铆guez. 聽 EL ORO Y LA PLATA SUBEN, PERO NO COMPENSAN Entre otros minerales, el oro y la plata tuvieron un alza ligera. La Reserva Federal de Estados Unidos ha reducido las tasas de inter茅s para tratar de impulsar a la econom铆a norteamericana. Para ello, Estados Unidos, necesita reservas en metales preciosos como el oro y la plata, lo que elev贸 la demanda de estos dos 煤ltimos, explica el economista Henry Oporto. "Pero no es muy significativo, de modo que tampoco nos compensa", remata Oporto. Tambi茅n hubo baj贸n de precios en el cobre, aunque en este caso afecta m谩s a otros pa铆ses, como Chile y Per煤. 聽 OPINAN TRES EXPERTOS "驴Qu茅 se puede hacer? Nada. Bolivia no controla el mercado internacional. Su influencia es marginal. S贸lo queda esperar que cambie el panorama del mercado internacional, lo cual no parece que vaya a ocurrir en el corto plazo. Habr谩 que ajustarse el cintur贸n con las inversiones p煤blicas, donde hay mucho despilfarro. Adem谩s, han ca铆do las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina. Estamos sufriendo por la baja de los precios de las exportaciones. Eso hacia adelante puede traer una crisis de divisas". Henry Oporto. Economista "Los precios de los minerales, los alimentos y los commodities en general dejaron de crecer desde 2015 (con la desaceleraci贸n china), pero todav铆a eran precios aceptables para el grado de productividad que nosotros tenemos, al menos hasta 2017. Pero a ello, se ha sumado esta guerra comercial China-Estados Unidos. En circunstancias como 茅stas, los primeros afectados son los que no tienen la posibilidad de bajar sus precios a煤n m谩s, como Bolivia, cuya producci贸n no es tan eficiente, por la falta de transporte, riego mecanizado y otros". Gabriel Espinoza. Economista "El saldo comercial con China es at谩vico, en lo que va del siglo no hemos tenido un solo a帽o en que las exportaciones bolivianas hayan superado a las importaciones. Lo que la desaceleraci贸n china y la devaluaci贸n podr铆an ocasionar es que el d茅ficit comercial China-Bolivia聽 se incremente, porque es m谩s probable que las importaciones chinas suban (China subir谩 su competitividad y es m谩s probable que lleguen m谩s productos chinos y a menores precios) y que las exportaciones bolivianas se compliquen". Gary Rodr铆guez. Gerente IBCE 聽 QU脡 HACER: PRODUCIR M脕S Y DIVERSIFICAR LA ECONOM脥A REDACCI脫N CENTRAL 驴Qu茅 se puede hacer ante esta situaci贸n? Par el economista Henry Oporto, no se puede hacer mucho, dado que Bolivia no puede controlar el mercado internacional, por lo que s贸lo queda "ajustarse el cintur贸n" y dejar de despilfarrar en el gasto p煤blico. Oporto vaticina menores ingresos por regal铆as en las zonas mineras. En cuanto a la soya, refiere el economista Gabriel Espinoza, al bajar los costos no queda otra que producir m谩s, pues los precios son bastante bajos. Una posici贸n similar ofrece el gerente del IBCE, Gary Rodr铆guez, quien observa la baja producci贸n de Bolivia de dos toneladas de cosecha del grano, cuando los cultivos de Estados Unidos e incluso de pa铆ses vecinos como Brasil y Argentina rinden a raz贸n de tres toneladas por hect谩rea. En este punto, observa las objeciones al uso de la biotecnolog铆a. Rodr铆guez cuestiona tambi茅n las trabas que el Gobierno puso a la libre exportaci贸n de la soya (haciendo muy dif铆ciles los contratos internacionales), aunque tampoco termin贸 por fomentar la industrializaci贸n. 聽 LA EXPORTACI脫N DE CARNE A CHINA ALIVIAR脥A EN ALGO REDACCI脫N CENTRAL Un cap铆tulo aparte es la exportaci贸n de carne a China. Seg煤n explica el gerente del Instituto de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodr铆guez, fue muy buena la iniciativa de Gobierno y empresarios que concluy贸 logrando el protocolo sanitario. "Se estima que el excedente sea de 20 mil toneladas y d茅 un ingreso de 80 millones de d贸lares y al a帽o duplicarse a 160 millones. La idea es que ese monto crezca hasta 2025 con 500 millones de d贸lares", explica Rodr铆guez. Para tener una idea, el d茅ficit comercial que Bolivia tiene con China es de algo m谩s de 800 millones de d贸lares. Hasta ahora, los principales productos que se venden a China son minerales. Durante el primer semestre de 2019, el producto más exportado fue el zinc, pero aunque se envió mayor cantidad que en similar período de 2018, los ingresos bajaron de 105 a 73 millones de dólares; lo mismo que la plata (de 64 a 50 millones de dólares) y plomo (de 28 a 22 millones de dólares). El único producto no mineral entre los cinco primeros de esta lista es el de maderas serradas (bajó de 2,6 a 1,5 millones de dólares).