Incahuasi: juez descongela las regalías a Santa Cruz

Luego de casi seis meses de haberse congelado las regalías por el campo Incahuasi, el juez de garantías, Luis Alberto Guzmán Cortés, determinó que en los próximos cinco días se debe reactivar el desembolso de los recursos a la región cruceña. La medida fue dictada este jueves, luego de una audiencia de Acción de Cumplimiento que se prolongó durante casi cinco horas y que se desarrolló en Palacio de Justicia, en Santa Cruz. La senadora Adriana Salvatierra y el diputado Henry Cabrera, ambos del MAS, fueron los encargados de explicar los argumentos jurídicos que exponían las bases para activar el pago de los casi 200 millones de bolivianos que fueron retenidos por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Los representantes de Chuquisaca defendían la postura de realizar un nuevo estudio técnico de campo compartido. Además, durante el proceso, argumentaron que el juez no tenía tuición para fallar en este caso. De la audiencia, también participó el equipo legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Henry Cabrera, presidente de la Brigada, expuso que los recursos le corresponden a Santa Cruz y que se tiene que respetar un primer estudio técnico presentado por una empresa extranjera que "usando la información geoespacial del Viceministerio de Autonomía suministrada por YPFB, determinó que el 100% del reservorio hidrocarburífero está en suelo cruceño". El parlamentario explicó que la sentencia del 15 de noviembre del TCP manifiesta que se debe de culminar la delimitación como primer punto, esto ya está cumplido.

Anoche fue aprobado el proyecto de delimitación en el pleno de la Cámara de Senadores que estable a 30 vértices del tramo admitido entre los municipios de Villa Serrano (Chuquisaca) y Pucará (Santa Cruz). El proyecto pasará a la Cámara de Diputados en donde se prevé que se le de su aprobación. La aprobación se dio en presencia de un piquete de huelga de hambre de dirigentes chuquisaqueños y en medio de amenazas de marchas y movilizaciones. Los asambleístas chuquisaqueños no pudieron frenar esta acción que apunta a cerrar el conflicto por el pozo Incahuasi, que pasa a territorio cruceño.



Mediante la norma se aprueba "la delimitación del límite/tramo interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz, correspondientes a los 33 vértices del límite/tramo arcifinio del Río Grande, entre los municipios de Villa Serrano (Chuquisaca) y Pucara (Santa Cruz)".Santa Cruz y Chuquisaca disputan desde hace años el campo gasífero Incahuasi para poder cobrar las regalías. Esta ley definiría los últimos 30 "vértices" que estarían pendientes de definición para cerrar el tema limítrofe y con el se pondría punto final al conflicto por el campo gasífero a favor de Santa Cruz. En el debate, el senador por Chuquisaca, Milton Barón (MAS) explicó que la ley no está enfocada en los otros 90 vértices que hacen referencia al reservorio Incahuasi y por el cual hay una disputa entre ambos departamentos. Mientras que su colega Lourdes Millares, diputada (Demócratas), dijo que Santa Cruz debe tomar en cuenta que YPFB está conminado a realizar un nuevo estudio técnico de campo compartido por lo que no se debe dar un descongelamiento de las regalías.