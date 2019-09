Fotografia: El D铆a Agrandar la foto + Twittear Entre enero y julio de este a帽o, se import贸 30.201 veh铆culos nuevos, lo que representa un incremento del 12,5 por ciento en comparaci贸n con el mismo per铆odo de 2018, cuando s贸lo llegaron al pa铆s 26.832 unidades. Sin embargo, seg煤n el gerente de la C谩mara del Automotor Bolivia (CAB), Luis Encinas, el 40 por ciento de todos estos veh铆culos corresponden a importaciones unipersonales, es decir, realizadas por ciudadanos que no pagan los impuestos que se les exige a las empresas importadoras. En cambio, el valor de la venta de facturas de veh铆culos, de enero a julio de este a帽o en el pa铆s, reporta un crecimiento del 14 por ciento con relaci贸n聽 al mismo periodo de 2018. Entre las gestiones de 2017 y 2018 la cifra por este mismo concepto se elev贸 en 4 por ciento, inform贸 el Servicio de Impuesto Nacionales (SIN). El tributo por la importaci贸n es de 43 por ciento del valor del veh铆culo, pero muchos unipersonales hacen figuran un valor menor para pagar menos.聽 Adicionalmente, como hace figurar al comprador como si fuera el importador, tampoco da factura al vender, tampoco paga por ventas el 13 por ciento de IVA ni el 3 por ciento de IT. Un decreto El gerente de la CAB indic贸 que el Decreto Supremo 2232, de 2014, permite a cualquier ciudadano importar un veh铆culo por a帽o y m谩s de uno si saca un N煤mero de Identificaci贸n Tributaria (NIT). Esta situaci贸n permite a terceros traer聽 veh铆culos chinos, principalmente micros y minibuses como importaci贸n directa y eludiendo las garant铆as que debe dar el vendedor de veh铆culos nuevos de tres a帽os, explic贸 Encinas. "Esa es la competencia desleal de importadores unipersonales que lucran sin impuestos reales y sin extender garant铆as. En el reporte figura la marca importada, pero no el importador. Por eso, se camuflan entre todos, ya que el comprador figura como importador para el Estado", explic贸 el ejecutivo de la CAB. Para este a帽o, la CAB proyect贸 un crecimiento de 8 por ciento en la importaci贸n de autos nuevos y una ca铆da del 29 por ciento en el ingreso de autos usados. El crecimiento de 12,5 por ciento en los primeros siete meses de 2019 se registra despu茅s de que en los 煤ltimos 10 a帽os el negocio cay贸 en 33 por ciento. En 2007, el pa铆s import贸 187 millones de kilos por un valor de 491 millones de d贸lares, en tanto que en 2017 adquiri贸 154 millones de kilos por 1.105 millones de d贸lares. Al pa铆s ingresan cerca de 243 marcas de automotores, con un promedio anual de 60 mil unidades nacionalizadas. De 茅stas, un 20 por ciento son usadas. En 2016, se import贸 46.604 veh铆culos nuevos y聽 11.059 usados; en 2017 la cifra subi贸 a 53.210 de los primeros y 12.856 de los segundos, en tanto que en 2018 baj贸 a 47.834 por estrenar y 10.268 antiguos. China se ha convertido en el principal pa铆s de origen. En 2007, ingres贸 de este pa铆s autos por un valor de 249 millones de d贸lares. 聽 IMPORTACIONES SUBIERON EN 18% En el primer semestre de 2019, las compras externas de Bolivia (de todos los productos en general) aumentaron un 5 por ciento en valor y 18 por ciento en volumen, respecto al mismo periodo de 2018. Entre enero a julio de este a帽o se import贸 productos por un volumen de 3.121 millones de kilos y un valor de 4.913 millones de d贸lares. Las compras de suministros industriales y bienes de capital destacaron con una participaci贸n del 50 por ciento sobre el valor total importado entre enero y julio de este a帽o. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario