Industrialización. Gran Chaco y Urea operan al 30% y alargan repago de inversiones

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Los bajos vol煤menes exportados a Brasil y Argentina desde 2018 generan una ca铆da en la operaci贸n de las plantas de industrializaci贸n del gas como la separadora de l铆quidos Gran Chaco, y Urea y Amoniaco, las cuales operan a menos del 30 por ciento de su capacidad instalada. Especialistas observan que, a este ritmo, se extiende el plazo de recuperaci贸n de las millonarias inversiones. La planta separadora de l铆quidos Gran Chaco tiene una capacidad m谩xima de 2.200 toneladas m茅tricas por d铆a (TMD); mientras que la planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo puede producir 2.100 toneladas de urea al d铆a. El Gobierno destaca que con la construcci贸n de ambas plantas se ha dejado de erogar divisas y que, a la fecha, por lo menos en el caso de la separadora de l铆quidos, la inversi贸n de 695 millones de d贸lares ya fue cubierta. Entre enero y mayo, la producci贸n promedio de gas natural fue de 41 millones de metros c煤bicos d铆a (MMm3d), mientras que 2018 alcanz贸 un promedio de 50,90 millones de MMm3d. Para la Secretar铆a de Hidrocarburos de la Gobernaci贸n de Santa Cruz, esta ca铆da se debe a las bajas nominaciones de Brasil y Argentina. Pero tambi茅n incide en la disminuci贸n de la producci贸n de la planta de Gran Chaco y Urea, dado que la primera, para producir GLP y gasolina, debe extraer los l铆quidos del gas que se exporta a Argentina, mientras que la petroqu铆mica usa como materia prima el butano y propano, compuestos que se obtienen en la separadora de l铆quidos. De este modo, si la planta Gran Chaco reduce su producci贸n incidir谩 del mismo modo en la de urea y amoniaco. Al respecto, Herland Soliz, presidente del Consejo Nacional de Departamentos Productores de Hidrocarburos (Codephi), sostiene que la cuarta adenda al contrato de exportaci贸n de gas a Argentina, firmada en febrero pasado, establece una reducci贸n de casi el 50 por ciento del volumen de gas acordado en el contrato original, esto representa menor separaci贸n de l铆quidos, por consiguiente menos GLP, gasolina y urea. Sin embargo, el especialista en hidrocarburos Bernardo Prado considera que el problema principal, en el caso de la planta de urea, es la falta de mercados, porque YPFB no ha firmado contratos de exportaci贸n a largo plazo, sino ventas espor谩dicas con vol煤menes reducidos. "No hay un contrato grande que permita garantizar que la planta est茅 funcionando a un promedio de 70 u 80 por ciento de su capacidad", opin贸 Prado. El especialista destac贸 tambi茅n que "exportar urea no es lo mismo que exportar gas natural", por lo que es necesario contar con un equipo especializado y destinado a la implementaci贸n de estrategias de comercializaci贸n de urea; de lo contrario, Bolivia seguir谩 dependiendo de las demandas que puedan realizar los estados del sur de Brasil. Hugo del Granado, especialista en hidrocarburos, se帽ala que la planta Gran Chaco tiene los mismos problemas: falta de gas natural como materia prima y mercados para el GLP. Dijo que ambas plantas deber铆an repagar su inversi贸n en cinco o 10 a帽os, pero al ritmo que van, calcula que sea en 50 a帽os. Los Tiempos solicit贸 la versi贸n de YPFB en relaci贸n a la situaci贸n de las plantas de industrializaci贸n del gas, pero hasta el cierre de esta edici贸n no hubo respuesta. Seg煤n datos del Ministerio de Hidrocarburos, el Gobierno invirti贸 2.084 millones de d贸lares en seis proyectos de industrializaci贸n del gas, de los cuales dos todav铆a est谩n siendo ejecutados. 聽 52,32 MMm3d es el promedio de producci贸n de gas que YPFB estima para 2019, seg煤n el informe de rendici贸n p煤blica de cuentas final 2018. 聽 GOBIERNO DESTACA RENTABILIDAD El ministro de Hidrocarburos, Luis S谩nchez, inform贸 que la planta separadora de l铆quidos de R铆o Grande (inversi贸n 191 millones de d贸lares) y la de Gran Chaco (inversi贸n 695 millones de d贸lares) lograron su autofinanciamiento en 2018, porque si no hubieran sido construidas, el Estado deb铆a erogar 710 millones de d贸lares en importaci贸n de GLP. Entre 2013 y 2018, estas planas generaron 194 millones de d贸lares por exportaci贸n. "Si sumamos lo que hubi茅semos erogado por la importaci贸n, m谩s los ingresos por la exportaci贸n, son $us 904 millones", explic贸. 聽 EXPERTO CUESTIONA PAROS EN PLANTA El ge贸logo Jos茅 Padilla, exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernaci贸n de Santa Cruz, considera que las industrias similares a la planta de urea y amoniaco normalmente deben parar una vez por a帽o con fines de mantenimiento, y no en reiteradas oportunidades como ocurre con el complejo petroqu铆mico de Bulo Bulo. Dijo que los paros pueden ser producto de la necesidad de hacer ajustes t茅cnicos en la industria, lo que impide su operabilidad al cien por ciento.

Indic贸 que una industria debe operar durante 11 meses por a帽o para generar utilidades. 聽 YPFB ESTIMA VENDER ESTE A脩O 545 MIL T DE UREA JOSU脡 HINOJOSA Yacimientos Petrol铆feros Fiscales Bolivianos (YPFB) proyect贸, para la gesti贸n 2019, un volumen de comercializaci贸n de urea 545 mil toneladas, lo que representa un ingreso de 145,4 millones de d贸lares, seg煤n datos de la audiencia de rendici贸n p煤blica de cuentas final 2018 e inicial 2019. El documento se帽ala que la comercializaci贸n de urea se realizar谩 a los mercados de Brasil, Argentina, Paraguay, Per煤 y Uruguay, de los cuales destaca el primero, con 400 mil toneladas. La estatal petrolera estima tambi茅n una comercializaci贸n de 43 mil toneladas de urea en el mercado interno, volumen que representa un ingreso de 13,4 millones de d贸lares. Cabe mencionar que el sector productivo nacional mantiene el pedido de reducir el precio de la urea en el mercado interno, porque el precio de exportaci贸n es al menos un 40 por ciento m谩s bajo. El presidente de la Asociaci贸n de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, anunci贸 que este a帽o, en la campa帽a agr铆cola de invierno, estiman alcanzar un importante consumo de urea, pero insisti贸 en que es necesario ajustar el precio. 聽 AN脕LISIS Hugo del Granado. Analista en hidrocarburos "Falta de mercados es uno de los problemas en ambas plantas" La baja producci贸n de la planta de urea se debe sobre todo a la inexistencia de mercado, porque una vez que inauguraron la planta reci茅n las autoridades de YPFB se empezaron a preocupar de mercados. Hasta el d铆a de hoy, todav铆a no tienen concretados mercados aparte de un contrato que se firm贸 con Keytrade. En la planta de Gran Chaco, uno de los problemas es la falta de gas. Esa situaci贸n se ha agudizado con la cuarta adenda que se firm贸 con Argentina. El segundo problema es el mercado, ya que el 煤nico mercado estable es el paraguayo. Son plantas que no est谩n pudiendo repagar su inversi贸n, o sea, est谩n trabajando a una capacidad tan baja que no genera el flujo de fondos suficientes como para reparar la inversi贸n en el tiempo de amortizaci贸n de la inversi贸n.